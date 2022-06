Steve Clifford zgodził się wrócić do trenerki Charlotte Hornets

Steve Clifford zgodził się na kontrakt, aby zostać trenerem Charlotte Hornets, wracając do drugiego biegu w pracy, poinformował zespół w piątek.

Clifford, który poprowadził właściciela do dwóch meczów play-off w pięcioletniej serii, która zakończyła się w 2018 roku, powrócił po tym, jak asystent Golden State Kenny Atkinson przyjął tę pracę i zdecydował się pozostać z Warriors.

Clifford zawsze miał silne relacje zawodowe z właścicielem Hornets, Michaelem Jordanem i Jordanem, a dyrektor generalny Mitch Kupchak spełnił to, czego chcieli na tej rosnącej, młodej liście: trener mógł poprawić ich defensywę i zmienić ich w drużynę play-off. Clifford jest szanowany wśród swoich kolegów trenerów i jest wysoko ceniony zarówno w Charlotte, jak iw Orlando za poszerzenie swojej listy talentów.



– Mamy nadzieję, że jego wcześniejsze doświadczenie i filozofia trenerska uczynią go lepszym trenerem dla naszego zespołu – powiedział Kupchak w oświadczeniu. „Steve ma udokumentowane osiągnięcia w ulepszaniu defensywy i ma historię ulepszania i ulepszania umiejętności graczy, a Steve jest zdeterminowany, aby grać w tym samym tempie ataku, co nasi fani w ciągu ostatnich kilku lat. Jako zespół zrób następny krok Mamy nadzieję, że pomoże naszym młodym zawodnikom w dalszym rozwoju.”

Clifford spotykał się w ostatnich dniach z właścicielami i kierownictwem i przyspiesza swoją kandydaturę do powrotu, podają źródła.

Źródła podają, że Hornets potraktowali poważnie Mike’a D’Antoniego, który niedawno przeprowadził wywiad z Jordanem.

Clifford, który od dawna uważany jest za jednego z najlepszych trenerów defensywy NBA, będzie pracował nad poprawą decyzji sądu dla drużyny Charlotte, która znalazła się w pierwszej dziesiątce drużyn NBA, w tym 23. miejsce w rankingach defensywnych w trzech ostatnie cztery sezony. W latach 2021-22.

W ciągu swoich pięciu sezonów w Hornets, obrona Charlotte trzy razy była w pierwszej dziesiątce. W dwóch z trzech sezonów swojego trenera magii jego obrona zajęła ósme i jedenaste miejsce.

Charlotte zakończyła ostatni sezon z ósmym w rankingu ofensywą NBA i miała mnóstwo siły ognia na tym końcu kortu między gwardzistami All-Star. Lamelo PaulForbidden Free Agent Forward Mosty MilesoweStrażnik Terry Rosier I do przodu Gordon HowardPośród innych.

„To niesamowity młody zespół z wieloma utalentowanymi kawałkami” – powiedział Clifford. „Charlotte to wspaniałe miasto i wiem z pierwszej ręki, że fani Hornets są zainteresowani tą serią. Nie mogę się doczekać powrotu do miasta i rozpoczęcia współpracy z naszymi graczami”.

Clifford i Hornets ponownie spotykają się po tym, jak zespół początkowo zgodził się na umowę z Atkinsonem, aby zastąpić Jamesa Boreko, który został zwolniony w kwietniu po czterech sezonach.

60-letni Clifford przeszedł 196-214 w ciągu pięciu sezonów podczas swojego pierwszego sezonu z franczyzą, co doprowadziło go do najlepszego rekordu od powrotu do NBA w 2004 roku i powrotu do składu ekspansji, kiedy przeszli 48-34 w 2016 roku . Hornets przegrali z Miami Heat w siedmiu meczach tego roku w pierwszej rundzie play-offów.

W ciągu 18 sezonów wracając do ligi, poprowadził Charlotte do dwóch z trzech meczów play-off. 196 zwycięstw Clifforda jest drugim po historii franczyzy Alanem Priestem, który trenował zespół na początku i w połowie lat 90-tych. Clifford połączył siły z Priestem, aby stworzyć większość gier trenowanych w historii serii.

Kilka tygodni po tym, jak Clifford został zwolniony przez Charlotte w 2018 roku, został zatrudniony przez Magic, gdzie trenował przez trzy lata – w tym przez pierwsze dwa sezony play-offów – zanim obie strony zgodziły się na rozstanie. Po kampanii 21-61 w latach 2020-21. Ostatni sezon spędził w roli konsultanta Steve’a Nasha w Brooklyn Nets.

Clifford rozpoczął swoją karierę pracując jako trener w różnych uczelniach na północnym wschodzie, a później jako asystent trenera w New York Knicks, Houston Rockets, Magic i Los Angeles Lakers. .

Clifford zgodził się trenować Hornets – Utah Jazz – bez głównego trenera na przyszły sezon, wieloletni trener Queen Snyder zdecydował się opuścić drużynę na początku tego miesiąca.

Tim Bontemps z ESPN przyczynił się do powstania tego raportu.