Gdzie w niedzielę zostaną sklasyfikowane zespoły Wielkiej Dziesiątki

Sebastian Castro odpowiedział na porażkę Iowy z Michigan 26:0 Sebastian Castro omawia porażkę Iowy 26:0 z Michigan w Big Ten Championship.

Ostateczne rankingi College Football Playoff są już dostępne i chociaż w Wielkiej Dziesiątce nie było żadnych szokujących sytuacji, z pewnością były A Ohyda.

Michigan Wolverines zmierzą się z Alabama Crimson Tide w półfinale College Football Playoff, a Waszyngton zmierzy się z Teksasem. Michigan było jedną z dwóch drużyn, które w pewnym stopniu znały swój los, pytanie dotyczyło tylko tego, czy będzie numerem 1, czy numerem 2.

Wolverines zajęli 1. miejsce, Waszyngton 2., Florida State 5., a Georgia 6. JJ McCarthy i Michigan chcą wygrać swój pierwszy w historii mecz półfinałowy. Straciłem dwa ostatnie sezony. Będzie to trudne zadanie przeciwko drużynie z Alabamy, która ma za sobą ogromne zwycięstwo nad Gruzją, ale po raz pierwszy stan Michigan zgłosił się do CFP jako drużyna nr 1 w kraju.

Dzięki kluczowemu zwycięstwu nad Ohio State i dominującemu zwycięstwu od gwizdka do gwizdka nad Iowa, stan Michigan udowodnił swoją siłę. I zrobić to ponownie przeciwko jednej z najgorętszych drużyn w kraju. Po Wolverines Ohio State udaje się do Dallas, aby zagrać z Missouri w Cotton Bowl, a Penn State ma Ole Miss w Beach Bowl.

Sprawdź końcowe rankingi 25 najlepszych rankingów College Football Playoff według ankiety CFP:

Rankingi egzaminu College Football Playoff są publikowane w niedzielę

Cztery najlepsze drużyny w końcowej ankiecie CFP

Zespoły Wielkiej Dziesiątki zostały ośmielone.

Michigan (13-0, 9-0) Waszyngton (13-0, 9-0) Teksas (12-1, 8-1) Alabama (12-1, 8-0)

Dwie najlepsze drużyny w końcowej ankiecie CFP

5. Stan Floryda (13-0, 8-0)

Stan Floryda (13-0, 8-0) 6. Gruzja (12-1, 8-0)

Top 25 rankingów College Football Playoff w końcowej ankiecie CFP

