Kari Lake pozwała Arizonę o poświadczenie wyborów

CNN

—



Pokonany republikański kandydat na gubernatora Arizony, Gary Lake, złożył pozew w Sądzie Najwyższym Arizony, kwestionując stanowe zaświadczenie o wyborach.

Jezioro, kto ma i wzmocnione 70-stronicowy pozew dotyczy kłamstw byłego prezydenta Donalda Trumpa na temat wyborów w 2020 r., w tym tego, że awarie drukarek w niektórych lokalach wyborczych spowodowały, że wyborcy w hrabstwie Maricopa nie głosowali, powodując „porażkę” w okręgu.

Jest CNN zgłoszone wcześniejUrzędnicy Maricopa powiedzieli, że problemy z drukarką dotknęły około 70 centrów wyborczych i uniemożliwiły odczytanie niektórych kart do głosowania przez maszyny tabulatorowe w dniu wyborów, ale problemy zostały już naprawione. Karty do głosowania zostały odłożone Bezpieczne urny będą liczone indywidualnie. Bill Gates, republikański przewodniczący rady nadzorczej hrabstwa Maricopa, nazwał niedogodności i długie kolejki „niefortunnymi” w filmie na Twitterze, ale powiedział, że „każdy wyborca ​​ma szansę zagłosować w dniu wyborów”.

Lake skrytykował między innymi stosowanie kart do głosowania korespondencyjnego w procesach sądowych, powołując się na długie kolejki.

„W związku z tym Lake ma prawo unieważnić wybory w całości i zarządzić nowe wybory” – piszą prawnicy Lake’a w pozwie. Pozew zwraca się do sądu o „uchylenie poświadczonego wyniku wyborów gubernatorskich w Arizonie w 2022 roku i ogłoszenie Kari Lake zwycięzcą wyborów gubernatorskich w 2022 roku”.

Sekretarz Stanu Arizony, Katie Hobbs, która pokonała Lake’a w wyborach na gubernatora, została wymieniona w pozwie jako sekretarz stanu i jest jedną z kilku oskarżonych.

„Jezioro Kari wymaga uwagi, tak jak ryby potrzebują wody – niezależni eksperci i lokalni urzędnicy wyborczy z obu partii jasno dali do zrozumienia, że ​​są to bezpieczne i uczciwe wybory” – powiedział Hobbs. powiedziałW zgłoszeniu nazwano to „bezpodstawnym” i „pozewem o molestowanie”.

Jest jezioro Kwestionowana uczciwość Wyniki od jego porażki w wyborach z zeszłego miesiąca. Arizona Atestowany Wybory w poniedziałek. Nie od razu było jasne, jaki wpływ będzie miało to wyzwanie.

Wszyscy czterej kandydaci GOP na szczycie listy w Arizonie powtórzyli kłamstwa Trumpa na temat wyborów w 2020 roku.

Arizona była kluczowym polem bitwy dla gubernatora i Senatu w 2022 roku i prawdopodobnie ponownie kandydowała na prezydenta w 2024 roku. Czołowi Demokraci, w tym były prezydent Barack Obama, ostrzegają, że akceptacja przez GOP kłamstw wyborczych i teorii spiskowych Trumpa może zagrozić demokracji. miał dojść do władzy.

Jest jezioro powtarzający się Nie potwierdziłby zwycięstwa Joe Bidena w Arizonie w 2020 roku.

Były prezenter wiadomości w Fox 10 w Phoenix jest jednym z najwybitniejszych kandydatów w cyklu 2022, ponieważ on i Hobbs rywalizują o zastąpienie ograniczonego kadencji republikańskiego gubernatora Douga Duceya.

W zeszłym miesiącu Ducey powiedział, że spotkał się z Hobbsem po zwycięstwie w wyborach i powiedział, że będzie „pracował nad tym, aby to przejście było jak najbardziej płynne i bezproblemowe”.

„Wszyscy cierpliwie czekaliśmy na rozwój procesu demokratycznego” – powiedział Ducey Raport Wtedy. „Mieszkańcy Arizony przemówili, ich głosy zostały policzone i szanujemy ich decyzję”.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe szczegóły.