Nintendo i Sony łączą siły, aby stworzyć aktorski film Legend of Zelda

Po latach nadziei i miesiącach plotek Nintendo w końcu tworzy aktorski film Legend of Zelda.

Ta wiadomość została dzisiaj udostępniona W oficjalnym poście Dla inwestorów Nintendo, z pewnymi szczegółami. Producentem filmu jest Shigeru Miyamoto, prezes Arad Productions oraz były założyciel i dyrektor generalny Marvel Studios, Avi Arad.

Na przestrzeni lat Arad zyskał sławę jako producent kilku udanych filmów, w tym Spider-Man: Across the Spider-Verse, Into the Spider-Verse, No Way Home, Far from Home i Homecoming. Pracował także przy nadchodzących filmach, w tym Kraven the Hunter i Borderlands.

Reżyserem ma być reżyser Więźnia labiryntu Wes Paul, a Sony Pictures Entertainment będzie współfinansować film wraz z Nintendo i zajmie się dystrybucją kinową. Termin HollywoodW międzyczasie podobno scenariusz pisze Derek Connolly, scenarzysta Jurassic World.

Chociaż komunikat prasowy wskazywał, że prace nad projektem dopiero się rozpoczynają, Miyamoto zauważył w dzisiejszym poście na Twitterze/X, że prace nad projektem w jakiejś formie trwają „już od lat”.

Aktorski film Zelda wreszcie stał się rzeczywistością

Na początku tego roku krążyły pogłoski, że trwają prace nad aktorskim filmem Legend of Zelda, ale takie informacje można znaleźć na ulicy Hyrule. Universal wziął udziałLub Może światłoniż Sony. Plotki zostały podsycone przez twórców Tears of the Kingdom, którzy ujawnili, że są „zainteresowani” stworzeniem filmu Zelda po sukcesie filmu The Super Mario Bros. na początku tego roku. Jednakże, jak powiedział wówczas Eiji Aonuma: „Niestety, nie jestem jedynym zainteresowanym tworzeniem różnych rzeczy”. Według doniesień, serial Netfliksa został anulowany z powodu przecieków w Internecie.

Poprosiłem Avi-san, aby wyprodukował ze mną ten film i oficjalnie rozpoczęliśmy prace nad filmem, przy dużym zaangażowaniu Nintendo w produkcję. Ukończenie zajmie trochę czasu, ale mam nadzieję, że nie możecie się doczekać, aby to zobaczyć. [2]https://t.co/2H9lzzS5Pv — Nintendo Co., Ltd. (@Nintendo) 7 listopada 2023 r

Jednak w przeciwieństwie do filmu Mario, film Zelda jest grą aktorską, co oznacza, że ​​odgrywanie postaci Linka, Zeldy, Kanona i innych nabiera zupełnie nowego wymiaru. Chociaż film Super Mario Bros. został dobrze przyjęty, przed premierą był krytykowany za decyzję o obsadzeniu Chrisa Pratta w roli Mario. Film Zelda prawdopodobnie byłby przedmiotem podobnej analizy fanów – nawet gdyby Link był cichym bohaterem, jak w grach.

Nie jest jasne, jaką historię Zeldy opowie film

Fani od lat spekulują na temat możliwości powstania filmu Zelda, a niejeden przebiera się i tworzy własne zwiastuny. W 2008 roku stworzyliśmy własną wizję live-action Legend of Zelda. Wtedy był to tylko żart primaaprilisowy, ale teraz to proroctwo najwyraźniej się spełniło.

Nie jest jasne, która historia Zeldy zostanie omówiona w tej filmowej adaptacji, ani czy zamiast tego zostanie opowiedziana nowa historia Zeldy. Nintendo zdecydowało się zapoznać z najnowszymi i odnoszącymi sukcesy wpisami w serii, opowiadając historię Breath of the Wild, zwłaszcza że otwiera ona drzwi do kontynuacji Tears of the Kingdom. Tak czy inaczej będziemy musieli poczekać na aktualizacje od Nintendo.

