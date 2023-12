Prawnik Trumpa: proces w Gruzji powinien poczekać, jeśli Trump wygra w 2024 r

Skomentuj tę historię Komentarz Dodaj do zapisanych historii Ratować

ATLANTA – Adwokat byłego prezydenta Donalda Trumpa powiedział w piątek sędziemu okręgowemu w Atlancie, że jeśli Trump wygra wybory prezydenckie w 2024 r., proces w sprawie zarzutów, że bezprawnie spiskował w celu odwrócenia przegranej w wyborach w 2020 r. w Gruzji, nie będzie mógł być kontynuowany do czasu jego opuszczenia. Biały Dom.

Steven Sato, główny obrońca Trumpa w rozległej sprawie o oszustwo w hrabstwie Fulton, sprzeciwił się wnioskowi prokuratorów o wyznaczenie terminu rozprawy na sierpień 2024 r. Jeśli Trump zdobędzie nominację Republikanów i zostanie postawiony w stan oskarżenia na kilka tygodni przed wyborami w 2024 r., będzie to „ingerencja w wybory” – stwierdził Sadow.

„Czy możecie sobie wyobrazić, że republikański kandydat na prezydenta nie może kandydować na prezydenta, ponieważ w jakiś sposób broni się na sali sądowej?” zapytał Sato. „Byłaby to najskuteczniejsza interwencja wyborcza w historii Stanów Zjednoczonych i nie sądzę, że ktokolwiek chciałby znaleźć się w takim miejscu”.

Prokurator specjalny Nathan Wade, który prowadzi sprawę, stanowczo zaprzeczył twierdzeniom Sadowa.

„To śledztwo nie stanowi ingerencji w wybory. Działalność w hrabstwie Fulton postępuje naprzód” – powiedział Wade. „Nie sądzę, żeby to w jakikolwiek sposób utrudniało skuteczność kampanii oskarżonego Trumpa”.

Kiedy sędzia Sądu Najwyższego hrabstwa Fulton, Scott McAfee, zapytał Sadowa, czy postępowanie mogłoby trwać do 2025 r., jeśli Trump wygra prezydenturę, prokurator okręgowy hrabstwa Fulton Fannie D. Jak publicznie sugerował Willis (D) – Sadow przekonywał, że koliduje to z obowiązkami jego klienta. Jako prezydent zgodnie z klauzulą ​​supremacji, która zabrania ingerencji w obowiązki konstytucyjne, musi zostać zawieszony do czasu opuszczenia urzędu.

Ta wymiana zdań nastąpiła, gdy nadzorująca sprawę McAfee stwierdziła, że ​​jest za wcześnie na ustalenie daty rozprawy, częściowo wskazując na niepewny harmonogram innych toczących się spraw Trumpa. Obejmuje to marcową rozprawę w sprawie o ingerencję w wybory federalne wniesioną przeciwko Trumpowi przez specjalnego prokuratora Jacka Smitha oraz oczekującą na maj rozprawę, w której zarzucono Trumpowi niewłaściwe postępowanie i odmowę przekazania setek tajnych dokumentów.

McAfee zapytał prokuratorów, jak długo musieliby przygotowywać się do rozprawy, jeżeli wydaje się, że wcześniejsze niż oczekiwano otwarcie może opóźnić jedną ze spraw federalnych. Czas reakcji 30 dni – zwiększa możliwość zaskakująco szybkiego rozpoczęcia procesu w zależności od zdarzeń.

McAfee zasugerował, że nadal rozważa odłączenie pozostałych 15 oskarżonych w sprawie – potencjalnie umożliwiając sądzenie niektórych oskarżonych oddzielnie od Trumpa – choć powiedział, że decyzję podejmie dopiero w przyszłym roku.

Piątkowe ruchy godzinowe Rozprawa była jedną z najważniejszych w dotychczasowej sprawie, podczas której pełnomocnicy poszczególnych oskarżonych przedstawiali wnioski, które w niektórych sprawach mogły doprowadzić do oddalenia zarzutów. Chociaż firma McAfee nie wydała orzeczenia w sprawie oskarżonych w tych wnioskach, ich prawnicy proszą go o zezwolenie im na złożenie apelacji przedprocesowych, co umożliwiłoby im przedstawienie sprawy przed stanowym Sądem Najwyższym i potencjalnie wpłynęłoby na termin rozprawy. .

Wśród argumentów przedstawionych w piątek przez różnych oskarżonych: akt oskarżenia narusza Pierwszą Poprawkę poprzez kryminalizację wystąpień politycznych oraz to, że w niewłaściwy sposób uzurpuje sobie supremację federalną, próbując ukarać wyborców popierających Trumpa, którzy zebrali się i głosowali pomimo zwycięstwa Joe Bidena w stanie. Samo to, tak słabo wykonane, narusza wymóg, aby akt oskarżenia był „poprawny co do formy i treści”.

Dan Samuel, prawnik byłego stanowego prokuratora Partii Republikańskiej Raya Smitha, jednego ze współoskarżonych Trumpa, podał przykład oskarżenia swojego klienta o namawianie do złamania przysięgi służbowej – chociaż w akcie oskarżenia nie wskazano, jaka przysięga została złamana. . Prokuratorzy podważyli zarzuty przeciwko twierdzeniom Samuela i innych prawników.

Proces był także pierwszym oficjalnym wystąpieniem Sato przed McAfee w tej sprawie i jednym z pierwszych publicznych oświadczeń na posiedzeniu jawnym, że główny oskarżony może zostać w przyszłym roku kandydatem Partii Republikańskiej na prezydenta.

„Jest bardzo możliwe, że mój klient będzie kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Republikańskiej” – powiedziała Sato na sali sądowej wypełnionej dziesiątkami prawników i dziennikarzy. Ta sprawa nie powinna kolidować z wyborami.

Sadow naciskał na McAfee, aby pomógł w uzyskaniu listy dowodów w federalnej sprawie Trumpa dotyczącej ingerencji w wybory, proponując, że napisze wezwania do sądu w celu uzyskania informacji, które ma nadzieję, że sędzia podpisze.

Sadow jako przykład podał publikację raportu, który były wiceprezydent Mike Pence podzielił się z Biurem Doradcy Specjalnego notatkami, które sporządził w chaotycznych tygodniach po dniu wyborów. Nie zwrócił się jeszcze o dostęp do dowodów, a jedynie chce listę, aby ustalić, czy którykolwiek z nich ma znaczenie dla sprawy Gruzji – argumentował.

McAfee kwestionuje swoje uprawnienia do nakazania odzyskania dowodów w sprawie federalnej. Sato powiedział, że brak możliwości zobaczenia dowodów umożliwi oddalenie zarzutów postawionych jego klientowi.

Sadow powiedział także firmie McAfee, że spodziewa się obecności Trumpa podczas postępowania w hrabstwie Fulton, w tym podczas wyboru ławy przysięgłych. Powiedział jednak, że nie jest pewien, czy Trump będzie brał udział w codziennych obradach.

Ubrany w swoje charakterystyczne kowbojskie buty, Sadow poruszał się wyróżniająco, zajmując miejsce przy stole obrony przez cały proces, podczas gdy inni prawnicy wchodzili i wychodzili, robiąc miejsce na rozpatrzenie wniosków innych prokuratorów.

Od czasu postawienia w stan oskarżenia Trumpa i 18 jego współpracowników w sierpniu czterech oskarżonych przyznało się do winy – w tym byli prawnicy popierający Trumpa, Kenneth Chesbro i Sidney Powell, którzy domagali się szybkiego procesu i mieli stanąć przed ławą przysięgłych w październiku. Obaj doszli do porozumienia przed wspólnym procesem. Dwóch innych oskarżonych – była doradczyni kampanii Trumpa Jenna Ellis i poręczyciel z Atlanty Scott Hall – przyznało się do winy. Wszyscy zgodzili się współpracować z prokuratorami i składać zeznania na rozprawie.

Willis wielokrotnie nalegał, aby Trump i jego pozostałych 14 współoskarżonych stanęli przed wspólnym sądem. Jednak dwóch współoskarżonych Trumpa, w tym były radca prawny Trumpa John Eastman, złożyło wnioski, prosząc firmę McAfee o rozdzielenie śledztw.

„Jest wielu oskarżonych, którzy nie kandydują na prezydenta Stanów Zjednoczonych” – argumentował prawnik Eastmana, Wilmer „Buddy” Parker. Parker powiedział, że jego klient byłby szczęśliwy, gdyby jego sprawa rozpłynęła się wcześniej niż proces Trumpa.

We wrześniu ogłosił, że Chesbro i Powell będą sądzeni oddzielnie. 14 W postanowieniu McAfee wskazała, że ​​w sprawie można rozważyć „odcinki dodatkowe”, jednak decyzja ta nie mogła zostać podjęta później. W postanowieniu skinął głową prawnikom, którzy argumentowali, że „skuteczniejsze” dla sądu będzie rozprawienie się ze wszystkimi oskarżonymi na raz. Firma McAfee przyznała jednak również, że ma problemy logistyczne związane z rozprawą wielu oskarżonych, obejmujące kwestie bezpieczeństwa i znalezienie sali sądowej wystarczająco dużej, aby pomieścić wszystkich oskarżonych i ich zespoły prawne.

W piątek McAfee ponownie wyraził swoje obawy — nie wykluczył wspólnego rozprawienia się ze wszystkimi 15 oskarżonymi, ale stwierdził, że nadal ma wątpliwości związane z logistyką. Zasugerował, że proces ośmiu oskarżonych mógłby być skuteczniejszy – choć stwierdził, że nie jest pewien, jaka jest ta liczba.

McAfee powiedział jednak, że pozwoli prokuratorom decydować, kto stanie przed sądem wspólnie, jeśli sprawa zostanie rozdzielona. „Zespół A i zespół B” – powiedział McAfee, dodając, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie dopiero w przyszłym roku.