Prognoza dla obszaru DC: Dziś deszcz osłabnie; Pochmurno i zimno przez cały tydzień

Dzisiaj (niedziela): Po południu dużo chmur z przelotnymi opadami deszczu, następnie mżawka osłabnie od rana do popołudnia. Dziś wiatr będzie silniejszy, w porach w porywach do 30 km/h, a po południu spokojny z temperaturami od połowy do górnych 60 stopni. Nie jest to dobry dzień na grę dowódczą ani na zabawę w ogonie, ale lepszy niż wczoraj. Pewność: Średnio wysoka