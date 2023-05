Lakers-Warriors Game 5 aktualizacje na żywo, składy, raport kontuzji, jak oglądać, kanał telewizyjny

Czy to koniec obrony tytułu Golden State Warriors? Warriors szykują się do meczu nr 5 w środę przeciwko Los Angeles Lakers. Lonnie Walker IV pojawił się znikąd w czwartej kwarcie czwartego meczu, dając Lakers dodatkową motywację i prowadząc w serii 3-1. Seria przenosi się z powrotem do Bay Area, gdzie Warriors grali lepiej u siebie niż na wyjeździe w tym sezonie.

Stephen Curry zaliczył triple-double (31 punktów, 14 asyst, 10 zbiórek) w meczu 4, ale potrzebuje więcej pomocy. Anthony Davis miał kolejną wielką noc statystyczną, a gry z numerami nieparzystymi są zwykle tam, gdzie błyszczy. Jeśli AD wypadnie wysoko w Game 5, Lakers mogą awansować do finałów Konferencji Zachodniej. Jeśli Warriors utrzymają przewagę własnego boiska, mecz 6 odbędzie się w Los Angeles w piątek.

Obrońca Golden State Warriors, Stephen Curry, strzela do napastnika Los Angeles Lakers, Anthony’ego Davisa, który broni się podczas czwartego meczu półfinałów Konferencji Zachodniej, 8 maja 2023 r. w Los Angeles. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

Jak oglądać Lakers-Wojowników

KTO: NIE. Los Angeles Lakers z 7 miejscami, nr. 6-rozstawiony Golden State Warriors

Co: Półfinały Konferencji Zachodniej, mecz 5 (przewaga Lakers, 3-1)

Gdy: 22:00 czasu wschodniego w środę

Gdzie: Chase Center, San Francisco

TELEWIZJA: TNT (Brian Anderson, Stan Van Gundy, Chris Haynes)



Śledź aktualizacje na żywo meczu Lakers-Warriors 5