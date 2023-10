Jak obejrzeć dzisiejszy mecz Seattle Seahawks vs. New York Giants

Pakiet telewizji na żywo Hulu (z reklamami) zapewnia dostęp do ABC, NBC, Fox, CBS i ESPN I Dostęp do ESPN+. Dodatkowo dla fanów futbolu uniwersyteckiego NCAA otrzymasz ESPNU, Fox, FS1, CBSN, NBC, ACCN, Big Ten Network i SECN. zasadniczo, Prawie Każdy kanał, którego potrzebujesz, aby oglądać mecze piłkarskie NFL i NCAA w 2023 roku. Jedynym meczem NFL, który możesz przegapić, jest czwartek Night Football na Amazon Prime Video (do którego i tak masz dostęp!).

Dodatkowo ten pakiet zapewnia subskrypcję Disney+ i oczywiście dostęp do publicznej biblioteki treści Hulu. Plany telewizji na żywo Hulu obejmują także nieograniczone miejsce na rejestratorze DVR, proces konfiguracji bez użycia sprzętu i łatwą rezygnację z subskrypcji online. Obecnie Hulu nie oferuje bezpłatnego okresu próbnego swojego programu telewizyjnego na żywo. Choć zwykle kosztuje to 70 dolarów miesięcznie, Hulu oferuje nowym i kwalifikującym się powracającym abonentom Hulu + Live TV po obniżonej cenie 49,99 dolarów miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące, w sam raz na sezon piłkarski. Teraz do 11 października.