Błyskawica będzie spokojna po terminie handlu NHL

BUFFALO, N.Y. — dyrektor generalny Lightning, Julien Pricebois, zajął w tym tygodniu stanowisko zarządcy rzadkiej puli talentów franczyzy, któremu powierzono podjęcie niezbędnego ryzyka, aby zapewnić drużynie jak najlepsze wykorzystanie swojego okienka mistrzowskiego. Zapasy draftu nie zdobędą Pucharu Stanleya w tym sezonie, więc priorytetem jest natychmiastowa pogoń.

Teraz, po tym, jak jeden z najbardziej pracowitych sezonów handlowych NHL przyszedł i odszedł z Lightning, zmuszony do bycia głównie widzem, BriseBois podwaja się, mając wystarczającą ilość paliwa w zbiorniku, aby po raz czwarty z rzędu awansować do finału Pucharu drużyny w tym roku.

Wziął posiłki. Pricebois powiedział, że napastnicy Tanner Jeannot i Michael Eysimont byli głównymi celami Lightning, ponieważ zespołowi brakowało miejsca na wynagrodzenie i wymieniano aktywa, a Lightning nabył oba, chociaż Jeannot wybrał pięć draftów z Tampa Bay.

Jeśli historia jest jakimś wskaźnikiem, te posunięcia będą równie odkrywcze, jak w przypadku Nicka Balla i Brandona Hagela, jak były w przypadku Blake’a Colemana i Barclaya Kudrowa.

Ale zbladli w porównaniu z efektownymi ruchami niektórych potencjalnych przeciwników Lightning w fazie play-off w Konferencji Wschodniej.

„Skupiamy się na naszym zespole” – powiedział Pricebois w piątek, po tym, jak Lightning miał spokojny dzień ostatecznego terminu i nie wykonał żadnych ostatecznych ruchów przed terminem o godzinie 15:00. „Staramy się zbudować najlepszą iterację naszego zespołu i zakładam, że moi koledzy próbują zrobić to samo ze swoimi klubami.

„Wiedzieliśmy, jakie jest nasze miejsce na czapkę; wiedzieliśmy, jaki jest nasz kapitał w drafcie. Wiedzieliśmy, jaki jest nasz skład i myśleliśmy, że możemy pomóc drużynie być twardą drużyną, aby wyeliminować nadchodzącą fazę play-off.

Brisboys powiedział, że Jeannot i Isemont powinni sprawić, by Lightning był trudniejszy do pozbycia się. Wierzy, że Gennett, Ross Colton i Paul mogą stworzyć trzecią linię, która dopasuje się do przeciwników, tak jak niegdyś skład Yanni Court. Eyssimont ma chleb z masłem i sprawdza, a on może dodać sześć kroków w dół. Błyskawica jak błyskawica, którą dostarcza, mimo że był jego trzecim przystankiem w mniej niż dwa miesiące.

BriseBois powiedział, że dobrze czuje się w obronie Lightning, chociaż Tampa Bay ma ostatnio problemy z obroną, strzelając cztery lub więcej bramek w czterech z ostatnich pięciu meczów. Lightning przeniósł prawego obrońcę Cala Foote’a w wymianie Jeannota, ale BriseBois powiedział, że prawymi obrońcami AHL Syracuse, Darrenem Radishem i Phillipem Myersem, są odpowiednie uzupełnienie.

Błyskawica stworzyła miejsce na kapitalizację w handlu Eyssimont, kiedy San Jose odebrał Vladislava Namestnikova i połowę jego pensji, więc jest miejsce na rozmowy, jeśli potrzebują głębi.

„Więc to nie jest obszar, który mnie martwi” – ​​powiedział Brisboys o obrońcach. „Postawię nasz korpus D przeciwko komukolwiek innemu. Jesteśmy tam z jednymi z najlepszych korpusów D w lidze.

Chociaż Anaheim był łączony z prawym obrońcą Johnem Klingbergiem, który został wysłany do Minnesoty przed terminem, Brycebois powiedział, że spodziewa się spokojnego dnia po przejęciu Jeanette i Eisemonta.

„Nie mamy żadnych konkretnych celów (piątek)” – powiedział BriseBois. „Nie wydaje nam się, żebyśmy chcieli cokolwiek wykorzystać (piątek), jeśli chodzi o szukanie okazji, gdy (Eyssimont) dokona wymiany”.

Lightning miałby trudności z wykonaniem przeboju porównywalnego z tym, który wykonał ich rywal z konferencji. Są w kolejce do rewanżu pierwszej rundy play-off z Maple Leafs, którzy pozyskali napastników Ryana O’Reilly’ego i Sama Lafferty’ego, jednocześnie odbudowując swoją obronę. Bruins, którzy mogli zagrać z Lightningiem w drugiej rundzie, dodali napastników Tylera Bertuzziego i Dmitrija Orłowa. Zespoły Metropolitan Division Rangers i Devils przejęły odpowiednio Patricka Kane’a i Timo Meyera.

Ale Bryceboys wyraził zaufanie do swojego zespołu, mając nadzieję, że Lightning wyrwie się z funku i wejdzie po sezonie w dobrej formie. The Lightning mają bilans 1-2-2 w ostatnich pięciu meczach, a ich zmagania charakteryzują się słabą grą pod koniec.

„To zdarza się w ciągu sezonu” – powiedział BriseBois. „Może to trochę ludzka natura i nie chcemy się do tego przyznać, mamy trochę poduszki, jeśli chodzi o zapewnienie miejsca w play-off. W tym momencie gramy z drużynami, które często już walczą o play-off życia. Nie dopasowujemy się do pilności naszych przeciwników.

„Mam całą wiarę na świecie w naszych zawodników i sztab szkoleniowy, że zostanie to rozwiązane w niezbyt odległej przyszłości”.

Eduardo A. Skontaktuj się z Enciną [email protected]. Śledź @EddieintheYard.

• • •

