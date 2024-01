Zegar Zagłady 2024: 90 sekund do północy: co warto wiedzieć

Co to znaczy, gdy zegar zagłady wybija północ? Od broni nuklearnej po zmiany klimatyczne, zegar zagłady wskazuje, jak blisko jesteśmy końca świata. Często zadawane pytania, USA DZISIAJ

Jak wynika z corocznej aktualizacji Zegara Zagłady ogłoszonej we wtorek rano, jesteśmy jeszcze bliżej globalnej apokalipsy.

Symboliczna godzina zegara jest taka sama jak w zeszłym roku, przy czym Zegar Zagłady został ustawiony na 90 sekund do północy, czyli najbliżej północy.

Według Biuletynu Naukowców Atomowych, który utrzymuje zegar od 1947 r., zegar zagłady jest metaforą tego, jak blisko ludzkości jest samozagłady. Grupa została założona w 1945 roku przez naukowców z Uniwersytetu w Chicago. Broń nuklearna w Projekcie Manhattan.

Zegar pozostaje taki sam jak w roku ubiegłym ze względu na utrzymujący się wysoki poziom ryzyka zagrożeń takich jak wojny, zmiany klimatyczne i postęp w sztucznej inteligencji.

Naukowcy stworzyli zegar, wykorzystując współczesny mit o apokalipsie (północ) i eksplozji nuklearnej (odliczanie do zera), aby wyrazić zagrożenia dla ludzkości i Ziemi.

We wtorek dokonano pierwszej aktualizacji zegarka od rozpoczęcia wojny Izrael-Hamas i odnowiono obawy przed drugą światową wojną nuklearną po inwazji Rosji na Ukrainę.

Która godzina jest teraz ustawiona na zegarze?

Zegar wskazuje 90 sekund od północy do północy, co jest najbliższą północą w jego historii. Północ to moment, który wyznacza koniec dnia.

Kto wyznacza godzinę zegara zagłady?

Co roku zegar zagłady ustawiany jest przez 22 członków Biuletynu Rada Nauki i Bezpieczeństwa W porozumieniu z grupą sponsorów, w skład której wchodzi 11 laureatów Nagrody Nobla.

Co roku członkom komisji zadawane są dwa pytania:

Czy ludzkość jest w tym roku bezpieczniejsza, czy bardziej zagrożona niż w zeszłym?

Czy ludzkość jest bezpieczniejsza czy bardziej zagrożona w porównaniu z 77 latami, jakie upłynęły od ustawienia zegara?

W tym roku rada „rozważyła szereg globalnych zagrożeń, w tym przełomowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, rozprzestrzenianie broni nuklearnej, wojna rosyjsko-ukraińska, wojna Izrael-Hamas, zagrożenia biologiczne, trwający kryzys klimatyczny oraz sponsorowane przez państwo kampanie dezinformacyjne – napisano w oświadczeniu biuletynu.

Dlaczego Zegar Zagłady jest tak ważny?

Na przestrzeni lat do zegarka odwoływały się Biały Dom, Kreml i przywódcy wielu krajów. Robert Oppenheimer i Albert Einstein byli wśród sponsorów Biuletynu, a John F. Kennedy i Richard Nixon napisali artykuły dla magazynu.

Choć nie wszyscy zgadzają się z ustawieniami zegara, powszechnie cieszy się on szacunkiem ze względu na zadawane pytania i swoje naukowe stanowisko.