Akcje Nvidii rosną o 14% po skoku sprzedaży w „punkcie krytycznym” AI

Akcje Nvidii wzrosły po tym, jak najcenniejszy na świecie producent chipów prognozował 265-procentowy wzrost kwartalnych przychodów i jeszcze większą sprzedaż wynikającą z szaleństw wydatków na sztuczną inteligencję.

Przychody w czwartym kwartale wyniosły 22,1 miliarda dolarów, przewyższając oczekiwania Wall Street na poziomie 20,4 miliarda dolarów, podała Nvidia w środowy wieczór, spodziewając się przychodów w wysokości 24 miliardów dolarów w bieżącym kwartale.

„Przyspieszone przetwarzanie komputerowe i generatywna sztuczna inteligencja osiągnęły punkt krytyczny” – powiedział Jensen Huang, założyciel i dyrektor naczelny Nvidii. „Globalny popyt rośnie we wszystkich przedsiębiorstwach, branżach i krajach”.

Akcje Nvidii wzrosły w czwartek w notowaniach przed otwarciem sesji o ponad 14 procent do 772,90 dolarów. Dzięki temu posunięciu Chip stał się trzecią najcenniejszą spółką notowaną na giełdzie w USA, po Microsoft i Apple, za Amazonem i Alphabetem, matką Google.

Nvidia była największym pojedynczym czynnikiem napędzającym tegoroczny wzrost indeksu S&P 500, odpowiadając za około jedną czwartą wzrostów indeksu. Jego znaczenie stało się tak duże, że niektórzy inwestorzy i analitycy oczekują, że środowy raport finansowy będzie obarczony ryzykiem dla całego rynku podobnym do publikacji danych o inflacji.

Nvidia podała, że ​​zysk na akcję w czwartym kwartale wyniósł 4,93 dolara, przekraczając oczekiwania analityków na poziomie 4,59 dolara, według szacunków LSEG.

Zysk netto wzrósł o 770 procent rok do roku, do 12,3 miliarda dolarów. Liczba ta przekroczyła oczekiwania analityków na poziomie 10,4 miliarda dolarów.

Założona w 1993 roku jako dostawca kart graficznych do gier komputerowych, sztuczna inteligencja stała się wskaźnikiem popytu, ponieważ największe firmy technologiczne, takie jak Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon i Meta, zwiększyły swoje inwestycje w przetwarzanie sztucznej inteligencji. Jej flagowe chipy, takie jak H100, stały się standardem branżowym dla twórców sztucznej inteligencji umożliwiającym przetwarzanie danych na potrzeby dużych modeli językowych. Zapowiadało nową branżę znaną jako generatywna sztuczna inteligencja, tworząca chatboty i inne oprogramowanie, które może uczyć się, rozumieć i generować informacje w postaci tekstu, obrazów i wideo.

Szybki sukces rozwiązania ChatGPT OpenAI sprawił, że chipy H100 stały się w zeszłym roku popularnym produktem w Dolinie Krzemowej. Meta planuje zwiększyć łączną liczbę chipów H100 do 350 000 do 2024 r., powiedział w styczniu dyrektor generalny Mark Zuckerberg. Podaż, a nie popyt, jest głównym ograniczeniem krótkoterminowego rozwoju Nvidii.

„NVIDIA wdrożyła nowy paradygmat obliczeniowy zwany generatywną sztuczną inteligencją” – powiedział Huang podczas środowej rozmowy z inwestorami. Powiedział, że jego wysokiej jakości chipy to „w zasadzie fabryki generujące sztuczną inteligencję” nowej rewolucji przemysłowej.

„Każda firma opiera się na własnej inteligencji biznesowej, a w przyszłości na własnej generatywnej sztucznej inteligencji” – dodał. „Teraz wszystkie wydziały są na pokładzie”.

Duże firmy technologiczne generują prawie 40 procent przychodów Nvidii, ale jej klienci zróżnicowali się, ponieważ coraz więcej branż spieszy się z inwestycjami w sprzęt do obliczeń AI. Huang powiedział, że branże, w tym motoryzacja, usługi finansowe i opieka zdrowotna, wydają obecnie „na poziomie wielu miliardów dolarów” na chipy firmy. Powiedział, że suwerenne kraje, w tym Japonia, Kanada i Francja, stają się dużymi klientami Nvidii, ponieważ wykorzystują dane obywateli do tworzenia własnych modeli sztucznej inteligencji.

Dział centrów danych Nvidii, największy czynnik napędzający sprzedaż, wygenerował w czwartym kwartale przychody w wysokości 18,4 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 409 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Chipsy do gier wygenerowały sprzedaż o wartości 2,9 miliarda dolarów.

Inwestorzy zwracają szczególną uwagę na to, czy Huang będzie w stanie utrzymać stratosferyczne tempo wzrostu Nvidii, skupiając się na nowych produktach, takich jak najwyższej klasy chip AI B100, którego sprzedaż ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Firma boryka się z rosnącą konkurencją, w tym z koniecznością budowania przez niektórych klientów własnych chipów AI w Chinach, co w przeszłości zapewniało jedną czwartą przychodów. Nowe amerykańskie zasady eksportu przemysłu półprzewodników zmusiły Nvidię do ograniczenia możliwości swoich produktów w celu dalszej sprzedaży w regionie.

Według firmy analitycy pozytywnie przyjęli jej najnowsze wyniki, chociaż sprzedaż do Chin spadła do „średnio jednocyfrowego odsetka” całkowitych przychodów. Peter Cornry, szef strategii kapitałowej w Saxo Bank, powiedział, że to „szalona” decyzja. „Nigdy w swojej karierze nie widziałem czegoś takiego. Nvidii będzie jednak trudno przebić oczekiwania, a to może być ostatni szalony kwartał.

Ten artykuł został zaktualizowany, aby dostosować względną wielkość Nvidii w porównaniu z innymi spółkami notowanymi na giełdzie