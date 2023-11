Najlepsze oferty na Cyberponiedziałek na telewizory OLED od Samsunga, Sony i LG

Telewizory OLED to najlepsze wyświetlacze kina domowego. Ze względu na ich wyjątkową zdolność do oświetlania każdego piksela indywidualnie, mają lepszy kontrast i klarowność niż inne typy telewizorów. Jeśli wstrzymywałeś się z zakupem jednego z tych drogich telewizorów, oferty Cyber ​​Monday są idealnym miejscem do rozejrzenia się. Najlepsze telewizory OLED mają niesamowite rabaty i tanie marki. Po porównaniu telewizorów QLED i OLED będziesz wiedział, że Spring dla OLED to właściwy wybór. Sprawdź poniższe opcje.

Jeśli wyświetlacz OLED jest zbyt daleko od Twojego przedziału cenowego, powinieneś sprawdzić także oferty QLED TV Cyber ​​Monday. Jeśli chcesz porównać ceny w różnych kategoriach telewizorów, oferty Best Buy Cyber ​​​​Monday TV oferują szeroką gamę opcji.

Najlepsze oferty na Cyberponiedziałek na telewizory OLED

48-calowy telewizor LG OLED 4K z systemem webOS z serii A2 – 550 USD, 1300 USD

Best Buy ma jedną z najlepszych ofert na telewizory OLED dostępną podczas wczesnej wyprzedaży w Cyberponiedziałek. To 48-calowy telewizor LG OLED 4K Smart WebOS klasy A2 za 550 dolarów, zwykle 1300 dolarów, co oznacza, że ​​oszczędzacie 750 dolarów. To nie tylko niesamowita oferta na telewizor w technologii OLED, ale to także najdroższa firma LG w ogóle. Wyposażony jest w procesor AI LG a7 gen5 umożliwiający skalowanie do 4K, dynamiczne mapowanie tonów oraz ekskluzywny tryb LG Filmmaker, który wykorzystuje Dolby Vision i Dolby Atmos.

Więcej ofert na Cyberponiedziałek w telewizorach OLED, które uwielbiamy

Jeśli chcesz czegoś większego, droższego lub czegoś zupełnie innej marki, nie martw się, mamy dla Ciebie wsparcie. Przeszukaliśmy wszystkich sprzedawców oferujących wczesne oferty w Cyberponiedziałek, aby znaleźć najlepszych z najlepszych. Zestawiliśmy je poniżej, wszystkie wybrane na podstawie ceny, funkcji i oczywiście jakości. Jeśli jesteś zainteresowany, koniecznie skorzystaj z tych ofert już teraz, wkrótce się skończą.

Gdy już otrzymasz nowy, błyszczący telewizor OLED, pamiętaj o skompletowaniu pakietu Oferty na soundbar w Cyberponiedziałek.

Telewizor LG B3 OLED 4K z systemem webOS 55 cali – 997 dolarów to 1297 dolarów

Telewizor LG C3 OLED 4K z systemem webOS 55 cali – 1197 dolarów to 1800 dolarów

65-calowy telewizor Sony BRAVIA XR A80L OLED 4K Google TV — 1700 dolarów to 2300 dolarów

Telewizor Dyson 77-calowy Samsung S89C OLED 4K — 2000 dolarów, 3600 dolarów

77-calowy telewizor LG G3 OLED 4K WebOS z jedną ścianą — 3500 dolarów to 4300 dolarów

