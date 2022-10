Quentin Tarantino zaprzecza, że ​​​​kanye ukradł fabułę „Django Unchained” – termin

Quentin Tarantino Prosto nagranie Kanye WestReżyser twierdzi, że ukradł pomysł na fabułę swojego nagrodzonego Oscarem filmu Django Unchained.

Zachód Złożył prośbę w wywiadzie Kiedy oboje spotkali się z Piersem Morganem na początku tego tygodnia, aby porozmawiać o przeboju rapera z 2005 roku, Morgan powiedział Tarantino o podobnym pomyśle niewolnictwa. Poszukiwacz złota Teledysk.

„Nie ma prawdy, że Kanye West wpadł na ten pomysł Django. A potem mi to powiedział, a ja powiedziałem: „Hej, wow, to naprawdę fajny pomysł, wezmę pomysł Kanye i go zrealizuję. Django Unchained Poza tym. – Cóż, tak się nie stało – powiedział Tarantino Kimmelowi.

Tarantino przyznał: „On jest [West] zrobił Jest pomysł na wideo i myślę, że to na wideo Poszukiwacz złota Wideo, będzie niewolnikiem. Całość to opowieść o niewolniku, w której on jest niewolnikiem i śpiewa „Gold Digger”. Było dużo zabawy. To był bardzo zabawny pomysł.

Kimmel, „Śmieszny film o niewolnikach?”

„To była ironia”, wyjaśnił Tarantino. „To jak wielki musical. Oznacza to, że ten niewolnik w łachmanach nie szczędzi z nim wydatków i robi wszystko. Potem była to część odwetu.

W końcu teledysk do „Gold Digger” nie pasował do pomysłu, o którym mówił West. Django Unchained Rewizjonistyczny western z 2012 roku o uwolnionym niewolniku (Fox), który łączy siły z łowcą nagród (Christoph Waltz), aby uwolnić swoją żonę z niewoli.

Możesz obejrzeć wywiad Tarantino z Kimmelem powyżej.