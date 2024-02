Szkoła podstawowa w Karolinie Południowej: Donald Trump z łatwością pokonuje Nikki Haley w jej rodzinnym stanie

Donald Trump jest o krok bliżej do nominacji Partii Republikańskiej na prezydenta po miażdżącym zwycięstwie nad Nikki Haley w Południowej Karolinie.

Były prezydent wygrał o 20 punktów w rodzinnym stanie swojego głównego przeciwnika, co było jego czwartym zwycięstwem z rzędu.

Będzie to rewanż z jego następcą w Białym Domu.

Oznaczało to zmianę jego reakcji na słowa, które miały miejsce w zeszłym miesiącu w szkole podstawowej w New Hampshire, gdzie krytykował panią Haley za „wygłaszanie przemówienia jakby wygrała”.

Przyrzekł jednak, że nie wycofa się, mówiąc, że około 40% głosów, które uzyskał, to „nie jest to mała grupa”.

Ponownie obiecał, że pozostanie w wyścigu co najmniej do Superwtorku – 5 marca, kiedy wyborcy w 16 stanach pójdą do urn tego samego dnia.