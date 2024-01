Rodziny zakładników w Strefie Gazy szturmują sesję izraelskiego parlamentu, żądając uwolnienia

JEROZOLIMA (AP) – Członkowie rodzin zakładników przetrzymywanych przez Hamas weszli w poniedziałek do klubu w izraelskim parlamencie, żądając porozumienia mającego na celu uwolnienie ich bliskich, przyłączając się do międzynarodowych wezwań europejskich ministrów spraw zagranicznych do negocjacji w sprawie utworzenia Izraela. Państwo palestyńskie Po wojnie.

Wydarzenia te sygnalizują rosnącą presję na izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu, który okupuje obie strony. Upierał się w izraelskiej opinii publicznej, że jedynym sposobem na sprowadzenie zakładników do domu jest kontynuowanie niszczycielskiej ofensywy w Gazie. Jednocześnie odrzucił amerykańską wizję powojennej rezolucji, twierdząc, że tak Nigdy nie można pozwolić na państwo palestyńskie.

Spór o przyszłość Gazy – w środku niekończącej się wojny – stawia Izrael przeciwko jego głównemu sojusznikowi, Stanom Zjednoczonym i większości społeczności międzynarodowej. Stanowi to główną przeszkodę w powojennym zarządzaniu lub jakimkolwiek planie odbudowy znacznej części regionu przybrzeżnego. Izraelskie bombardowania uniemożliwiły życie.

W bardziej bezpośrednich komentarzach Arabii Saudyjskiej najwyższy dyplomata królestwa powiedział, że nie naprawi stosunków z Izraelem ani nie przyczyni się do odbudowy Gazy bez wiarygodnej ścieżki do państwa palestyńskiego.

Netanjahu obiecał kontynuować ofensywę aż do „całkowitego zwycięstwa” nad Hamasem i zwrócić wszystkich pozostałych zakładników. Zamieszki 7 października w południowym Izraelu To wywołało wojnę. W ataku tym zginęło około 1200 osób, a około 250 zostało porwanych przez Hamas i innych bojowników.

Jednak po ponad trzech miesiącach wojny Izraelczycy są w tej kwestii coraz bardziej podzieleni Czy możesz zrobić jedno i drugie?.

Na mocy tygodniowego zawieszenia broni w listopadzie uwolniono około 100 zakładników w zamian za uwolnienie Palestyńczyków przetrzymywanych w izraelskich więzieniach. Schwytano około 130 osób, ale potwierdzono, że wiele z nich nie żyje. Hamas powiedział, że uwolni więcej więźniów tylko po to, aby zakończyć wojnę i uwolnić tysiące więźniów palestyńskich. Netanjahu odrzucił takie porozumienie.

Wśród rodzin zakładników narasta gniew. Krewni zakładników i inni protestujący rozbili obóz namiotowy przed rezydencją Netanjahu w Jerozolimie, przysięgając, że pozostaną tam do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie sprowadzenia pozostałych jeńców do domu. Inne protesty wzywały do ​​nowych wyborów.

W poniedziałek kilkudziesięciu członków rodzin zakładników wtargnęło na posiedzenie komisji finansów Knesetu, trzymając transparenty i skandując: „Nie będziesz tu siedzieć, kiedy oni będą umierać!”.

„To są nasze dzieci!” Oni krzyczeli. „Nie możemy realizować innego planu, mamy teraz tylko jedną sprawę do omówienia!”

Niektórym za krzyczenie na prawodawców trzeba było zastosować środki fizyczne, a co najmniej jedną osobę wyrzucono. Spotkanie zostało na chwilę zawieszone, ale potem zostało wznowione.

W Gazie zginęło ponad 25 000 ludzi

Co najmniej 25 295 Palestyńczyków w Gazie zginęło, a ponad 60 000 zostało rannych w izraelskiej ofensywie. Ministerstwo Zdrowia Gazy. Ministerstwo nie wprowadziło rozróżnienia między cywilami i bojownikami, ale stwierdziło, że dwie trzecie zabitych to kobiety i dzieci.

Medycy zgłosili ciężkie walki w południowym mieście Khan Younis, w wyniku których dziesiątki zabitych i rannych przewieziono do i tak już przepełnionego szpitala Nassera. Widziano rodziny uciekające na południe, na obszary już zapełnione setkami tysięcy wysiedleńców.

Izraelskie wojsko twierdzi, że zabiło około 9 000 bojowników, nie przedstawiając dowodów, i za wyższą liczbę ofiar wśród ludności cywilnej obwinia Hamas.

85% z 2,3 miliona mieszkańców Gazy opuściło swoje domy. Szuka nieuchwytnego schronienia na południu Izrael w dalszym ciągu atakuje wszystkie części oblężonego obszaru. Urzędnicy ONZ twierdzą 1 na 4 osoby w Gazie głoduje Walki i izraelskie ograniczenia utrudniają dostarczanie pomocy humanitarnej.

Jest też wojna powodując napięcie w całym regionieWspierane przez Iran grupy w Libanie, Syrii, Iraku i Jemenie atakują cele izraelskie i amerykańskie.

Netanjahu pod presją

paź. Netanjahu, którego popularność spadła z 7, stoi pod presją Stanów Zjednoczonych, aby przejść do bardziej precyzyjnych operacji wojskowych i złagodzić pomoc humanitarną w Gazie.

Stany Zjednoczone namawiają go także do realizacji swojej wizji powojennej Strefy Gazy, wzywając do zreformowanej Autonomii Palestyńskiej do zarządzania tym terytorium i rozpoczęcia negocjacji w sprawie rozwiązania dwupaństwowego. Władza ta zarządza obecnie obszarami okupowanego przez Izrael Zachodniego Brzegu i została wydalona ze Strefy Gazy w 2007 r., kiedy władzę przejął Hamas.

Jednak koalicja rządząca Netanjahu wspiera partie skrajnie prawicowe, które chcą nasilić ofensywę, zachęcać do „dobrowolnego” przesiedlenia setek tysięcy Palestyńczyków z Gazy i ponownego zakładania tam żydowskich osiedli. Netanjahu odrzucił wejście Autonomii Palestyńskiej do Gazy, twierdząc, że zagroziłoby to Izraelowi i wykluczył jakiekolwiek państwo palestyńskie.

Na poniedziałkowym spotkaniu w Brukseli w sprawie wojny ministrowie spraw zagranicznych UE dołączyli do apeli. Państwo palestyńskiePowiedział, że to jedyny sposób na osiągnięcie pokoju.

Minister spraw zagranicznych Francji Stéphane Sejourne powiedział, że odrzucenie państwowości przez Netanjahu jest „niepokojące. Wszyscy potrzebowaliby państwa palestyńskiego z gwarancjami bezpieczeństwa”.

„Jakie inne rozwiązania mają na myśli?” Szef polityki zagranicznej UE Joseph Borrell powiedział o Izraelu. „Zmusić wszystkich Palestyńczyków do opuszczenia? Zabić ich?”

Wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, księcia Faisala bin Farhana, wygłoszone późną niedzielą były znaczące, ponieważ przed wojną Stany Zjednoczone próbowały wynegocjować kluczowe porozumienie, w którym Arabia Saudyjska normalizowałaby stosunki z Izraelem. We wrześniu Netanjahu powiedział, że Izrael istnieje „szpic” Kontrakt.

W wywiadzie dla CNN prezenter Fareed Zakaria zapytał: „Czy twierdzi pan jednoznacznie, że stosunki między Arabią Saudyjską a Izraelem nie mogą zostać znormalizowane, jeśli nie istnieje wiarygodna i nieodwracalna droga do państwa palestyńskiego?”

Książę Faisal odpowiedział: „Tylko na tym odniesiemy korzyść. „Więc tak”.

Zapytany, czy bogata w ropę Arabia Saudyjska sfinansowałaby odbudowę Gazy, odpowiedział: „dopóki nie znajdziemy drogi do rozwiązania… wtedy będziemy mogli rozmawiać o wszystkim”.

„Ale nie jesteśmy zainteresowani tą rozmową, jeśli, jak widzieliśmy w przeszłości, cofniemy się do stanu sprzed 7 października, przygotowując się na kolejną rundę”.

Palestyńczycy dążą do państwa obejmującego Gazę, okupowany przez Izrael Zachodni Brzeg i zaanektowaną Wschodnią Jerozolimę, terytoria zdobyte przez Izrael podczas wojny na Bliskim Wschodzie w 1967 roku.

Izrael postrzega całą Jerozolimę jako swoją stolicę, a Zachodni Brzeg jako historyczne i biblijne centrum narodu żydowskiego. Zbudowało Dużo domów w obu dzielnicach Dom setek tysięcy żydowskich osadników. Rozmowy pokojowe zostały zerwane około 15 lat temu.

Shurafa doniósł z Deir al-Bala w Strefie Gazy.

Śledź relację AP z wojny Izrael-Hamas: https://apnews.com/hub/israel-hamas-war