Sąd Najwyższy odrzucił wniosek Jacka Smitha o przyspieszoną rozprawę w sprawie immunitetu przeciwko Trumpowi

Sąd Najwyższy w piątek Odrzucony Prośba specjalnego prokuratora Jacka Smitha o przyspieszenie argumentacji na temat tego, czy Donald Trump posiada immunitet przed ściganiem federalnym za rzekome przestępstwa, które popełnił podczas sprawowania urzędu – co może opóźnić jego proces.

Sąd nie wyjaśnił swojego rozumowania i nie było istotnych różnic zdań.

Decyzja sądu była poważnym ciosem dla Smitha, który podjął niezwykłe ryzyko ominięcia federalnego sądu apelacyjnego w swojej sprawie karnej przeciwko Trumpowi o sabotaż wyborów i zwrócenia się do sędziów o szybkie rozwiązanie zasadniczej kwestii.

Obie strony mają możliwość odwołania się od ostatecznej decyzji Okręgowego Sądu Apelacyjnego DC aż do Sądu Najwyższego, ale posunięcie sądu jest wielką wygraną Trumpa. Kwestia immunitetu musi zostać rozstrzygnięta, zanim jego sprawa trafi do sądu.

Trwa już przyspieszona analiza tej kwestii w DC Circuit, która planuje wystąpienia ustne na 9 stycznia. Dochodzenie w sprawie fałszowania wyborów ma się rozpocząć w marcu.

„Prawdziwe pytanie brzmi, co się wtedy stanie” – powiedział Steve Vladek, analityk Sądu Najwyższego CNN i profesor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Teksasu. „Zakładając, że sąd apelacyjny odrzuci wniosek Trumpa, czy zawiesi proces do czasu dalszej kontroli Sądu Najwyższego, czy też pozwoli na dalszy bieg procesu i zmusi Trumpa do ubiegania się o zawieszenie rozprawy w Sądzie Najwyższym? Proces może się nadal rozpocząć 4 marca, ale pozorna decyzja Sądu Najwyższego o pozostawieniu obwodu prądu stałego w pierwszej kolejności. Opcja stwarza przynajmniej częściowo – być może znacznie – mniej możliwości.

Nalegając, aby sąd nie zajmował się sprawą, prawnicy Trumpa argumentowali, że specjalny obrońca „niechętnie próbował spieszyć się z wydaniem decyzji w porzuconych kwestiach”.

„Fakt, że ta sprawa powstaje w środku kontrowersji politycznych, wymaga ostrożności, a nie pilności” – napisali prawnicy Trumpa w dokumentach sądowych.

Zespół Trumpa na początku tego miesiąca zwrócił się do sądu apelacyjnego o ponowne rozpatrzenie tej sprawy odporność Wydał sędzia rejonowy – zapytał SudganKto nadzoruje jego sprawę karną?

Sutgen odrzucił argumenty prawników Trumpa, jakoby należy oddalić zarzuty karne, ponieważ w ramach swoich oficjalnych obowiązków prezydenta działał na rzecz „zapewnienia integralności wyborów”, kiedy rzekomo podważał wyniki wyborów w 2020 r., zatem jest chroniony na mocy prezydenckich odporność. Sędzia ma Zawieszony Wszystkie terminy procesowe w sprawie w okresie obowiązywania odwołania.

Jednak grupa Smitha próbowała uniknąć kontroli przez sąd apelacyjny, wzywając do wkroczenia sędziów już teraz.

„Roszczenia oskarżonego o immunitet powinny zostać rozpatrzone przez ten sąd, a w przypadku odmowy jego immunitetu proces oskarżonego powinien rozpocząć się tak szybko, jak to możliwe” – napisała grupa Smitha w swojej petycji do Sądu Najwyższego.

Smith wskazał na sprawę z czasów Watergate, w której Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego, a sędziowie ostatecznie odrzucili roszczenia ówczesnego prezydenta Richarda Nixona dotyczące przywilejów prezydenckich w walce o wezwanie do sądu w sprawie taśm Gabinetu Owalnego.

„W tym przypadku stawka jest co najmniej tak samo wysoka, jeśli nie wyższa: rozstrzygnięcie postawionej kwestii ma kluczowe znaczenie dla tego, czy sam były prezydent stanie przed sądem – który ma się rozpocząć w ciągu trzech miesięcy” Specjalny prokurator napisał w dokumentach sądowych.

Prawnicy zwrócili się do sądu o rozstrzygnięcie, czy Trumpowi grozi podwójne zagrożenie. Adwokaci obrony argumentowali, że ponieważ Trump został uniewinniony przez Senat podczas procesu w sprawie impeachmentu, nie może być sądzony karnie za te same przestępstwa.





Smith stanowczo odrzucił twierdzenia Trumpa z marca tego roku, że prokuratorzy próbowali go niesprawiedliwie postawić w stan oskarżenia, pisząc, że twierdzenia te są „bezpodstawne i fałszywe”.

Były prezydent Smith powiedział sędziom, że „postawiono w stan oskarżenia poważne przestępstwa, ponieważ wielka ława przysięgłych przyjęła fakty i zastosowała prawo. Niezależnie od wyniku rząd zwraca się do tego sądu o rozstrzygnięcie, aby zapewnić szybkie rozstrzygnięcie tych zarzutów”.

Trump wykorzystał postanowienie Sądu Najwyższego, aby szybko rozpocząć zbieranie funduszy, podkreślając swoje toczące się batalie prawne i celując w Departament Sprawiedliwości.

„Sąd Najwyższy odrzuca pilny wniosek prawnika Bidena o pozbawienie mnie prawa do impeachmentu prezydenta” – czytamy w przesłaniu zbiórki. „Nadal będę musiał walczyć o swoje prawa w Sądzie Apelacyjnym – specjalny obrońca Bidena zrobi wszystko, co w jego mocy, aby przyspieszyć mój fikcyjny proces i doprowadzić do niesłusznego skazania mnie przed wyborami w 2024 roku”.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe szczegóły.