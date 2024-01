Sekretarz obrony Lloyd Austin był leczony na raka prostaty

Waszyngton

Sekretarzem obrony był Lloyd Austin Rak prostaty jest leczony Nadal jest leczony z powodu powikłań, które sprowadziły go do szpitala w Nowy Rok. Według wtorkowego oświadczenia Centrum Medycznego Armii Narodowej im. Waltera Reeda.

Raport ujawnił Rak Znaleziony na początku grudnia. 22 grudnia przeszedł „minimalnie inwazyjną operację” zwaną „prostatektomią”. Aby leczyć raka.

„Podczas zabiegu był w znieczuleniu ogólnym. Sekretarz Austin bezproblemowo doszedł do siebie po operacji i następnego ranka wrócił do domu. Rak prostaty został wcześnie zdiagnozowany, a rokowania są doskonałe” – czytamy w oświadczeniu.

1 stycznia Austin został ponownie przyjęty do szpitala z powodu powikłań, „w tym nudności oraz silnego bólu brzucha, miednicy i nóg”. Stwierdzono u niego infekcję dróg moczowych.

Pentagon stanął w obliczu intensywnych pytań po tym, jak w piątek ujawniono, że został przyjęty do Waltera Reeda 1 stycznia i przez kilka dni przebywał w szpitalu bez powiadamiania opinii publicznej. Następnie wystąpili prezydent Joe Biden, wyżsi urzędnicy ds. bezpieczeństwa narodowego i inni Zastępca sekretarza obrony Kathleen Hicks — który przejął obowiązki Austina — wiedział o pobycie Sekretarza Obrony w szpitalu dopiero trzy dni po jego przyjęciu.

Jednak we wtorek Biden poruszył poważne pytania dotyczące przejrzystości i komunikacji, nie tylko ze strony wysokich rangą osobistości w Pentagonie, ale także w związku z przyczyną hospitalizacji Austina – powikłaniami związanymi z diagnostyką i leczeniem raka. W ramach zarządzania.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział we wtorek, że Biden dowiedział się o diagnozie Austina dopiero we wtorek rano – na kilka godzin przed jej publicznym ujawnieniem. Wcześniej rzecznik Pentagonu, generał dywizji Pat Ryder, powiedział w poniedziałek reporterom, że Biały Dom nie został powiadomiony o procedurze przeprowadzonej w Austin 22 grudnia.

„Nikt w Białym Domu o tym nie wie”



„Nikt w Białym Domu nie wiedział, że sekretarz Austin ma raka prostaty aż do dzisiejszego ranka, kiedy natychmiast poinformowano o tym prezydenta” – powiedział dziennikarzom John Kirby we wtorek po południu.

Kirby powiedział, że Biden został poinformowany o stanie Austina przez szefa sztabu Jeffa Giantsa we wtorek rano.

Kiedy rozmawiali w sobotni wieczór, gdy Austin był w szpitalu, nie było jasne, dlaczego Austin nie poinformował Bidena o diagnozie.

Chociaż prezydent nie był pewien co do swojej diagnozy, Kirby Biden powiedział, że ma „całkowite zaufanie” do swojego sekretarza obrony i planuje utrzymać go na tym stanowisku do końca kadencji, przyznając jednocześnie, że sytuacja nie jest idealna.

„To niedobrze, gdy taka sytuacja trwa długo bez wiedzy naczelnego dowódcy” – stwierdził Kirby.

Zapytany, dlaczego Austin nie ujawnił swojej diagnozy raka prostaty, Ryder odpowiedział, że sytuacja jest „głęboko osobista”.

„[I]Rak prostaty i praktyki z nim związane są oczywiście głęboko osobiste” – powiedział Ryder podczas wtorkowej konferencji prasowej w Pentagonie. „Więc, jak wiecie, nadal ciężko pracujemy, aby poczynić postępy w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, i życzymy sekretarzowi szybkiego powrotu do zdrowia”.

Podczas ostatnich ośmiu dni Austina w Walter Reed, gdzie leczono infekcję, „nie stracił przytomności i nie został poddany znieczuleniu ogólnemu”.

Ryder nie odpowiedział na pytanie, kto zdecydował się nie mówić Bidenowi, że Austin ma raka prostaty.

„Kiedy wydarzyło się to w grudniu, czyją decyzją było nie ostrzeganie prezydenta, że ​​sekretarz obrony ma raka prostaty?” – zapytał reporter podczas konferencji.

„Wiesz, biorąc pod uwagę sytuację związaną z planową operacją i stanowisko sekretarki, przekazujemy ci te informacje w miarę ich otrzymywania. Otrzymaliśmy je dziś po południu i przekazujemy je teraz” – powiedział Ryder, dodając, że nie wiedział o diagnozie aż do opublikowania we wtorek oświadczenia Waltera Reeda. „Więc na tym poprzestanę”.

Ryder nie chciał powiedzieć, czy szef sztabu Austina – zidentyfikowany jako osoba, która w zeszłym tygodniu nie powiadomiła władz o hospitalizacji Austina z powodu gorączki – był świadomy stanu Austina.

Ryder nie powiedział, czy podróż sekretarza będzie miała wpływ na jego proces lub problemy, ale Austin „aktywnie angażował się w swoje obowiązki” i regularnie komunikował się ze swoimi pracownikami.

To, czy zabieg zostanie uznany za planowy, czy za pilniejszy, zależy od tego, jak szybko powinien zostać przeprowadzony, powiedział CNN dr Benjamin Davis, onkolog nerek i profesor urologii na Uniwersytecie w Pittsburghu. Dodał, że mogą istnieć inne możliwości leczenia, takie jak radioterapia.

Można ją sklasyfikować jako „pilną”, co oznacza, że ​​procedura musi nastąpić w ciągu trzech miesięcy, ale nie jest to sytuacja awaryjna.

Davis powiedział, że problemy, których doświadczyła sekretarka, „mają mniej niż 1% szans na wystąpienie”.

Według American Cancer Society rak prostaty jest drugą po raku płuc najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów u amerykańskich mężczyzn. Choć jest to poważna choroba, większość mężczyzn, u których zdiagnozowano raka prostaty, nie umiera z jego powodu, a w ciągu ostatnich kilku dekad wskaźnik zgonów gwałtownie spadł.

Ryder upierał się we wtorek, że „nie ma dla nas nic ważniejszego niż zaufanie narodu amerykańskiego, któremu służymy”.

„[W]Zdaj sobie sprawę, że na zaufanie trzeba zapracować i każdego dnia będziemy ciężko pracować, aby mieć pewność, że na to zaufanie zasłużyliśmy, ale co ważniejsze, na nie zasłużyliśmy.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe aktualizacje.

Kevin Lipdock z CNN przyczynił się do powstania tego raportu.