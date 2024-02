Para musi opuścić Alabamę, w przeciwnym razie ryzykuje utratę jaj

CNN

„Czuję, że nie chcę wracać do Alabamy” – powiedział w czwartek Gabriel Goedal.

Wczoraj Goidel brakowało kilku dni na odzyskanie komórek jajowych po trzech poronieniach w klinice leczenia niepłodności w Alabamie i żmudnej podróży wartej ponad 20 000 dolarów w ramach próby. Teraz ona i jej mąż lecą dziś wieczorem do Teksasu, mając nadzieję na uratowanie szansy na pomyślną ciążę.

Po tym, jak w zeszłym tygodniu Sąd Najwyższy stanu Alabama orzekł, że zamrożone embriony są uważane za ludzkie, a ci, którzy je niszczą, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za bezprawną śmierć, kliniki leczenia niepłodności w całym stanie zaczęły wstrzymywać leczenie zapłodnieniem in vitro w obawie przed podjęciem kroków prawnych.

Koidel, specjalistka ds. płodności w Alabamie, zadzwoniła do niej w czwartek rano i powiedziała, że ​​szpital nadal wyraża zgodę na pobranie jej komórek jajowych, ponieważ jest w trakcie procesu zapłodnienia in vitro, ale nie może zagwarantować, czy będzie to możliwe. Używaj ich do tworzenia, zapisywania i wysyłania jąder.

Goidal i jej mąż podjęli decyzję o zapłodnieniu in vitro po utracie trzech ciąż w ciągu dziewięciu miesięcy. Powiedziała, że ​​ten telefon wywołał w niej podobne uczucia.

„To była absolutnie moja najgorsza obawa” – powiedział Goidal. „Nie sądzę, żebym kiedykolwiek w życiu był tak zestresowany przez ten niepokój”.

Po gorączkowym dzwonieniu do innych dostawców usług niepłodności Goidel i jej mąż znaleźli osobę, która zgodziła się zaoferować leczenie zapłodnienia in vitro w Teksasie.

Orzeczenie Sądu Najwyższego wprowadziło branżę płodności w Alabamie w stan strachu i zamieszania. Dostawcy obawiają się konsekwencji prawnych za każdym razem, gdy zarodek nie rozwinie się w pomyślną ciążę. Rodzicom grożą opłaty za przechowywanie niechcianych lub niezdolnych do życia zarodków przez całe życie, których nie wolno im wyrzucić. Eksperci ostrzegają, że koszty odpowiedzialności mogą podnieść i tak już astronomiczne ceny leczenia niepłodności.

Dzięki uprzejmości Gabriela Goedala Gabriel Goedal i jej mąż Spencer

Lekarze Goedals powiedzieli jej, że istnieje duże prawdopodobieństwo ciąży z wadami genetycznymi i zalecili kontynuację zapłodnienia in vitro, co umożliwi im wykonanie badań pregenetycznych. Kiedy w 2023 roku przeprowadzili się z Teksasu do Alabamy, od razu zaczęli szukać klinik zapłodnienia in vitro. Nie było wielu opcji, powiedział Goidel, ale w końcu trafiły do ​​specjalistów Alabama Fertility Specialists w Birmingham.

Obecnie Alabama Fertility, ośrodek medycyny reprodukcyjnej w szpitalu Mobile i największy stanowy system opieki zdrowotnej, The. Uniwersytet Alabama w Birmingham zawiesił lub planuje zawiesić zabiegi IVF.

Eksperci oczekują, że w ich ślady pójdzie więcej dostawców. Jak Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu „Żaden podmiot świadczący opiekę zdrowotną nie będzie skłonny zapewnić leczenia, jeśli będzie ono skutkować oskarżeniem cywilnym lub karnym” – stwierdził.

Zadaniem Alabama Fertility jest znalezienie rozwiązań dla pacjentów dotkniętych tą chorobą po podjęciu w czwartek „trudnej decyzji o nieprowadzeniu nowych zabiegów IVF ze względu na ryzyko prawne dla naszej kliniki i naszych embriologów”.

„Żałujemy, że może to mieć wpływ na wysiłki naszych pacjentów zmierzające do poczęcia za pomocą zapłodnienia in vitro, ale musimy ocenić możliwość, że naszym pacjentom i lekarzom grozi postępowanie karne lub odszkodowanie karne za przestrzeganie standardów leczenia zapłodnienia in vitro”. Rzeczniczka Uniwersytetu Alabama Hannah Echols przekazała CNN w oświadczeniu.

Dzięki uprzejmości Gabriela Goedala Państwo Goedals są fanami futbolu uniwersyteckiego i kupili kombinezon w kolorze Auburn na szczęście przed planowanym zapłodnieniem in vitro.

Goital stwierdziła, że ​​orzeczenie sądu stanowego naraziło jej komórki jajowe na ryzyko.

Gdyby pozostał w Alabamie, stanąłby przed tymi samymi pytaniami, przed którymi stoi obecnie wielu pacjentów w tym stanie.

„Co się stanie, gdy pobiorę moje zarodki? Czy powinienem je zamrozić na zawsze? Czy można pozwolić, aby to, co nienormalne genetycznie, przeszło w sposób naturalny? Czy mój lekarz będzie narażony na ryzyko wykonując tę ​​procedurę? W tej chwili w powietrzu pojawia się wiele pytań” – powiedział Goidal.

Dostawcy nie mieli odpowiedzi, a rzeczniczka biura prokuratora generalnego stanu nie odpowiedziała od razu na konkretne pytania dotyczące tego, czy Alabama postawi zarzuty osobom niszczącym płody.

„Znaleźliśmy się dosłownie w kriogenicznej otchłani” – powiedział w poniedziałek CNN dr Andrew Harper, dyrektor medyczny Huntsville Reproductive Medicine. Harper odmówił zaprzestania zabiegów IVF, chociaż zawiesił usuwanie zarodków.

„Jeśli jakiś prokurator generalny lub prokurator generalny chce mnie ścigać, proszę to zrobić” – powiedział Harper. „Lepiej uwierz, że nie poddamy się bez walki”.

Nie jest jasne, czy wdrożona zostanie polityka wymagająca zamrażania nawet genetycznie niezdolnych do życia zarodków. Przechowywanie zarodków przez czas nieokreślony lub wysyłanie ich poza stan może dodać dziesiątki tysięcy dolarów do tego, co rodzice zwykle wydają na proces zapłodnienia in vitro.

Goidel powiedziała, że ​​chce pozwolić na przejście swoich genetycznie żywotnych embrionów.

„Musiałam emocjonalnie oddzielić się od tych embrionów, ponieważ wiedziałam, że je stracę” – powiedziała Goital. „Postrzegam je jako możliwy świat dla mnie i mojego męża, ale nie widzę ich jako fizycznych dzieci”.

„To naprawdę bolesne emocjonalnie mieć je gdzieś jako przypomnienie całego bólu” – dodała.

Dzięki uprzejmości Gabriela Goedala Zdjęcie pozytywnego testu ciążowego z jednej z ciąż Goedela, która zakończyła się poronieniem.

Eksperci obawiają się, że świadczeniodawcy i pacjenci zostaną wypędzeni ze stanu



„Popadniemy w długi z powodu lotów tam i z powrotem” – powiedział Goidal.

Ona i jej mąż chcą na razie dojeżdżać między Alabamą a Teksasem, gdzie mają rodzinę i mogą uzyskać dostęp do potrzebnej im opieki reprodukcyjnej. Obawiają się, co się stanie, jeśli Teksas przyjmie politykę podobną do Alabamy.

„Kochamy Południe” – powiedział Goital. „Uwielbiamy tu mieszkać. Jesteśmy wielkimi fanami piłki nożnej SEC. Przeprowadziliśmy się z Texas A&M do Auburn. Podoba nam się tutaj, ale zdecydowanie skłoniło nas to do zastanowienia się, czy zostaniemy tu na dłużej, czy nie.

Krajowe Centrum Prawa Kobiet stwierdziło, że decyzja może mieć efekt odstraszający na dostęp do opieki zdrowotnej w stanie.

„Lekarze na początku swojej kariery zawodowej decydują się nie przyjeżdżać do stanu na szkolenie ani nie rozpoczynać praktyki. „Istniejące kliniki będą zmuszone wybierać między ryzykiem oskarżenia karnego, zapewnieniem opieki poniżej standardów a zamknięciem drzwi” – ​​powiedziała CNN Katie O'Connor, dyrektor centrum prawnego ds. federalnej polityki aborcyjnej.

O'Connor ostrzegła, że ​​jeśli decyzja sądu będzie radykalna, mieszkańcy Alabamy mogą utracić dostęp do innych metod leczenia niepłodności i antykoncepcji.

Progyny, która zapewnia świadczenia z tytułu niepłodności 6,7 milionom członków w całym kraju, powiedziała CNN, że orzeczenie sugeruje, że świadczeniodawcy zalecają droższe alternatywy, gdy pacjentki rozważają opuszczenie stanu w celu poszukiwania leczenia.

„Jeśli lekarze obawiają się teraz kar związanych z oferowaniem pacjentom zapłodnienia in vitro, zamiast tego będą zalecać inseminację domaciczną (IUI), która wiąże się z większym ryzykiem i prowadzi do ciąży, a zatem wiąże się z dodatkowymi kosztami. Z góry dla pacjentów ”, powiedziała dr Janet Choi, dyrektor medyczny Progeny, w e-mailu przekazanym CNN.

„To duży stan, do którego dostęp jest już bardzo ograniczony i jest to kosztowny proces” – powiedział Goidal. „Wszystko, co sprawia, że ​​jest to mniej skuteczne i tańsze, jest dla mnie szaleństwem”.

Dzięki uprzejmości Gabriela Goedala Goidal powiedziała, że ​​leczenie in vitro wymagało od niej przyjmowania trzech zastrzyków dziennie przez 10 dni.

Inną obawą jest to, że usługodawcy mogą unikać badań genetycznych pod kątem zaburzeń genetycznych, które mogłyby mieć wpływ na skuteczność transferu zarodków, decydując się zamiast tego na umieszczenie większej liczby zarodków w organizmie pacjenta, co może prowadzić do porodów mnogich lub nieudanych transferów, powiedziała Choi.

„Jeśli pacjentki będą teraz zmuszane do przenoszenia nieprawidłowych zarodków, co doprowadzi do nieudanej ciąży lub poronienia, dla wielu z nich obciążenie emocjonalne i finansowe zaszkodzi” – dodała Choi.

Eksperci twierdzą, że wpływ orzeczenia sądu może wykraczać poza Alabamę.

Niezależny konsultantOrganizacja non-profit, która twierdzi, że działa na rzecz „wolności religijnej, życia ludzkiego i świętości rodziny”, rozważa wykorzystanie orzeczenia w sprawie stanu Alabama jako precedensu w celu wymierzonego w prawa do aborcji na Florydzie.

„Przeszłam przez króliczą norę w mediach społecznościowych, żeby zobaczyć, co ludzie na ten temat mówią, a ludzie argumentują za zakazem zapłodnienia in vitro – lub twierdzą, że zapłodnienie in vitro jest niemoralne – i boję się, co to oznacza. kobiet, które szukają opieki i próbują uzyskać do niej dostęp” – powiedziała Goital.

The Stowarzyszenie Medyczne Alabamy Stanowy Sąd Najwyższy wezwał do zawieszenia lub uchylenia swojego orzeczenia, argumentując, że decyzja ta „doprowadzi do mniejszej liczby dzieci – dzieci, wnuków, siostrzenic, siostrzeńców i krewnych”, ponieważ możliwości zapłodnienia są ograniczone w przypadku osób pragnących założyć rodzinę. ”

„Wszystko, czego chcemy, to amerykański sen i posiadanie rodziny” – powiedział Goital. „Nigdy nie myślałem, że byłoby to coś niemoralnego”.