Atak ransomware na chińską ICBC zakłóca handel na rynku skarbowym

Logo Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) widnieje w jego oddziale w Pekinie, Chiny, 30 marca 2016 r. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Zdjęcie pliku Zdobądź prawa licencyjne

9 listopada (Reuters) – Nota skarbowa USA zakłóciła w czwartek część notowań, ale ich wpływ był ograniczony, podają źródła rynkowe.

ICBC Financial Services oświadczyło w oświadczeniu, że atak ransomware zakłócił działanie niektórych systemów oraz że prowadzi dochodzenie i „postępuje w wysiłkach w zakresie odzyskiwania danych”.

Bank podał, że przeprowadzone w środę transakcje skarbowe oraz zawarte w czwartek umowy odkupu (repo) pomyślnie zakończyły transakcje finansowe.

„Ogólnie rzecz biorąc, to wydarzenie miało minimalny wpływ na rynek” – powiedział Scott Schrim, wiceprezes wykonawczy ds. instrumentów o stałym dochodzie i transakcji repo w firmie brokersko-dealerskiej Curvature Securities.

Podczas ataków ransomware hakerzy szyfrują systemy firmy i żądają okupu w zamian za ich odblokowanie. Nie od razu było jasne, kto stoi za atakiem.

W czwartek Bloomberg poinformował, że o zorganizowanie włamania podejrzewa się dużą grupę przestępczą znaną jako Lockbit, mającą powiązania z Rosją, powołując się na osoby zaznajomione z sytuacją.

Chociaż w ostatnich latach w różnych sektorach wzrosła liczba ataków oprogramowania ransomware, rzadko zakłócały one funkcjonowanie dużego rynku finansowego. Czwartkowy incydent rodzi pytania dotyczące kontroli cyberbezpieczeństwa uczestników rynku i może poddać je kontroli regulacyjnej.

Niektórzy uczestnicy rynku stwierdzili, że transakcje za pośrednictwem ICBC, największego chińskiego pożyczkodawcy komercyjnego pod względem aktywów, nie zostały rozliczone z powodu ataku, co wpływa na płynność rynku. Nie jest jasne, czy przyczyniło się to do słabego wyniku czwartkowej aukcji 30-letnich obligacji.

„Mogły wystąpić pewne problemy techniczne, które tego dnia uniemożliwiły niektórym uczestnikom pełny dostęp do rynku” – powiedział Michael Klatshun, zastępca menedżera portfela podstawowego i stałego dochodu w Loomis Sayles.

W czwartek dziennik „Financial Times” poinformował członków Amerykańskiego Stowarzyszenia Przemysłu Papierów Wartościowych i Rynków Finansowych (SIFMA), że oprogramowanie ransomware miało wpływ na ICBC (601398.SS), co zakłóciło handel w imieniu innych rynków i zakłóciło rynek amerykańskich papierów skarbowych. Gracze.

„Jesteśmy świadomi problemu bezpieczeństwa cybernetycznego i oprócz federalnych organów regulacyjnych jesteśmy w regularnym kontakcie z kluczowymi uczestnikami sektora finansowego. W dalszym ciągu monitorujemy sytuację” – powiedział rzecznik ministerstwa skarbu w odpowiedzi na pytanie dotyczące raportu FT. SIFMA odmówiła komentarza.

Według danych LSEG, w czwartek rynek skarbowy zachowywał się normalnie.

Według serwisu danych Statista w zeszłym roku organizacje na całym świecie wykryły 493,33 miliona prób ataków za pomocą oprogramowania ransomware. Według Centrum wymiany i analizy informacji o usługach finansowych Lockbit był dominującym operatorem oprogramowania ransomware w 2022 r.

Doniesienia Urviego Dughara z Bangalore i Pete’a Schroedera w Waszyngtonie; Dodatkowe sprawozdania Zeby Siddiqui i Gertrude Chavez, Davide Barbuscia, Carolina Mandl, Paritosh Bansal; Montaż: Diane Croft i Stephen Coates

