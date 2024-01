Nie żyje matka Melanii Trump

Amalijah Naus, matka byłej pierwszej damy Melanii Trump, schodzi z samolotu Air Force One po przybyciu do bazy sił powietrznych Andrews w stanie Maryland 11 czerwca 2017 r.





Amalija Naus, matka byłej Pierwszej Damy Melania TrumpTrump napisał na swoich kontach w mediach społecznościowych, że zmarł.

„Amalija Knaves była silną kobietą, która zawsze zachowywała się z wdziękiem, ciepłem i godnością. Była całkowicie oddana swojemu mężowi, córkom, wnukowi i zięciowi. Będziemy za nią niezmiernie tęsknić i nadal będziemy szanować i kochać jej dziedzictwo ,” powiedział. Napisał w X.

Doradca ds. kampanii byłego prezydenta Donalda Trumpa potwierdził w rozmowie z CNN śmierć Nausa.

Knavs pochodzi ze Słowenii, byłej komunistycznej Jugosławii i jest pracownikiem tekstylnym. Ona i jej mąż Victor mieszkali w Stanach Zjednoczonych i często widywano ich w Waszyngtonie, gdy ich zięć został prezydentem w 2017 r.

Emerytowana para utrzymywała regularny kontakt z rodziną Trumpów w okresie administracji, często podróżując z pierwszą rodziną do Mar-a-Lago i Bedminster w stanie New Jersey.

Alexa Wonga/Getty Images Amalija Knauss i Victor Knauss przybywają, aby wysłuchać przemówienia prezydenta Donalda Trumpa dotyczącego przyjęcia nominacji Republikanów na prezydenta na południowym trawniku Białego Domu, 27 sierpnia 2020 r. w Waszyngtonie.

Do 2016 roku istniały Knavses Posiadał dom w Sevnicy, ciche miasto przemysłowe liczące 5000 mieszkańców, położone w bujnej, zalesionej dolinie nad brzegiem rzeki Sawy w środkowej Słowenii, to miejsce, w którym Melania Trump uczęszczała do szkoły podstawowej. Jednak sąsiedzi twierdzili, że odkąd w 2006 roku urodził się ich wnuk, Barron Trump, spędzali więcej czasu w Nowym Jorku.

Knavses Został obywatelem USA w 2018 roku, kontrowersyjnie uzyskując obywatelstwo dzięki sponsorowaniu swojej dorosłej córki – z tym rodzajem wizy administracja Trumpa starała się położyć kres. Donald Trump głośno krytykuje imigrację rodzinną, często nazywając ją „migracją łańcuchową”.

Melania Trump, która przyjęła obywatelstwo USA w 2006 roku, jest drugą Pierwszą Damą urodzoną za granicą. Od czasu opuszczenia Waszyngtonu w styczniu 2021 r. unikała wzroku opinii publicznej, mimo że jej mąż stara się o kolejną kandydaturę w Białym Domu.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe szczegóły.

