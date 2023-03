Trump powiedział, że zostanie aresztowany we wtorek

Waszyngton (CNN) Były prezydent Donald Trump powiedział w sobotę, że prawdopodobnie zostanie aresztowany w śledztwie Prokurator Okręgowy Manhattanu Wezwał do protestów w przyszłym tygodniu, a organy ścigania w Nowym Jorku przygotowują się do ewentualnego aktu oskarżenia.

W poście w mediach społecznościowych Trump, odnosząc się do siebie, powiedział: „Czołowy republikański kandydat i były prezydent Stanów Zjednoczonych zostanie aresztowany w przyszłym tygodniu we wtorek”.

„Opór, odzyskanie naszego narodu” – napisał.

Johna Millera z CNN Mówi się, że trwa tydzień spotkań między miejskimi, stanowymi i federalnymi organami ścigania w Nowym Jorku na temat tego, jak przygotować się na ewentualne oskarżenie Trumpa. Lata śledztwa W cichym programie finansowym z udziałem aktorki filmów dla dorosłych Stormy Daniels.

Jakikolwiek akt oskarżenia przeciwko byłemu prezydentowi, który ubiega się o reelekcję w 2024 r., szybko zmieniłby polityczną rozmowę wokół historycznego pierwszego i już budzącego podziały postaci. Chociaż Trump ma bogatą historię pozwów cywilnych przed i po objęciu urzędu, akt oskarżenia oznacza dramatyczny wzrost jego problemów prawnych, gdy pracuje nad odzyskaniem Białego Domu.

Chociaż Trump nie podał żadnych szczegółów, dlaczego spodziewa się oskarżenia, jego zespół prawny spodziewa się, że stanie się to wkrótce i przygotowuje się za kulisami do kolejnych kroków. Oczekuje się, że były prezydent pojawi się na Manhattanie po formalnych zarzutach i wyraził chęć wygłoszenia przemówienia, choć okaże się, czy ostatecznie to zrobi.

Rzeczniczka Trumpa powiedziała w sobotę, że były prezydent nie otrzymał powiadomienia o jakimkolwiek potencjalnym akcie oskarżenia z biura prokuratora okręgowego na Manhattanie, ale jego post „właściwie świadczy o jego niewinności”.

Biuro prokuratora okręgowego na Manhattanie odmówiło komentarza w sobotę.

Trump prywatnie skarżył się, że wierzy, że zostanie postawiony w stan oskarżenia, ponieważ uważa, że ​​prokurator okręgowy Manhattanu Alvin Brock „go nienawidzi”, zgodnie ze źródłem zaznajomionym z oświadczeniami Trumpa.

Reakcja na aresztowanie przypomina jego ostatnie dni, kiedy wielokrotnie namawiał swoich zwolenników do odrzucenia wyników wyborów prezydenckich w 2020 roku.

Niektórzy doradcy Trumpa prywatnie namawiali go, by nie wzywał do protestów, obawiając się, że optyka masowego protestu na ulicach Manhattanu wymknie się spod kontroli lub w podobny sposób. 6 stycznia 2021, atak na stolicę USA.

Debaty na temat tego, jak poradzić sobie z ewentualnym aktem oskarżenia złożonym przez wielką ławę przysięgłych hrabstwa Nowy Jork, toczyły się wokół możliwości bezprecedensowego aresztowania byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Departament Policji Nowego Jorku nie odpowiedział natychmiast na zapytanie CNN po postach Trumpa w sobotę.

Profil Trumpa w US Secret Service wyśle ​​​​go do biura prokuratora okręgowego na Manhattanie w celu pobrania odcisków palców, a następnie zrobi zdjęcie policyjne w biurach zespołu detektywistycznego prokuratora okręgowego. Jak to zwykle bywa w przypadku dobrowolnego poddania się oskarżonego, po jego aresztowaniu były prezydent zostanie postawiony bezpośrednio przed sędzią, gdzie zostanie zwolniony na własne żądanie.

Funkcjonariusze organów ścigania wtajemniczeni w dyskusje powiedzieli, że w procesie planowania omówiono kilka kwestii, w tym bezpieczeństwo sądu i demonstracje lub wiece zwolenników Trumpa przed budynkiem sądu lub kontrdemonstracje protestujących przeciwko Trumpowi. Dwie grupy ścierają się.

