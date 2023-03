Justin Bieber odwołuje pozostałe daty koncertów Justice World Tour

(CNN) Justin Bieber Fani z niecierpliwością oczekujący nowych dat jego przełożonej międzynarodowej trasy koncertowej zostali poinformowani, że koncerty się nie odbędą.

Strony fanów poinformowały, że szczątki kanadyjskiego piosenkarza Światowa trasa Justice Od tego czasu daty zostały anulowane, a strona internetowa Biebera nie zawiera obecnie żadnych dat.

Na stronie firmy biletowej Ticketmaster wszystkie koncerty w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Francji, Polsce, Australii, USA, Danii i Czechach są odwołane. To samo dotyczy koncertu Biebera w Bangkoku w Tajlandii, według organizatora imprezy Live Nation Tero.

Ani artysta, ani jego przedstawiciele nie skomentowali odwołania ani nie podali powodu.

Fani w Londynie, gdzie pierwotnie miał wystąpić w lutym, otrzymali we wtorek e-mail od firmy AXS: „Z przykrością informujemy, że zaplanowane występy Justina Biebera w O2 Arena zostały odwołane”.

„Rozumiemy, że będziecie rozczarowani i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie może to spowodować” – czytamy w oświadczeniu.

Bieber po raz pierwszy ogłosił rezygnację z występów w czerwcu, miesiąc po rozpoczęciu trasy koncertowej. Zespół Ramsaya-HuntaTo częściowo sparaliżowało jego twarz.

W takim razie gwiazda popu Wznowiono wycieczkę Pod koniec lipca.

Jednak po podróży do Europy i zagraniu sześciu koncertów na żywo „odbiło się to na nim naprawdę źle” – ogłosił piosenkarz w oświadczeniu. Świergot We wrześniu.

Powiedział, że teraz musi uczynić swoje zdrowie „priorytetem”, dodając: „Będę dobrze, ale potrzebuję czasu na odpoczynek i regenerację”.

CNN skontaktowało się z przedstawicielami Biebera w celu uzyskania komentarza.