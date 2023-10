Kongresmen z Teksasu Henry Cuellar został porwany z użyciem broni w Waszyngtonie

Jak potwierdziła Fox News Digital, republikanin USA Henry Cuellar ze stanu Teksas padł ofiarą uzbrojonej kradzieży samochodu w poniedziałkowy wieczór w Waszyngtonie.

Według amerykańskiej policji na Kapitolu długoletni kongresman Partii Demokratycznej był w Navy Yard, gdy do zdarzenia doszło około godziny 21:30. Agencja wraz z Metropolitan Police Department odpowiedziały na miejsce zdarzenia przy New Jersey Avenue i K Street Southeast. Do czasu dochodzenia policji całe osiedle zostało zamknięte.

MPD wydało ostrzeżenie, że policja poszukuje trzech podejrzanych, opisanych jako czarni mężczyźni ubrani w ciemne ubrania, w związku z kradzieżą samochodu. Później odzyskano skradziony pojazd Cuellara, białą hondę CHR.

„Kongresman Cuellar parkował dziś wieczorem samochód, kiedy trzech uzbrojonych mężczyzn podeszło do kongresmena i ukradło jego pojazd” – powiedział w oświadczeniu szef sztabu Cuellara Jacob Hochberg. „Na szczęście nic mu się nie stało i współpracuje z lokalnymi organami ścigania. Dziękuję policji Metro i policji Kapitolu za szybką akcję i odzyskanie pojazdu kongresmana”.

Przewodniczący Klubu Demokratów Izby Reprezentantów Pete Aguilar ze stanu Kalifornia był widziany na miejscu zbrodni wraz z Cuellarem, gdy policja Kapitolu zajmowała się miejscem zdarzenia i przyjęła zeznania od Cuellara.

„Departament Policji Metropolitalnej DC prowadzi dochodzenie w sprawie porwania samochodu z bronią w ręku w dzielnicy Navy Yard w DC około godziny 21:30” – podała policja Capitol w oświadczeniu. „Ofiara została zidentyfikowana jako członek Kongresu, dlatego USCP zatrudnia śledczych współpracujących w tej sprawie z MPD. Nie zgłoszono żadnych obrażeń. Detektywi pracują nad zidentyfikowaniem podejrzanych”.

Poniedziałkowy incydent uczynił Cuellara drugim Demokratą w Kongresie, który w tym roku stał się ofiarą przestępstwa w stolicy kraju. W lutym reprezentantka Minnesoty Angie Craig została zaatakowana w windzie w swoim apartamentowcu, zanim zaczęła stawiać opór.

Do porwania samochodu doszło dwa tygodnie po tym, jak funkcjonariusze organów ścigania zorganizowali na Kapitolu otwarte forum dla członków Kongresu i personelu Kapitolu, aby omówić kwestie bezpieczeństwa publicznego w okolicznych dzielnicach.

Jeden z pracowników senatora USA Brada Finstadta, który w czerwcu został brutalnie pobity podczas meczu baseballowego w Kongresie, a następnie szeroko zaatakował senatora. Kilku pracowników Kongresu, w tym jeden z pracowników Randa Paula, padło w tym roku ofiarą przestępstw w tym okręgu. Dzień w marcu.

