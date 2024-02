Trump ostrzega przed ogromnymi stratami ze sprzedaży aktywów w okresie upadku aktywów

(Bloomberg) – Czas nie może być gorszy dla Donalda Trumpa, ponieważ stoi przed perspektywą konieczności sprzedaży aktywów w celu ukrycia wydanego przeciwko niemu masowego wyroku.

W środę w pozwie do sądu były prezydent stwierdził, że musi „zebrać kapitał, jeśli to konieczne”, aby przeforsować apelację od wyroku wydanego przeciwko niemu w sprawie oszustwa cywilnego na kwotę 454 milionów dolarów. To brutalny rynek dla wielu właścicieli nieruchomości komercyjnych, którzy poniosą znaczne straty w swoim imperium nieruchomości, jeśli zwolnią nieruchomości.

Miliarder ma kilka opcji. Musi albo zapłacić cały wyrok do 25 marca, albo wpłacić kaucję w wysokości co najmniej 110% kwoty, aby zawiesić karę do czasu złożenia apelacji. Aby uzyskać kaucję apelacyjną, Trump musiałby przekazać gotówkę, sprzedać lub wykorzystać aktywa jako zabezpieczenie, blokując wszystkie swoje płynne aktywa na miesiące lub dłużej.

Jeśli Trumpowi nie uda się przekonać sądu apelacyjnego do zawieszenia wyroku w trakcie całej apelacji, może wpaść w kłopoty finansowe.

Jeśli zostanie zmuszony do sprzedaży, „nie będzie możliwości odzyskania jakiejkolwiek nieruchomości sprzedanej po pozytywnym rozpatrzeniu apelacji ani odzyskania jakichkolwiek strat finansowych z tego wynikających” – stwierdziła w pozwie prawniczka Trumpa, Alina Huba. Tymczasem prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James dała jasno do zrozumienia, że ​​jest gotowa przejąć majątek Trumpa, jeśli ten nie zapłaci wyroku w terminie lub nie wniesie kaucji apelacyjnej.

Brutalny rynek

Co gorsza, dla wielu właścicieli nieruchomości komercyjnych jest to brutalny rynek. Wartość nieruchomości spadła wraz ze wzrostem kosztów kredytu, a trend pracy zdalnej, który rozpoczął się podczas pandemii, w dalszym ciągu ogranicza popyt na powierzchnię biurową. Według firmy analitycznej Green Street, ceny spadły o 22% w porównaniu do stycznia.

Hubba nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz.

Wielu sprzedawców jest zmuszonych zaakceptować drastycznie niższe ceny. Wieżowiec biurowy On Center w Los Angeles został niedawno sprzedany za 147,8 mln dolarów, czyli o około 45% mniej niż cena zakupu w 2014 roku. Biurowiec w Los Angeles, zlokalizowany w pobliżu Century City i Beverly Hills, został sprzedany za około 52% mniej niż cena wywoławcza. Lata temu.

Organizacja Trump jest właścicielem kilku wieżowców biurowych od Nowego Jorku po San Francisco lub inwestuje w nie. Jedna z głównych nieruchomości na Manhattanie, 40 Wall St., została zakupiona przez Trumpa w 1995 r., co Trump określił jako „jedną z najlepszych transakcji na rynku nieruchomości wszechczasów”. W 2015 roku wyceniono go na 540 milionów dolarów. Dane dotyczące papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką komercyjną. Według szacunków Bloomberg Billionaires Index wynosi to 270 milionów dolarów.

Złożenie przez Trumpa skargi do sądu apelacyjnego to pierwszy raz, kiedy publicznie wskazał, że nie ma wystarczającej ilości płynnych aktywów, aby pokryć orzeczenie w sprawie o oszustwo, w której 16 lutego sędzia orzekł, że były prezydent przez lata przeciwstawiał się nowym zasadom i wprowadzał banki w błąd . Prawo Yorku. W zeszłym miesiącu Trump wygrał przeciwko niemu proces o zniesławienie wniesiony przez pisarza E. Gene jest winien Carrollowi 83,3 miliona dolarów, co jeszcze bardziej pogarsza sytuację kandydata na prezydenta.

W zeszłym roku Trump oświadczył, że ma w gotówce ponad 400 milionów dolarów. Choć jest to ogromna kwota, nie wystarczy ona na pokrycie kaucji, jakie będzie musiał wpłacić do sądu, gdy ponownie będzie apelował od wyroków.

akcji Trumpa SPAC

Tymczasem finanse Trumpa mogą zyskać poprawę dzięki jego Trump Media & Technology Group, która prowadzi portal społecznościowy Truth, na którym codziennie publikuje posty. W 2021 roku zgodził się połączyć ze spółką celową Digital World Acquisitions, aby stać się spółką notowaną na giełdzie.

Gwałtowny wzrost cen akcji powiązanych z Trump Media & Technology Group przyniósł Trumpowi prawie 4 miliardy dolarów przychodów. Ale to mu teraz nie pomoże. Zysk jest tylko na papierze i na jego spieniężenie trzeba czekać miesiącami. Jeśli zapasy się utrzymają, będzie mógł je wykorzystać do uzupełnienia swoich kufrów w drodze.

Tymczasem w środę współzałożyciele spółki medialnej Trumpa oskarżyli byłego prezydenta o próbę dewaluacji ich akcji. Pozew złożony w Delaware może jeszcze bardziej opóźnić transakcję fuzji i kosztować go miliardy w postaci nowej gotówki na zapłatę wyroków.

Odwołując się od wyroku w sprawie oszustwa w Nowym Jorku, Trump zaproponował wpłatę mniejszej kaucji w wysokości 100 milionów dolarów, argumentując, że wydany przeciwko niemu wyrok stanowi „więcej niż odpowiednią ochronę” bez wpłacania pełnej kaucji w celu odwołania. Trump powiedział, że jego ogromne udziały w nieruchomościach w Nowym Jorku wystarczą, aby zapłacić karę w przypadku odrzucenia apelacji. W końcu, argumentował, „nieruchomości będące trofeami”, takie jak 40 Wall Street, „nie mogą zostać potajemnie usunięte spod jurysdykcji”.

W pozwie do sądu apelacyjnego adwokat Trumpa stwierdził, że jako zabezpieczenie można wykorzystać inne nieruchomości, w tym Trump Tower i Trump Park Avenue na Manhattanie, jego posiadłość Seven Springs pod Nowym Jorkiem oraz Trump National Golf Club.

„Niewystarczające” aktywa

James odrzucił ofertę Trumpa dotyczącą mniejszej obligacji, argumentując w piśmie do sądu apelacyjnego, że w przypadku odrzucenia apelacji Trumpa państwo może zostać pozostawione z pustymi rękami.

Pozostali oskarżeni w procesie, w tym Trump i jego dwaj dorośli synowie, „wszyscy zgadzają się, że pan Trump nie posiada wystarczających płynnych aktywów, aby wykonać wyrok” – stwierdził James w piśmie. „Powód, który zwyciężył, ma prawo do przyznanego mu odszkodowania, a pozwani nigdy nie wykazali, że płynne aktywa pana Trumpa mogą pokryć pełną kwotę wynikającą z wyroku”.

James dał jasno do zrozumienia, że ​​jest skłonny przejąć aktywa Trumpa, jeśli nie wyda wyroku lub nie złoży apelacji w terminie, otwarcie wymieniając 40 Wall Street jako potencjalny cel w niedawnym wywiadzie dla ABC News. Adwokat Trumpa, Hubba, w piśmie do sądu skrytykował te uwagi, zarzucając Jamesowi „bezwstydne” grożenie przejęciem majątku Trumpa, „jeśli szybko nie zapłacimy mu znacznej kwoty”.

Pomimo ostrzeżeń Trumpa dotyczących jego finansów, sędzia sądu apelacyjnego na Manhattanie odrzucił w środę jego pilny wniosek o tymczasowe zawieszenie wyroku w sprawie o oszustwo.

Jednak były prezydent będzie miał kolejną szansę, aby argumentować za zwłoką trwającą przez cały okres jego prawnego zaskarżenia wyroku w sprawie oszustwa cywilnego. James złoży odpowiedź na tę prośbę do 11 marca, a odpowiedź Trumpa nadejdzie 18 marca. Pełny skład sądu apelacyjnego może wydać orzeczenie w dowolnym momencie później.

– Z pomocą Natalie Wong, Toma Maloneya, Patricka Clarka i Chrisa Dolmecha.

Trump dodaje więcej szczegółów na temat akcji SPAC, zaczynając od akapitu 12.

