Wybory uzupełniające w Rochdale: Keir Starmer przeprasza wyborców po zwycięstwie George'a Gallowaya

Sir Keir Starmer przeprosił wyborców z Rochdale za odrzucenie kandydata Partii Pracy w wyborach uzupełniających, ale upierał się, że jest to „właściwa decyzja”.

„Podjąłem tę decyzję. To była właściwa decyzja”.

Gdy George Galloway wygłaszał przemówienie zwycięskie w Rochdale, działacz Just Stop Oil, wielebny Mark Coleman, rzucił w niego pomarańczowym konfetti.

Spodziewano się zwycięstwa Partii Pracy, ale w ich kampanii doszło do zamieszania, gdy w Daily Mail, powszechnie uważanym za antysemicki, opublikowano komentarze ich kandydata, Alego.

Partia Pracy jest podzielona co do sposobu reakcji na wojnę i w zeszłym roku kilku czołowych członków odeszło ze swoich ról, aby głosować za natychmiastowym zawieszeniem broni.

Wątpił jednak, że będzie to miało duży wpływ na wyniki wyborów powszechnych, ponieważ „jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek inny był w stanie wykorzystać tę kwestię. [the war in Gaza] w sposób, który pan Galloway może zrobić wyjątkowo”.