Źródła podają, że Biden rozważa podjęcie działań wykonawczych w celu zamknięcia południowej granicy

CNN

—



Biały Dom rozważa podjęcie działań wykonawczych mających na celu ograniczenie możliwości ubiegania się o azyl przez osoby nielegalnie przekraczające granicę amerykańsko-meksykańską.

Radzenie sobie z granicą amerykańsko-meksykańską od lat irytuje prezydenta Joe Bidena, ponieważ migracja przez półkulę zachodnią osiągnęła rekordowy poziom, a tysiące migrantów przybyło na granicę.

Środek rozważany przez Biały Dom wydaje się być przedłużeniem niektórych bardziej rygorystycznych środków zawartych w ustawodawstwie dotyczącym pojednania granic, zawetowanym przez Republikanów, i kolejnym przejawem wysiłków Białego Domu, aby pokazać, że poważnie podchodzi do bezpieczeństwa granic przed dniem wyborów.

Nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie rozważanego środka, który polega na próbie kontrolowania nielegalnego przekraczania granic między portami wejścia za pomocą mocy znanej jako 212f. Dyrektor często ocenia działania, które może podjąć kierownictwo, ale nie zawsze przynoszą one postęp.

Nie jest jasne, w jaki sposób omawiana deklaracja zostanie wdrożona i czy ewentualnie zostaną wprowadzone zmiany w stosunku do tych, które uchwalono za administracji Trumpa.

Biuro Radcy Prawnego Departamentu Sprawiedliwości dokonuje przeglądu proponowanego zarządzenia wykonawczego, aby ustalić, czy wytrzyma ono wyzwania prawne, powiedziała jedna z osób. Niektórzy urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości wyrazili jednak sceptycyzm co do tego, że proponowane zmiany, mające na celu uwzględnienie wcześniejszych orzeczeń sądowych przeciwko nakazowi z czasów Trumpa, mogą przetrwać wszelkie ostateczne procesy sądowe, które zostaną podjęte po zastosowaniu przez administrację Bidena działań wykonawczych.

Rzecznik Białego Domu nie skomentował rozważanych środków.

„Administracja spędziła miesiące na negocjacjach w dobrej wierze w celu przyjęcia najsurowszej i najuczciwszej ponadpartyjnej ustawy o bezpieczeństwie granic od dziesięcioleci, ponieważ potrzebujemy od Kongresu wprowadzenia znaczących reform politycznych i zapewnienia dodatkowych funduszy na zabezpieczenie naszych granic i naprawienie naszego zepsutego systemu imigracyjnego” – rzecznik Białego Domu Angelo – stwierdził Fernandez Hernandez w oświadczeniu.

„Żadne działanie wykonawcze, niezależnie od tego, jak drastyczne, nie jest w stanie zapewnić znaczących reform politycznych i dodatkowych zasobów, które zapewnił Kongres, a które Partia Republikańska odrzuciła. W dalszym ciągu nalegamy, aby spiker Johnson i Republikanie w Izbie Reprezentantów przyjęli ponadpartyjne porozumienie w celu zabezpieczenia granicy”. on dodał.

Na początku tego miesiąca Biden zasugerował, że zamknie granicę amerykańsko-meksykańską, jeśli proponowane przepisy graniczne zostaną wprowadzone w życie, co oznacza przyjęcie jednego z najsurowszych środków przewidzianych w pakiecie.

„Jeśli ustawa wejdzie w życie dzisiaj, będzie można ją zamknąć do czasu, aż ją naprawimy” – powiedział Biden.

Trump próbował zamknąć południową granicę USA dla osób ubiegających się o azyl przekraczających nielegalnie granicę podczas sprawowania urzędu, wdrażając przepisy prawa imigracyjnego, ale został zablokowany przez sądy.

W 2018 roku Trump starał się powołać na sekcję 212f, która daje prezydentowi szerokie uprawnienia do wdrażania ograniczeń imigracyjnych w celu kontroli przejść granicznych. Ostatecznie jednak federalny sąd apelacyjny orzekł, że organ ten jest sprzeczny z prawem azylowym i że organ 212f go nie uchyla.

Sprawa – Umowa Trump przeciwko East Bay Sanctuary – jest przykładem tego, dlaczego prezydent ma ograniczone możliwości zamknięcia granicy. Jeśli Biały Dom podejmie dalsze działania, prawdopodobnie stanie przed wyzwaniami prawnymi.

„Prezydent Biden ma szerokie uprawnienia na mocy prawa imigracyjnego, ale nie są one nieograniczone. Artykuł 212 lit. f) ustawy o imigracji i obywatelstwie pozwala prezydentowi zawiesić wjazd osób niebędących obywatelami Stanów Zjednoczonych, które „szkodzą interesom Stanów Zjednoczonych”, „ale to nie znaczy, że może zamknąć granicę dla wszystkich” – powiedział CNN Stephen Yale-Lohr, ekspert ds. prawa imigracyjnego.

Dwa źródła podają, że w obliczu malejących funduszy na bezpieczeństwo granic urzędnicy administracji dyskutowali również, czy ogłoszenie stanu nadzwyczajnego w kraju mogłoby zwiększyć finansowanie. Dodatkowy wniosek Białego Domu obejmuje 14 miliardów dolarów na bezpieczeństwo granic, ale utknął w Kongresie.

Administracja Bidena podjęła inne kroki, próbując zaostrzyć azyl na granicy USA-Meksyk. W ubiegłym roku Administracja wydała rozporządzenie W dużej mierze zabraniało to migrantom, którzy podróżowali przez inne kraje w drodze do południowej granicy USA, ubiegania się o azyl w USA, co oznaczało odejście od norm obowiązujących od kilkudziesięciu lat.

Urzędnicy administracji odrzucili wówczas porównania z administracją Trumpa, twierdząc, że nie jest to ostateczny zakaz udzielania azylu i podkreślając wysiłki na rzecz rozszerzenia dostępu do legalnych dróg do Stanów Zjednoczonych.

Według danych federalnych liczba zatrzymań imigrantów spadła w styczniu o 50% w porównaniu z grudniem. Urzędnicy ds. bezpieczeństwa wewnętrznego przypisali upadek toczącym się rozmowom na wysokim szczeblu między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, które podwoiły egzekwowanie prawa, ale ostrzegały przed historycznym spadkiem w styczniu przed wznowieniem.

Amerykański komisarz ds. ceł i ochrony granic Troy Miller przyznał, że urzędnicy w dalszym ciągu napotykają bariery na granicy, stwierdzając w oświadczeniu z miesiąca: „Na naszej granicy w dalszym ciągu napotykamy poważne wyzwania, które przekraczają możliwości systemu imigracyjnego”.

W styczniu amerykańska straż graniczna zgłosiła 124 220 spotkań na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Warto zauważyć, że znaczny spadek nastąpił w Wenezueli – prawie 11 600 w porównaniu z 57 851 w grudniu. Stany Zjednoczone i Meksyk wznowiły loty ekstradycyjne do Wenezueli.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe informacje.

Evan Perez z CNN przyczynił się do powstania tego raportu.