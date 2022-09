W 3 miastach energia elektryczna mogła zostać niepotrzebnie odcięta od domów

Wydaje się, że niektóre miasta w północnej Kalifornii zostały założone Stałe zaciemnienie Wtorkowy błąd wystąpił po nieporozumieniu z California Independent System Operator, operatorem stanowej sieci elektrycznej. Historyczna fala upałów.

Co najmniej trzy miasta Bay Area rozpoczęły we wtorek wieczorem przerwy — Alameda, Healdsburg i Palo Alto. Każde miasto jest członkiem Northern California Power Agency (NCPA), wspólnego organu władzy non-profit.

Inny członek, Lodi w hrabstwie San Joaquin, powiedział, że jego firma energetyczna, Lodi Electric, została poproszona o zrzucenie obciążenia we wtorek o 18:00, a następnie o 18:20 przywrócono zasilanie 1372 klientom w kilku dzielnicach po godzinie 19:00. Po południu Mary Campbell, rzecznik ds. informacji publicznej Lodi, powiedziała po tym, jak NCPA powiedział Lodi, że „możemy przywrócić zasilanie i jesteśmy gotowi”.

Ale około 20:30 urzędnicy Lodi dowiedzieli się na stronie miasta na Facebooku, że „nakaz zrzutu ładunku dla Lodi był błędny”.

„NCPA poinformowało, że wystąpił błąd komunikacji między Lodi Electric i Cal ISO, co spowodowało wydanie przez NCPA dyrektywy Lodi i innym członkom NCPA” — podało miasto.

Larry Whited, mieszkaniec Lodi, był jednym z tysięcy klientów, których dotknęła przypadkowa rotacyjna awaria we wtorek wieczorem. White powiedział, że otrzymał wiadomość około dziesięciu minut po awarii zasilania: „System CAISO ogłosił stan awaryjny. Lodi jest zobowiązany do zrzucania ładunków. W ciągu 30 minut w Twojej okolicy wystąpi jedna (1) godzina przerwy w dostawie prądu. W nagłych wypadkach medycznych zadzwoń pod numer 911.

Jego moc była wyłączona na około 45 minut, powiedział Wittet. Whited powiedział, że był zirytowany doniesieniami mediów i oficjalnymi oświadczeniami, które mówiły, że we wtorek wieczorem w Kalifornii nie ma rotacyjnych przestojów.

„Gavin Newsom” Tweeted „Nie było awaryjnych przestojów, ale wiedziałem, że są, ponieważ byłem w jednym z nich” – powiedział Witt.

Członkowie NCPA to Lodi, Alameda, Healdsburg, Palo Alto, Santa Clara, Biggs, Gridley, Lompoc, Redding, Roseville, Shasta Lake i Ukiah.

Kalifornijskie ISO poinformowało we wtorek o 17:30, że energia elektryczna jest na wyczerpaniu z powodu bezprecedensowego popytu, ponieważ rekordowa fala upałów w Kalifornii nadwerężyła sieć. Niezależny Operator Systemu przeniósł się do operacji awaryjnych poziomu 3, umożliwiając dostawcom usług w razie potrzeby nakazanie inicjowania przestojów.

Przestoje w kilku kalifornijskich gminach we wtorek wieczorem nie zostały zlecone przez operatora sieci i były wynikiem zamieszania i nieporozumień, powiedział dyrektor generalny sieci Elliot Mainzer w rozmowie z mediami w środę.

„Są to oczywiście bardzo rzadkie sytuacje i zeszłej nocy wiele się działo dla wszystkich. Dlatego zamierzamy podwoić komunikację, aby upewnić się, że to się nie powtórzy” – powiedział Mainzer.







Dalej Szczepy w sieci elektrycznej W środę szczytowe zapotrzebowanie ma wynieść 51 243 MW — niedaleko od wtorkowego rekordu 52 061 MW. (Powyżej 50 000 megawatów jest rzadkością.) Kolejne ostrzeżenie o flexie zostało wydane, prosząc mieszkańców o oszczędzanie energii elektrycznej między 16:00 a 21:00.

W poście na Facebooku we wtorek wieczorem Alameda powiedział, że kalifornijskie ISO „wysłało dzisiaj alert poziomu 3 od 18 do 20, co rozpoczyna naszą awarię. Musieliśmy zamknąć 2 tory, Marina Village i East End, i będziemy mieli przerwy w dostawie prądu przez 45-60 minut.

Miejskie przedsiębiorstwo poinformowało o drugiej godzinie awarii na Bay Farm Island.

Energia miejska Alameda Opublikowany W oświadczeniu wydanym w środę rano NCPA poinstruował Alamedę, aby zrzucił ładunki około 17:45, co spowodowało przerwy w dostawie prądu dla 1400 klientów między 18:05 a 19:05. „Jeśli NCPA nakazuje zrzucić obciążenia, AMP musi działać” – czytamy w oświadczeniu. .

„Współpracujemy z CAISO i NCPA w celu wyjaśnienia procedur, aby zapewnić, że nie będzie żadnych niepotrzebnych przestojów w przyszłości” – napisano w oświadczeniu.

Miasto Healdsburg poinformowało we wtorek o 18:20, że kalifornijskie ISO zaleciło wyłączenie zasilania na godzinę. Około 90 minut później miasto poinformowało, że przerwa w dostawie prądu była spowodowana niskim obciążeniem systemu.

Palo Alto Utilities, miejski operator miejski, powiedział, że przerwa w dostawie prądu była odpowiedzią na wysiłki państwa w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię około 18:30. Agencja podała, że ​​około 1700 klientów w Midtown, Old Palo Alto i Industrial Park zostało dotkniętych awarią. Około pół godziny później, elektrownia powiedziała, że ​​zasilanie zostało przywrócone po tym, jak kalifornijskie ISO dało zielone światło.

Jordan Cowman, rzecznik Palo Alto Utilities, powiedział, że jest to jedna z kilku firm, z którymi skontaktowano się w środę. Powiedział, że ma nadzieję, że NCPA i kalifornijskie ISO będą ze sobą współpracować.

„Wyłączyliśmy (wyłączyliśmy zasilanie) do naszego zakładu na żądaną kwotę, a następnie daliśmy wszystko jasne” – powiedział Cowman.

Przedstawiciele miasta Healdsburg i NCPA nie odpowiedzieli natychmiast na prośbę o komentarz.

Niektórzy mieszkańcy Kalifornii doświadczyli nieplanowanych przestojów podczas fali upałów, w tym kilku zakładów użyteczności publicznej, w tym Pacific Gas & Electric Co., ponieważ wysokie temperatury powodowały awarię urządzeń elektrycznych, takich jak transformatory. Różnią się one od ciągłych przerw w dostawie prądu lub wcześniej planowanych przestojów w celu zmniejszenia ryzyka pożaru.

