Gracze PC przygotowują się na nieunikniony podwójny spadek w GTA 6 w 2026 roku

Grand Theft Auto 6 wypuściło wczoraj wieczorem swój pierwszy zwiastun – wcześniej niż planował wydawca i deweloper Rockstar – i potwierdziło datę premiery w 2025 roku. Jednak premiera GTA 6 przez Rockstar na wymienionych platformach, w szczególności na PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S, wywołała szok w całej społeczności graczy PC.

Pobieżne spojrzenie na społeczności graczy PC, subreddity i przestrzenie społecznościowe pokazuje mieszaninę akceptacji i szoku, że Rockstar planuje pominąć PC przy wydaniu GTA 6 w dzisiejszych czasach.

Opcja czeka, aby zagrać w GTA 6 z 2026 roku, a może później, lub sięgnąć po popularną grę Rockstar Double Dip.

Właśnie to niektórzy fani zapowiadali, że zrobią teraz, gdy spełniły się ich najgorsze obawy. Nad Subreddit dotyczący gier komputerowych, post za postem opłakuje decyzję Rockstar. „Nie oszukuję się. Mamy rok 2027” – zażartował Silver Dragon 7. „Słyszałem, że potwierdzili to na PS6, PS7 i PS8” – dodał Octopus Royal.

Nie zabrakło poważnych komentarzy ze strony graczy PC, którzy są oburzeni decyzją Rockstara. „No dalej, człowieku! Fromsoft wydaje ją także na PC. Nienawidzę Rockstar za tego człowieka, daj spokój” – powiedział Quirky-Football9043.

„Czy mnie to dziwi? Nie, biorąc pod uwagę ich historię. Czy uważam, że w 2023 r. będzie to decyzja, która doprowadzi do śmierci mózgowej? Tak, do cholery” – powiedział Fearless Butterfly3. Nic, dzięki Rockstar” – powiedział FrootLoop23.

Użytkownicy komputerów PC otrzymają GTA 6 dopiero w 2026 roku lub później #gry Rockstar Jest brzydki. pic.twitter.com/AqAjXI7iqy — HazzadorGamin, Smok Tojimy (@HazzadorGamin) 5 grudnia 2023 r

Jeśli okaże się, że GTA 6 nie jest wydany na PC pic.twitter.com/73gDP41gj8 — 2 nad ranem Scopz (@OfficialScopz) 5 grudnia 2023 r

„Szczerze mówiąc, sposób, w jaki Rockstar traktuje graczy pecetowych jak obywateli drugiej kategorii, to żart” – stwierdził teza789. „Wypuszczają swoje gry później, niedawno zaktualizowali GTA 5 na konsole i zignorowali wersję na PC, a ich firma-matka grozi pozwaniem modderów. Modderzy tacy jak OPENIV zostali przez nich zamknięci. Nie dbają o PC gracze.

– Czy ktoś spodziewa się czegoś innego? zapytał Esseth. „Komputer PC spadnie po roku lub dwóch, jak w przypadku każdej ich wersji”.

Niektórzy gracze PC, którzy desperacko pragną GTA 6, powiedzieli, że planują zakup zupełnie nowej konsoli, aby grać na niej w dniu premiery.

Jeżeli to prawda to kupuję konsolę — Rob Read (@rob_read) 5 grudnia 2023 r

Być może, ale myślę o zakupie xboxa, żeby go wypuścić — Jonathan Richter (@DaJackals) 5 grudnia 2023 r

Konsekwencją tego wszystkiego jest to, że gracze PC muszą długo czekać, aby zagrać w jedną z najważniejszych gier swojej generacji – jeśli tylko rzucą wyzwanie i oczywiście podwoją grę.

Rockstar ma formę wypuszczania swoich gier wyłącznie na konsole. Red Dead Redemption 2 ukazało się po raz pierwszy na PlayStation 4 i Xbox One w październiku 2018 roku, a rok później na PC.

Cofając się dalej, Grand Theft Auto 5 ukazało się na PlayStation 3 i Xbox 360 we wrześniu 2013 r., następnie na PS4 i Xbox One w listopadzie 2014 r., a na PC pojawiło się dopiero w kwietniu 2015 r. Wersje na PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S zadebiutują w marcu 2022 roku.

GTA 6 ukaże się w 2025 roku Ale nie na PC? Witam pic.twitter.com/Rj7gM3yS32 – Alastair 🎄 (@BenAaronFlynn) 5 grudnia 2023 r

Dowiedziałem się, że GTA 6 ukaże się na PC dopiero w 2026 roku pic.twitter.com/0S973KuTIH — VuxVux (@VuxxVuxx) 5 grudnia 2023 r

A gra Red Dead Redemption z 2010 roku nie została nawet wydana na PC. Gra ukazała się na PS3 i Xbox 360 w maju 2010 roku, a następnie w sierpniu tego roku na PS4 i Nintendo Switch, ponownie wciągając graczy PC.

Rockstar jest znany z tajemniczości i rzadko się wyjaśnia, więc nie jest jasne, dlaczego miałby chcieć unikać komputerów PC w swoich grach po ich premierze (IGN poprosił o komentarz). W 2012 roku IGN zapytał Dana Housera z Rockstar (który opuścił firmę, której był współzałożycielem w 2020 roku), dlaczego zespół planuje pominąć PC przy premierze GTA 5.

„Wszystko inne zostanie rozważone” – odpowiedział. „To wszystko, co mogę ci dać. Najważniejsze jest to, że nie jesteśmy… Jesteśmy zewnętrznym wydawcą. Nie jesteśmy Nintendo, nie jesteśmy Sony, nie jesteśmy Microsoftem. Kochamy wszystkich w na różne sposoby. Ale możemy robić, co chcemy, tam gdzie są odpowiednie możliwości biznesowe i możliwość znalezienia rynku. Jeśli coś jest w Apple, umieścimy coś w Apple, może to być gdziekolwiek.

„Myślę, że to właśnie jest zabawne w tym, co robimy. Postrzegamy siebie jako firmę zajmującą się treściami, która korzysta z technologii. Nie tworzymy jej; używamy jej do tworzenia naprawdę zabawnych rzeczy”.

Będę miał 30 lat, kiedy GTA 6 wyjdzie na PC pic.twitter.com/EBVETLfRQP – Trójkąt (@parthu09) 5 grudnia 2023 r

Dlaczego nie ma wzmianki o wydaniu GTA 6 na PC? pic.twitter.com/Ezj8MZ7w18 — Jack (@J4CKMULL) 5 grudnia 2023 r

W sierpniu 2023 roku IGN zapytał Straussa Zelnicka, dyrektora generalnego firmy macierzystej Rockstar, Take-Two Interactive, o brak wersji PC portu Red Dead Redemption. Zelnik pozostawił to niejasne, mówiąc, że pozostawi deweloperom ogłoszenia o premierze gry.

Pierwszy zwiastun GTA 6 wypuszczono 4 grudnia, ale dzisiaj premiera zaplanowana jest na 5 grudnia. Nieoczekiwanie jego oficjalna premiera nastąpiła po zwiastunie. wyciekło do mediów społecznościowych Rockstar potwierdził wyciek i Publikuje wersję oficjalną Po jakimś czasie. Już jesteśmy Wymieniono kilka reakcji na zwiastun ze strony branży gier I nadal będzie lać więcej.

