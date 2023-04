Partia Demokratów z Karoliny Północnej, dająca Republikanom większość w Senacie stanowym, która jest odporna na weto

(CNN) Republikanie z Północnej Karoliny Demokrata z rejonu Charlotte wygrał w środę w Izbie Reprezentantów bezwzględną większością głosów, po tym jak ogłosił, że zmienia partie.

Reprezentantka stanu Tricia Gotham, która zeszłej jesieni jako Demokratka zdobyła swój niebieski okręg o prawie 20 punktów, powiedziała na konferencji prasowej w Raleigh, że „nowoczesna Partia Demokratyczna stała się dla mnie nie do poznania”.

„Nie jestem już demokratą, ale nadal jestem urzędnikiem państwowym i do tego właśnie jestem powołany. Partia Republikańska to partia, która reprezentuje mnie i moje zasady oraz to, co najlepsze dla Karoliny Północnej”, Gotham, ubrany na czerwono – powiedział. Ubrany i otoczony przez swoich nowych republikańskich kolegów, powiedział przed siedzibą GOP w Raleigh.

„Jestem samotną mamą dwóch wspaniałych synów, nauczycielką, właścicielką małej firmy, kobietą silnej wiary, trenerką mistrzostw krajowych w koszykówce i urzędnikiem państwowym. Dziś do tej listy dodaję Partię Republikańską” – powiedziała. że została „przywitana z otwartymi ramionami” przez nowych kolegów.

Zmiana Gotham może mieć poważne konsekwencje prawne w stanie Tar Heel. Republikanie mają już większość w Senacie Karoliny Północnej. Odwrócenie Gotham daje im 72 miejsca w Izbie Reprezentantów – wystarczającą liczbę głosów w obu izbach, aby odrzucić wszelkie weto demokratycznego gubernatora Roya Coopera.

Plan Gotham polega na zmianie stron Po raz pierwszy zgłoszony przez Axios. CNN skontaktowało się z Gotham w sprawie zmiany imprezy.

Gotham służył jako demokrata przez prawie dekadę, zanim ustąpił w 2016 roku. Ponownie wystartował w 2022 roku, wygrywając zatłoczone wybory parlamentarne Demokratów w nowo wylosowanym okręgu wyborczym 112 w południowo-wschodnim hrabstwie Meklemburgia.

Na środowej konferencji prasowej Gotham powiedział: „Punktem zwrotnym był dla mnie moment, w którym zostałem skrytykowany za używanie amerykańskiej flagi i emoji modlących się rąk na wszystkich moich platformach społecznościowych, a nawet na tyłach różnych pojazdów, które posiadam”.

„Nie mogłem uwierzyć w rozmowy, które miały miejsce w tamtym czasie, byłem tak urażony” – powiedział – „że to było złe i że inni ludzie nie mogli pokazać flagi. Podaj dalej, dlaczego jesteśmy w to miejsce w polityce?”

Przewodniczący Partii Republikańskiej Karoliny Północnej, Michael Whatley, powiedział w środowym oświadczeniu, że oświadczenie Gotham „nadal odzwierciedla fakt, że Partia Demokratyczna bardzo poważnie traktuje Karolinę Północną”.

„Wartości Partii Republikańskiej są zgodne z wyborcami, a mieszkańcy hrabstwa Mecklenburg powinni być dumni, że mają ją reprezentowaną w Raleigh” – powiedział.

Przewodnicząca Republikańskiego Komitetu Narodowego Ronna McDaniel również powitała Gotham w GOP, mówiąc w środowym oświadczeniu: „Nawet w dystrykcie Bidena w fioletowym stanie Demokraci czytają napis na ścianie: liberalna polityka jest zbyt radykalna i zawodzą Amerykanów. . . ”

„Polityczne trzęsienie ziemi”

Demokraci zareagowali na decyzję Gotham gniewem i rozczarowaniem.

„Przedstawiciel ds. wolności reprodukcyjnej kobiet, praw wyborczych, praw LGBTQ i silnych szkół publicznych. Głosy Gotham zadecydują o kierunku, w którym chcemy obrać państwo. Trudno uwierzyć, że porzuci te wieloletnie zasady i powinien głosować tak, jak zawsze Będę głosował, gdy pojawią się te kwestie, niezależnie od partii” – powiedział Cooper w oświadczeniu dla CNN we wtorek.

Biały Dom również odważył się na zmianę Gotham.

„Amerykańskie wolności są zagrożone w głosowaniu legislatury Karoliny Północnej” – powiedział rzecznik Andrew Bates w oświadczeniu. „Mamy szczerą nadzieję, że wszyscy członkowie Izby Stanowej i Senatu stanowego będą słuchać swojego sumienia – zamiast polityki – i postawią na pierwszym miejscu prawa mieszkańców Karoliny Północnej i bezpieczeństwo ich społeczności”.

Anderson Clayton, nowo wybrany przewodniczący Partii Demokratycznej Karoliny Północnej, wezwał Gotha do rezygnacji z mandatu.

„Decyzja przedstawiciela Gotham o zmianie partii jest zdradą najwyższego rzędu. To zdrada mieszkańców hrabstwa Mecklenburg, która będzie miała konsekwencje nie tylko dla mieszkańców jego dystryktu, ale dla całego stanu Karolina Północna” — Clayton powiedział. z innymi Demokratami i mieszkańcami hrabstwa Gotham na konferencji prasowej w środę przed siedzibą partii w Raleigh. „Swobody reprodukcyjne są zagrożone. Nasze szkoły publiczne są zagrożone. Prawa LGBTQ są ​​zagrożone. Prawa wyborcze są zagrożone. Nasza przyszłość jako państwa jest zagrożona”.

„Tu nie chodzi o polityczną zemstę. Tu chodzi o wyborców, którzy ufali Rep. Gotham, że będzie bronił ich wartości, a teraz nie mają pewności, że to zrobi” – dodał Clayton. „HD112 to okręg w 60% demokratyczny. I nie wybrali republikanina. Zdecydowali się wybrać demokratę”.

Cameron Pruette, przewodniczący Partii Demokratycznej LGBTQ+ w hrabstwie Meklemburgia, powiedział na konferencji prasowej: „Wiedziałem, że jest problem, kiedy kilka tygodni temu zaprosiłem Tricię Gotham na imprezę w ramach kampanii na rzecz praw człowieka, nie pojawiła się. Czy to było planowane posunięcie? Jak długo wiedziała? Wyborcy zasługują na to, by wiedzieć.

Reprezentant Stanów Zjednoczonych Jeff Jackson, były senator stanowy reprezentujący części hrabstwa Mecklenburg, napisał w środę na Twitterze Decyzja Gotham oznacza „polityczne trzęsienie ziemi”, które będzie miało „poważne konsekwencje dla milionów ludzi”.

„Chociaż nie wiemy, jak zagłosuje nad jakąkolwiek ustawą, dziesiątki ustaw, które były zasadniczo martwe – od zmian w prawie wyborczym, przez wolność reprodukcyjną, prawa LGBTQ po politykę edukacyjną – mogą teraz zostać wskrzeszone” – powiedział. powiedział. „A budżet państwa – który kontroluje finansowanie edukacji – może teraz zostać uchwalony całkowicie na podstawie głosów republikanów”.

„W Północnej Karolinie nie ma przepisów dotyczących wycofania. Będzie mógł odbyć pełną dwuletnią kadencję, która rozpoczęła się w styczniu. W tym okresie Republikanie będą teraz mieć pełną kontrolę” – powiedział Jackson.

Strona internetowa kampanii Gotham, która od środowego popołudnia wymieniała go jako Demokratę, traktowała jako priorytet między innymi ochronę praw wyborczych, przystępne cenowo mieszkania, opiekę zdrowotną i sprawiedliwe szkoły publiczne. Pod nagłówkiem „Równość dla wszystkich” Gotham nazwał siebie „obrońcą praw LGBTQ+”, mówiąc: „W tej chwili młodzież LGBTQ+ jest atakowana przez republikańskie stanowe ciała ustawodawcze w całym kraju. Będę zdecydowanie przeciwny dyskryminującemu ustawodawstwu. Przekaż dodatkowe zabezpieczenia na szczeblu państwowym”.

Gotham startowało w zeszłorocznych wyborach Dzięki uprzejmości Listy EmilyWspiera rzeczników demokracji kobiet, którzy popierają prawa do aborcji.

W zeszłym tygodniu Republikanie z Północnej Karoliny Odrzucono weto Coopera Należy uchwalić przepisy łagodzące wymogi dotyczące zezwoleń na zakup pistoletów. Trzech Demokratów, w tym Gotham, było nieobecnych w Izbie Stanowej, co pozwoliło Republikanom zwyciężyć.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe informacje.