Zwiastun GTA 6 debiutuje po wycieku, potwierdza premierę w 2025 roku i oprawę Vice City

Po latach plotek i spekulacji zadebiutował pierwszy zwiastun Grand Theft Auto VI studia Rockstar Games. Zwiastun początkowo wyciekł dzień przed planowanym debiutem, co skłoniło Rockstar do wcześniejszej publikacji. Krążą pogłoski, że GTA VI zabierze graczy do Vice City – i rozległego stanu Leonidas – a premiera zaplanowana jest na rok 2025 na PS5 i Xbox Series X|S.

Rockstar Games potwierdziło już, że pracuje nad kolejną grą GTA, ale po raz pierwszy udało nam się uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, czego się spodziewać. Bazując na zwiastunie, pogłoski o tym, że GTA VI będzie miało dwóch bohaterów – mężczyznę i kobietę, wydają się być prawdziwe. Postać kobieca wydaje się być byłym więźniem, a oglądając filmy w stylu Tiktok i Instagram, widzimy coś, co wygląda na jakąś grę w mediach społecznościowych. Jest taki żart o Florida Manu i oprócz Vice City widzimy także Leonidę Wetlands, Rockstar mierzy się z Miami.



Galeria

Inne szczegóły obejmują poduszkowiec, aligatora wyciąganego z przydomowego basenu (a później wejście do sklepu), nagrania z policyjnej kamery, powrót „Weasel News”, motocykle i quady, pozornie wygodny napad na historię i mnóstwo neonów. . Obejrzyjcie kilka zrzutów ekranu ze zwiastuna powyżej.

„Grand Theft Auto VI kontynuuje nasze wysiłki, aby przesuwać granice tego, co jest możliwe w najbardziej wciągających, opartych na fabule doświadczeniach z otwartym światem” – powiedział założyciel Rockstar Sam Houser w notatce prasowej. „Jesteśmy podekscytowani możliwością podzielenia się tą nową wizją z graczami na całym świecie”.

W komunikacie prasowym potwierdzono, że akcja gry rozgrywa się w stworzonej przez Rockstar wersji Florydy, Leonida, gdzie gracze odwiedzą „skąpane w neonach ulice Vice City i nie tylko”.

Oprócz potwierdzenia nazwy, ustawienia i daty premiery, wszystko to bardziej poprawia nastrój niż ujawnia, w jaki sposób gra będzie stanowić krok naprzód w stosunku do Grand Theft Auto V, które zostało wydane po raz pierwszy w 2013 roku. Nie ma wzmianki o tym, czego można się spodziewać po GTA Online — oczywistym pytaniem jest, czy Rockstar wypuści nowy samodzielny tryb, kontynuując rozwój istniejącej gry, czy może coś innego. W komunikacie prasowym GTA VI nazywa się „największą i najbardziej dogłębną ewolucją serii Grand Theft Auto”.

Jak wspomniano powyżej, potwierdzono, że gra ukaże się w 2025 roku na PS5 i Xbox Series X|S. W komunikacie prasowym nie wspomniano o wersji na komputery PC; Może nadejść później, tak jak miało to miejsce w GTA V.

Zwiastun wyciekł początkowo za pośrednictwem konta Twitter/X. Zgodnie z oczekiwaniami konto zostało zawieszone w ciągu godziny. Następnie Rockstar – powiedział na Twitterze„Wyciekł nasz zwiastun, więc obejrzyjcie oryginał na YouTube”. Starszy projektant rozgrywki Rockstar, Javier Altman, a Ćwierkać„Nie mogłem się doczekać, aż jutro zobaczę to po raz pierwszy z moimi kolegami z drużyny i współpracownikami. Czuję, że zasługujemy na tę chwilę”.