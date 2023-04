Donald Trump został oskarżony. Oto, co wiemy

(CNN) byłego prezydenta Donalda Trumpa Akt oskarżenia przez wielką ławę przysięgłych w Nowym Jorku Pogrążył naród w niezbadanych wodach politycznych, prawnych i historycznych i wywołał wiele pytań o to, jak potoczy się sprawa karna.

Biuro prokuratora okręgowego na Manhattanie Prowadzi śledztwo w sprawie Trumpa Był rzekomo zaangażowany w tajny program płatniczy z udziałem gwiazdy filmów dla dorosłych Stormy Daniels, prowadzący do wyborów prezydenckich w 2016 roku.

Chociaż akt oskarżenia, złożony pod pieczęcią, nie został jeszcze wydany, Trump i jego sojusznicy są już rozdarci przez prokuratora okręgowego Alvina Bragga i werdykt wielkiej ławy przysięgłych, „molestowanie polityczne i ingerencja w wybory na najwyższym poziomie w historii”.

Oto, co wiemy Oskarżenie Trumpa Dotychczas.

Dlaczego oskarżenie?

CNN poinformowało, że Trump stoi w obliczu ponad 30 przypadków oszustw biznesowych w akcie oskarżenia. Jest pod pieczęcią.

Oczekuje się, że były prezydent pojawi się w sądzie karnym na Manhattanie w następny wtorek, ale czas tego wystąpienia pozostaje płynny.

Dochodzenie prowadzone przez biuro prokuratora okręgowego na Manhattanie rozpoczęło się, gdy Trump był jeszcze w Białym Domu, i dotyczyło wypłaty 130 000 dolarów na rzecz Danielsa przez ówczesnego osobistego adwokata Trumpa, Michaela Cohena, pod koniec października 2016 r., Na kilka dni przed wyborami prezydenckimi. publicznie o rzekomym romansie z Trumpem ponad dekadę temu. Trump zaprzeczył tej sprawie.

Jakie opłaty mogą wchodzić w grę?

Danielsowi zapłacono, a Trump Organization zwróciła pieniądze Cohenowi, który był celem śledztwa.

Kiedy Cohenowi postawiono federalne zarzuty karne, zgodnie z aktami sądowymi, dyrektorzy Trump Organization upoważnili go do zapłaty łącznie 420 000 USD, oprócz jego pierwotnych 130 000 USD zaległych wynagrodzeń i zobowiązań podatkowych, i nagrodzili go premią. Spółka zarejestrowała zwrot jako koszt prawny w swoich księgach wewnętrznych. Trump zaprzeczył jakiejkolwiek wiedzy o płatnościach.

Ciche płatności nie są nielegalne. Przed aktem oskarżenia prokuratorzy zastanawiali się, czy oskarżyć Trumpa o fałszowanie dokumentacji biznesowej Trump Organization, która odzwierciedlała sposób dokonywania płatności na rzecz Cohena, który powiedział, że przekazał pieniądze Danielsowi. Fałszowanie dokumentacji biznesowej jest w Nowym Jorku wykroczeniem.

Prokuratorzy zastanawiali się, czy oskarżyć Trumpa o fałszowanie dokumentacji biznesowej pierwszego stopnia za fałszowanie dokumentacji z zamiarem popełnienia innego przestępstwa, czy też o pomocnictwo w innym przestępstwie. Jest to przestępstwo klasy E i grozi mu minimalny wyrok jednego roku i do czterech lat więzienia. Aby udowodnić sprawę, prokuratorzy muszą wykazać, że Trump zamierzał popełnić przestępstwo.

Donald J. Mieszkańcy stanu Nowy Jork przeciwko Trumpowi

Sędzia nadzorujący sprawę przeciwko Trumpowi podpisał w czwartek nakaz uwzględniający wniosek Bragga o upublicznienie zapieczętowanego aktu oskarżenia wielkiej ławy przysięgłych.

Nazwa sprawy na zamówieniu: Donald J. Ludzie stanu Nowy Jork przeciwko Trumpowi

Sędzia Juan Merchan napisał w postanowieniu, że ujawnienie jest „w interesie publicznym i we właściwym wykonywaniu uznania tego sądu”, zgodnie z dokumentem.

Jak zareagował Trump?

Według jednej osoby, która rozmawiała bezpośrednio z Trumpem, był zaskoczony decyzją wielkiej ławy przysięgłych o postawieniu go w stan oskarżenia. Gdy były prezydent przygotowywał się do impeachmentu w zeszłym tygodniu, zaczął wierzyć doniesieniom prasowym, że możliwy impeachment jest oddalony o kilka tygodni lub więcej.

Były prezydent wielokrotnie zaprzeczał popełnieniu wykroczenia w sprawie i kontynuował ataki na Bragga i innych Demokratów po wiadomościach o akcie oskarżenia.

„Wierzę, że to polowanie na czarownice wywoła ogromną reakcję na Joe Bidena” – powiedział były prezydent w czwartkowym oświadczeniu. „Amerykanie dokładnie zdają sobie sprawę z tego, co robią tutaj skrajnie lewicowi demokraci. Każdy to widzi. Więc nasz ruch i nasza partia – zjednoczona i silna – najpierw pokonamy Alvina Bragga, a potem pokonaj Joe Bidena i my też. Ci nieuczciwi Demokraci. Wyrzucimy wszystkich z urzędu, abyśmy mogli ponownie uczynić Amerykę wielką!

Doradcy i sojusznicy Trumpa wyrazili zaniepokojenie, że były prezydent może być sądzony na Manhattanie, wskazując na to, że większość głosujących na Demokratów mieszkańców gminy nie ma sprawiedliwego procesu.

„Nie ma mowy, żeby miał sprawiedliwą ławę przysięgłych” – powiedział jeden z adwokatów. „Co oni powiedzą – czy kiedykolwiek słyszałeś o Donaldzie Trumpie? Czy mieszkałeś pod kamieniem?”

Jednak adwokaci Trumpa nie rozważają obecnie zmiany siedziby i nie planują podejmować wielu decyzji, dopóki nie zobaczą aktu oskarżenia.

Co dalej z Trumpem?

Były prezydent został pierwotnie poproszony o poddanie się w piątek w Nowym Jorku, powiedział jego prawnik, ale jego strona chciała więcej czasu. Oczekuje się go we wtorek w sądzie.

Jeśli chodzi o pierwszy występ byłego prezydenta w sądzie, będzie on pod pewnymi względami podobny do innych oskarżonych, a pod innymi bardzo różny.

Pierwsze wystąpienia to zazwyczaj akcje publiczne. Jeśli oskarżony nie musi być aresztowany, zawierane są ustalenia z nim lub jego pełnomocnikami w sprawie dobrowolnego poddania się organom ścigania. Podczas pierwszego stawienia się w sądzie oskarżeni są zwykle rejestrowani i pobierane od nich odciski palców. A jeśli pierwsze pojawienie się jest dochodzeniem, oczekuje się wniesienia zarzutu.

Trump musi przejść przez ten sam proces, co każdy inny oskarżony, kiedy zostaje oskarżony. Ale status Trumpa jako byłego prezydenta, który teraz ponownie kandyduje do Białego Domu, niewątpliwie wprowadzi dodatkowe obawy dotyczące bezpieczeństwa i procedur w kolejnych krokach w jego sprawie.

Czy to wyjątkowa sytuacja?

Tak. Po raz pierwszy w historii USA obecny lub były prezydent został oskarżony o przestępstwo.

To właśnie tworzy historię. Ale Trump jest teraz od miesięcy po swojej trzeciej kandydaturze do Białego Domu, a jego sprawa karna zmienia kampanię prezydencką w 2024 r.

Co to oznacza dla niego politycznie?

To jedno z wielu wielkich pytań tutaj. Jak dotąd kilku republikanów z Kongresu stanęło w obronie Trumpa, atakując Bragga na Twitterze i oskarżając prokuratora okręgowego o polityczne polowanie na czarownice.

Przewodniczący Izby Sądownictwa Jim Jordan z Ohio, jeden z przywódców republikańskiego klubu, który wezwał Bragga do złożenia zeznań przed Kongresem w sprawie śledztwa w sprawie Trumpa, napisał na Twitterze.

Republikański senator z Teksasu Ted Cruz nazwał akt oskarżenia „absolutnie bezprecedensowym” i „niszczycielską ekspansją uzbrojenia sądownictwa”.

Według źródeł zbliżonych do Trumpa, w ramach odpowiedzi na impeachment Trump i jego zespół wypuszczą pełnomocników do ataku na Demokratów, śledztwo i różne media w Pradze, które będą pracować nad kształtowaniem publicznej narracji.

Czy Trump może kandydować na prezydenta, nawet jeśli jest oskarżony?

Tak.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe informacje.