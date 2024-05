Wnioski z sobotnich play-offów NBA: Mavericks wygrywają w serii, Celtics odbijają się

Autorzy: Anthony Slater, Tim Cato, Jay King, Jared Weiss i Joe Wharton

Boston Celtics otrząsnęli się po żenującej porażce w drugim meczu i w sobotę pokonali Cleveland Cavaliers i wygrali serię 106:93.

Cavs powrócili w czwartej kwarcie po dwucyfrowej przewadze przegrywającej przez większą część meczu, ale gwiazdy Bostonu, Jayson Tatum i Jaylen Brown, którzy łącznie zdobyli 61 punktów i 22 zbiórki, odpowiedzieli i utrzymali zwycięstwo.

W poniedziałek Celtics będą kontynuować passę wyjazdowych zwycięstw.

W Konferencji Zachodniej Dallas Mavericks pokonali Oklahoma City Thunder po raz drugi z rzędu i zwyciężyli w serii 2:1.

Napastnik Mavs, PJ Washington, kontynuował swoją dominującą grę, zdobywając 27 punktów, trafiając 11 z 23 celnych strzałów i pięciu za trzy punkty w zwycięstwie 105-101. Gwiazdorzy Kyrie Irving i Luka Doncic zdobyli po 22 punkty, przy czym Irving zaliczył siedem asyst, a Doncic zebrał 15 zbiórek.

W drużynie Thunder Shai Gilgeous-Alexander był jedynym zawodnikiem, który zdobył więcej niż 16 punktów; Jego 31 strat to najwięcej w meczu, ale także pięć strat.

Dallas powstrzymało Oklahoma City dzięki 15 ofensywnym zbiórkom.

Celtics 106, Cavaliers 93

Seria: Boston prowadzi 2-1

Gra 4: Poniedziałek w Cleveland

Wraca intensywność defensywy Bostonu

Po objęciu 23-punktowego prowadzenia na początku trzeciej kwarty Celtics mieli szansę zamknąć drzwi Clevelandowi, ale Cavaliers nie odpuścili. Odrobili deficyt, aż na początku czwartej kwarty odrobili straty do 9 punktów. Ponieważ kibice w Cleveland szaleli, byłoby to problematyczne dla Bostonu.

Gdy czas minął, Tatum pojechał po wiadro. Kilka minut później Brown pojechał w inne miejsce. Cavaliers przez chwilę utrzymywali przewagę, ale przez resztę meczu nie byli bliżej niż 9 punktów. Celtics rozciągali każdą odpowiedź. Brown uderzył biegacza. Tatum zatopił zanikający sweter. Atak Bostonu spóźnił się.

Celtics opuścili drugi mecz rozczarowani swoją obroną. Nie wierzą, że podczas porażki pokazali intensywność play-offów. Motywem przewodnim zawodników sobotnich porannych strzelanin było to, że niezależnie od tego, co zrobią w ataku, po drugiej stronie kortu muszą pracować bardzo ciężko. I oni to zrobili. Ale nadal musieli się rozciągać po drugiej stronie. Jeśli zrobią to w kluczowych momentach, tak jak w trzecim meczu, każdy przeciwnik będzie trudny do pokonania. – Jay King, autor beatów Celtics

Pomimo słabego strzelania Tatum jest nadal skuteczny

W miarę trwania serii ostry strzał Tatuma nie padł. W meczu nr 3 nie miało to znaczenia. W tej serii był bardzo agresywny, atakując felgę, dominował na deskach i był najlepszym ochraniaczem felgi w Bostonie. Tatum pokazuje, że większość gwiazd nie może przestać strzelać i podawać, a nawet jeśli są w tym dobrzy, on zrobi to wszystko na wysokim poziomie, aby wywrzeć wrażenie.

Po raz kolejny Brown wyszedł i Boston nie powstrzymywał się zbytnio. Aby utrzymać drugą jednostkę na powierzchni, Jrue Holiday podszedł do krawędzi i zagroził. Derrick White zaczął trafiać potrzebne strzały. Celtics wyrównali. Cleveland potrzebuje więcej strzelanek i hałasu, ale Donovan Mitchell popełnia przestępstwo. Nie wystarczy, że Boston kręci się na wszystkich cylindrach. — Jared Weiss przekonuje pisarzy Celtics

Przestań się z nim bawić 😤 pic.twitter.com/PiUY4kboW2 — Boston Celtics (@Celtics) 12 maja 2024 r

Cleveland było chore bez Jareda Allena

Dean Wade rozegrał swój pierwszy mecz od dwóch miesięcy, ale Allen nie dołączył do niego – i mógłby mieć ogromny wpływ na serię, gdyby mógł.

Podczas gdy Wade opuścił dwa miesiące z powodu skręcenia kolana i w trzecim meczu zdobył 5 punktów w 16 minut, Allen opuścił sześć meczów z rzędu w fazie play-off. Zgłoszone przez Atletyczny I inne publikacje mówiące o tym, jak bardzo Allen odczuwa ból – dwa tygodnie temu Franz Wagner z Orlando Magic „uderzył go” w żebro.

Allen mógłby mieć większą obecność w tej serii, ponieważ sprawi, że Al Horford będzie bardziej bezbronny. Horford zaczyna od Kristapsa Porziņģisa, który może opuścić serię z powodu kontuzji łydki, a jego nieobecność podkreśla jego wartość dla Bostonu. Celtics wykazali się sprytem w trzecim meczu i utrzymali Horforda blisko bramki, co pozostawiło Isaaca Okoro otwartego na oddanie strzału za 3 sekundy. To właśnie często robią drużyny próbujące pokonać Cavs: zmuszają Okoro do oddania strzału. Zadziałało; Nie trafił wszystkich czterech trójek i trafił 1 z 7 z gry.

Z Allenem i Evanem Mobleyami razem na boisku, Cavs będą tracić pewne luki tam, gdzie grają dobrze. Jednak w tej konkretnej serii Cleveland musi chronić Allena i Mobleya, w przeciwnym razie zaryzykuje zniszczenie, aby pomóc Bostonowi, jak Cavs udowodnili, że są gotowi to zrobić w drugim meczu.

Mitchell wciąż jest w dobrej formie, po czym zdobył kolejne 33 punkty. Cavs gonili za trzy punkty i wycofali się z czegoś, co tak dobrze sprawdziło się w drugim meczu. Łącznie zdobyli 12 z 36 i 36 z 84 trafień – słaba liczba strzałów, która nie wystarczy, aby pokonać Celtics.

Ponieważ Sam Merrill grał u boku Mitchella, Dariusa Garlanda i Carysa LeVerta, Cavs odnieśli bardzo niewielką przewagę na początku trzeciej i czwartej kwarty. Gdy Horford był na parkiecie, wydawało się, że tempo będzie bardzo szybkie.

Najważniejszym wnioskiem dla Cavs z trzeciego meczu jest to, że istnieją różne opcje. Boston nie wydaje się być drużyną, która już wszystko przemyślała (nie pozostawienie Okoro otwartego na oddanie strzału w drugim meczu było zasadniczym faulem). Cleveland ma czas na znalezienie odpowiednich kombinacji i ich wykorzystanie.

Byłoby łatwiej, gdyby Alan mógł znaleźć drogę powrotną. — Joe Varden, weteran NBA



Luka Doncic świętuje podczas sobotniego zwycięstwa w Mavericks Game 3. (Tim Heidman/Getty Images)

Mavericks 105, Thunder 101

Seria: Dallas prowadzi 2-1

Gra 4: Poniedziałek w Dallas

Strategia hackowania Thunder nie działa

Thunder prowadzili w trzeciej kwarcie dwucyfrową stratą, a w połowie czwartej popadli w stan desperacji, tracąc kilka punktów i zmuszeni przedłużyć grę. Trener Oklahoma City, Marc Daignault, zwariował, celowo faulując czterokrotnie debiutującego środkowego Dereka Lively’ego II.

Na początku pomogło. Lively, który wykonuje rzuty wolne na 50%, nie wykonał żadnego w pierwszych dwóch meczach serii, trafiając 1 z 4 po pierwszych dwóch faulach. Thunder wycofali się, a trener Mavericks Jason Kidd tymczasowo go odciągnął.

Ale Kidd wkrótce wrócił do Lively, a Thunder sfaulowali jeszcze dwukrotnie. Lively zdobył całą czwórkę, zwiększając prowadzenie Dallas do pięciu na 3:06 przed końcem.

„Lubimy to robić, gdy mamy do tego przewagę liczebną. Uznaję Lively za zasługę; udało mu się to w ostatnich czterech spotkaniach” – Tagneault powiedział o faulu.

Mavericks zrobili wystarczająco dużo, aby przetrwać, pokonując Thunder 2:1 w serii i zachęcając OKC do ponownego zastosowania tej strategii. Lively zakończył mecz 8 z 12 rzutów wolnych.

Thunder stracili 15 zbiórek w ofensywie, zostali pokonani 52-38 w fazie początkowej i nadal napędzani byli chęcią otwarcia się na Waszyngton, który zdobył łącznie 56 punktów w dwóch zwycięstwach Mavericks w tej serii. Nadszedł czas na przegrupowanie się dla nagle podupadającej drużyny Thunder. — Anthony Slater, pisarz NBA

Dzięki wysiłkowi całego zespołu dla Dallas stało się to możliwe

Dallas nie wygrałby trzeciego meczu bez całego składu. To zespół zbudowany wokół Doncicia, który w każdym meczu przykuwa uwagę przeciwnika i całej ligi. Jednak gdy Doncić doznał kontuzji kolana, Mavericks musieli odebrać swoją gwiazdę i tak się stało.

Waszyngton prowadził zespół pod względem punktacji po swojej passie 29 punktów w drugim meczu. Irving zakończył mecz z 22 punktami, trafiając 10 z 17 celnych trafień.

Po drugiej stronie Doncic stanął w obronie swoich kolegów z drużyny. Walczył z różnymi dolegliwościami i wielokrotnie uderzał o ziemię, aby wziąć udział w każdym opętaniu. Dołączyły do ​​niego całe siły wszystkich wokół niego: Oklahoma City przechodziło przez wiele okresów, nie potrafiąc znaleźć pozytywnych atrakcji.

Lively to gracz, który pozwolił na to najbardziej. Chociaż Lively był pod wrażeniem od chwili rozpoczęcia swojego debiutanckiego sezonu, nadal stał się jednym z najtwardszych obrońców Thunder i utrzymywał dobrą formę przez całą serię.

Po powrocie do gry fizycznej w trzecim meczu, który umożliwił Dallas sukces w defensywie w ostatnich miesiącach sezonu zasadniczego, zespół ten może ponownie stworzyć zwycięskie receptury po obu stronach boiska. — Tim Cato, autor beatów Mavericks

Górne zdjęcie Jaysona Tatuma i Evana Mobleya: Jason Miller/Getty Images