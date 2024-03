Pożary w Teksasie: Śmiertelne pożary w Teksasie spalają 1 milion akrów – najwięcej w historii stanu – i szaleje piekło

(CNN) – Niszczycielski pożar szalejący w Teksasie Zachodnim zabił co najmniej dwie osoby i grozi zniszczeniem większej liczby domów, zwierząt gospodarskich i źródeł utrzymania, podczas gdy największe piekło w historii stanu z każdą minutą pochłania coraz większe obszary.

Pożar Smokehouse Creek strawił obecnie ponad 1 milion akrów w samym Teksasie, co czyni go największym pożarem w historii stanu. Według stanowej Służby Leśnej, od czwartkowego wieczoru pożar strawił ponad 31 500 akrów powierzchni Oklahomy. Ogólnie rzecz biorąc, pożary są największe w Lower 48 od czasu rozpoczęcia prowadzenia wiarygodnych rejestrów w latach 80.

Inferno to jeden z trzech pożarów płonących w Teksasie Zachodnim – ich końca nie widać.

Chociaż w czwartek w regionie wystąpił lekki deszcz, suche powietrze i Spodziewany jest powrót silnych wiatrów Piątek i weekend – mogą podsycić ogień.

Pożar strawił już około 2000 mil kwadratowych – mniej więcej tyle samo, co cały stan Delaware.

W pożarze Smokehouse Creek zginęły dwie osoby Cindy Owen została znaleziona martwa w hrabstwie Hemphill, powiedział CNN Chris Ray, sierżant Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu.

Jej rodzina poinformowała, że ​​w hrabstwie Hutchinson 83-letnia Joyce Blankenship zginęła w pożarze.

„Dom zniknął” – powiedział jego wnuk, Nathan Blankenship. – Nie ma mowy, żeby mogła się wydostać.

• Poważnym problemem są przerwy w dostawie prądu, ponieważ spółka North Plains Electric Cooperative twierdzi, że „przebudowuje około 250 km linii”.

Davida Ericksona/AP W środę w wyniku pożaru Smokehouse Creek w Teksasie w Kanadzie spłonął słup telefoniczny.

• W samym hrabstwie Hemphill spłonęło 400 000 akrów, dziesiątki domów zostało zniszczonych, a tysiące zwierząt gospodarskich zginęło, powiedział Andy Holloway, agent AgriLife Extension w hrabstwie Hemphill. Według urzędników zajmujących się rolnictwem ponad 85% bydła w Teksasie hoduje się na Panhandle.

• Oprócz Mamuta Pożar Smokehouse CreekThe Pożar kanału wentylacyjnego W Teksasie spłonęło 142 000 akrów, a do czwartkowego popołudnia zostało opanowane w 50%.

• Pożar Smokehouse Creek, który wdarł się do Oklahomy, został już opanowany w 40%, powiedział CNN rzecznik Oklahoma Forestry Services Keith Merks.

• The Pożar Grapevine Creek Spłonęło 30 000 akrów, a 60% zostało opanowane.

• The Magentowy ogień Wciąż płonie, ponad 2500 akrów to 65%.

• The 687 Pożar rozwiertaka Zanim w czwartek dołączył do pożaru Smokehouse Creek, spłonęło ponad 2000 akrów.

• Prezydent Joe Biden w czwartek zobowiązał się pomóc ofiarom pożarów, a w swoich uwagach zwrócił się do swoich „neandertalczyków”, którzy nie wierzą w zmiany klimatyczne.

• Gubernator Teksasu Greg Abbott zatwierdził dodatkowe zasoby stanowe do walki z pożarem, w tym 94 strażaków, 33 wozy strażackie i sześć tankowców.

• Gospodarstwo o 120-letniej historii twierdzi, że spłonęło 80% z prawie 80 000 akrów. The Farma torowa dla indykówRównież miejsce bitwy pod Adobe Walls w latach 1864 i 1874, zwanej Ceną Panhandle. „Utrata zwierząt gospodarskich, upraw i dzikich zwierząt, a także innych gospodarstw i domów w całym regionie jest naszym zdaniem bezprecedensowa w naszej historii” – stwierdziła w oświadczeniu grupa rodzinna Turkey Track Ranch.

• Według komunikatu prasowego Texas Parks & Wildlife pożar Smokehouse Creek obejmuje w 98% obszar zarządzania dziką przyrodą Jean Howe Wildlife Management Area o powierzchni 5394 akrów wzdłuż rzeki Canadian na północnych równinach hrabstwa Hemphill.

• Co najmniej 13 domów zostało zniszczonych w Oklahomie – powiedział CNN rzecznik stanu nadzwyczajnego. Gubernator Kevin Stitt powołał zespoły reagowania kryzysowego. „Ponieważ uważnie monitorujemy pożary w całym stanie, bezpieczeństwo naszych rodaków z Oklahomu jest dla nas najwyższym priorytetem” – napisał w X.

• Dwóch strażaków z miasta Pampa w hrabstwie Gray w Teksasie Panhandle zostało opatrzonych z powodu lekkich obrażeń w wyniku pożaru w poniedziałkowy wieczór, powiedział w czwartek CNN dyrektor ds. usług społecznych w Pampa, Dustin Miller.

• Miasto Fritch w Teksasie objęte jest zaleceniem dotyczącym gotowania wody „To trudne, ponieważ wielu mieszkańców nie ma prądu i gazu” – ogłosiło hrabstwo Hutchinson. Władze poinformowały, że w wielu kościołach i innych miejscach rozdawane są butelki z wodą.

• Jak wynika z komunikatu instytucji finansowej, Narodowy Bank Amarillo uruchamia fundusz na rzecz pomocy ofiarom katastrof w Panhandle, przekazując darowiznę w wysokości 1 miliona dolarów na rzecz ofiar pożarów.

Nagła zmiana kierunku wiatru spowodowała we wtorek eksplozję pożaru Smokehouse Creek. Według stanu na czwartek w Teksasie pozostało tylko 3%.

„Wiatr przyszedł prosto z północy i przeniósł przez krajobraz ogromną ścianę ognia” – powiedział w środę rzecznik Texas A&M Forest Service, Adam Turner.

Straż pożarna w Greenville Strażacy z Greenville jadą w pobliżu pożaru Smokehouse Creek, który we wtorek zagroził miastom Canadian i Wheeler w Teksasie.

W miasteczku Frisch, zagrożonym kilkoma pożarami, Frank Probst upewnia się, że jego starsi sąsiedzi uciekną, zanim oni go ewakuują – i prawie nie ma już czasu.

„Naszym głównym zmartwieniem było wyciągnięcie ich jako pierwszych. Uciekliśmy jako ostatni” – Propst powiedział CNN.

Jego rodzinie nie udało się zabrać żadnego ze swoich rzeczy przed ucieczką przed niszczycielskim piekłem.

„To wydarzyło się bardzo szybko. Kiedy włączyły się syreny ewakuacyjne, było już za późno” – powiedział. „Wskoczyliśmy do samochodu i odjechaliśmy”.

Nicka Oxforda/Reutersa Mason Holloway i Hugh Lively szukają pozostałości domu krewnego zniszczonego w środę przez pożar Smokehouse Creek w Teksasie w Kanadzie.

Tyler McCain i jego rodzina obudzili się we wtorek w zadymionym niebie nad Fritch, więc pojechali przez miasto do jego dziadków – powiedział. Kiedy stało się jasne, że pożar się nasila, żona McCaina wróciła do domu rodzinnego, aby zabrać swoje dwa psy.

Kiedy dotarła pod swój blok, zastała płonące dwa domy sąsiadów. Odzyskała zwierzęta, a rodzina zatrzymała się na noc w Amarillo.

W środę rodzice wraz z trzema córkami wrócili pod stertę popiołu i gruzu.

Dzięki uprzejmości Tylera McCaina Dom Tylera McCaina zamienił się w zwęglone ruiny.

Zapłakana McCain powiedziała CNN, że widok jej 3-letniej córki Addison płaczącej w domu ją załamał. „Wszystko może się zmienić, ale trudno patrzeć, jak dzieci są w ten sposób wyrywane z życia” – powiedziała.

Addison nie może przestać słyszeć o utracie domu. „Ciągle mówi o wszystkich rzeczach, które straciliśmy, a teraz pyta: «Tato, zbudujesz mi nowy dom?»

McCain żałuje, że nie zabrał wystarczającej ilości zapasów przed wyjazdem. „Ciągle zadaję sobie pytanie, dlaczego nie podoba mi się wszystko, o co prosi? Jej ulubiony pluszak, dlaczego jej tego nie dostanę?” powiedział.

W hrabstwie Hutchinson, gdzie płoną pożary Smokehouse Creek, Windy Deuce i 687 Reamer, co najmniej 20 budynków zostało zniszczonych w Stinnett, kilka poza Borger i „kilka budynków” w Fritch, powiedział w środę urzędnik hrabstwa.

Probst powiedział, że mieszkaniec Fritch, który pomógł swoim sąsiadom, a później uciekł, w środę wrócił do swojej okolicy. Jej dom, kupiony sześć miesięcy temu, zniknął, podobnie jak wszystkie dzielnice, przez które przejeżdżała w drodze do Amarillo, gdzie jej rodzina pozostanie, dopóki nie dowiedzą się, co dalej.

Kierowca ciężarówki Cindy Owen (44 l.) pracowała we wtorek około 80 km na północ od Pampy w Teksasie, kiedy pożar Smokehouse Creek przetoczył się przez okolicę – powiedziała CNN jej szwagierka.

„Nie mogła oddychać, wysiadła z ciężarówki i próbowała uciekać dla bezpieczeństwa, ale nie udało jej się” – powiedziała Jennifer Mitchell, która jest żoną brata Owena.

Mitchell twierdzi, że Owen uczestniczył w czacie wideo, kiedy to się wydarzyło, więc członkowie rodziny szukali kogoś, kto mógłby mu pomóc.

„Znaleziono ją z poparzeniami obejmującymi 90% ciała” – powiedział Mitchell.

Rodzinne zdjęcie Niedatowane zdjęcie Cindy Owen.

Ratownikom z hrabstwa Hemphill udało się dotrzeć do Owena i zabrali go na leczenie do Centrum Oparzeń INTEGRIS w Oklahoma City – powiedział Mitchell. CNN zwróciło się do szpitala z prośbą o komentarz, ale nie otrzymało odpowiedzi.

„Walczyła cały dzień (środa)… pod koniec dnia byliśmy bardzo przekonani, że jej życie wraca i słyszy nas, mimo że była nieprzytomna i podłączony do respiratora” – powiedziała Mitchell. „Ale walczyła do ostatniej minuty… taka właśnie jest”.

Jej szwagierka nie przyszła przez całą noc.

Mitchell powiedziała, że ​​zna Owena od czasu, gdy spotykała się z mężem 16 lat temu.

„Cindy była po prostu Cindy. Była jedyna w swoim rodzaju” – powiedział Mitchell. „Zrobiłaby wszystko dla każdego”.

Według Mitchella rozdawała ludziom zimne płaszcze, bezdomnym rozdawała żywność, pieniądze lub ubrania oraz pomagała bezdomnym psom. Owen również miał dużą rodzinę.

„Pojawiał się na przyjęciach urodzinowych wszystkich i na imprezach dziecięcych” – powiedział Mitchell. „Była przyjaciółką wszystkich, wszyscy ją znali.… Nic złego nie można o niej powiedzieć. Była po prostu najlepszą osobą na świecie”.

Mitchell powiedział, że Owen mieszka ze swoją narzeczoną Elaine Sanchez.

Brandon Miller z CNN, Carol Alvarado, Amanda Jackson, Monica Garrett, Sharif Paget, Sarah Tonks, Lucy Kafanov, Andy Babineau, Andy Rose, Mary Gilbert, Samantha Waldenberg i Christina Zadanovich przyczynił się do powstania tego raportu.