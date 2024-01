Sąd Najwyższy zezwolił agentom Straży Granicznej na usunięcie drutu kolczastego z Teksasu zainstalowanego wzdłuż granicy z Meksykiem

WASZYNGTON – Sąd Najwyższy zezwolił w poniedziałek agentom Straży Granicznej na przecięcie lub przesunięcie drutu kolczastego, który Teksas zainstalował wzdłuż granicy USA-Meksyk.

Sąd większością 5 do 4 zatwierdzono nadzwyczajny wniosek złożony przez administrację Bidena, który argumentował, że uniemożliwia on agentom Teksasu wykonywanie ich obowiązków.

W raporcie stwierdzono, że czterech konserwatywnych członków składu składającego się z dziewięciu sędziów odrzuciłoby wniosek rządu. Są to Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch i Brett Kavanagh.

Administracja Bidena twierdzi, że telegram uniemożliwia agentom dotarcie do imigrantów, którzy przekroczyli już granicę ze Stanami Zjednoczonymi.

Republikanin, gubernator Teksasu Greg Abbott, zainstalował drut kolczasty w pobliżu Rio Grande na przełęczy Eagle Pass w ramach walki z nielegalną imigracją, która pokłóciła się z administracją Bidena.

Po tym, jak agenci Straży Granicznej przecięli drut kolczasty, Teksas pozwał ich za wtargnięcie i zniszczenie mienia stanowego.

Sędzia federalny wydał orzeczenie w imieniu administracji Bidena, ale Piąty Okręgowy Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych z siedzibą w Nowym Orleanie uchylił tę decyzję w zeszłym miesiącu, stwierdzając, że agenci nie mogą przecinać ani przesuwać drutu, chyba że jest to nagły przypadek medyczny.

Plan egzekwowania imigracji firmy Abbott, nazwany Operacją Lone Star, obejmował przeniesienie tysięcy imigrantów do miast kierowanych przez Demokratów. Zatrzymanie imigrantów pod zarzutem wtargnięcia na teren kraju. Stan wcześniej umieścił boje na Rio Grande, aby zablokować przeprawy, co skłoniło administrację Bidena do wniesienia pozwu. Zakaz pozostaje w mocy do czasu wyjaśnienia sprawy.

Nawet gdy apelacja administracji Bidena była rozpatrywana przed Sądem Najwyższym, impas pogłębił się.

Prokurator generalny Teksasu Ken Paxton odrzucił wniosek administracji Bidena o cofnięcie nabycia przez stan parku publicznego w Eagle Pass. Doszło do utonięcia trzech osób próbujących przeprawić się przez Rio Grande. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego podał, że agentom Straży Granicznej, którzy zareagowali na incydent, nadano „fizyczny zakaz” wjazdu na ten obszar.

„Nie wiadomo, co by się stało, gdyby Straż Graniczna miała wcześniej dostęp do tego obszaru, w tym pomogła w monitorowaniu tego obszaru za pomocą ciężarówek obserwacyjnych” – powiedziała prokurator generalna Elizabeth Preloger, która złożyła pozew w imieniu administracji Bidena . .

Paxton powiedział w poniedziałek, że postanowienie Sądu Najwyższego „pozwala Bidenowi kontynuować nielegalne wysiłki mające na celu pomoc zagranicznej inwazji na Stany Zjednoczone”.

„Eliminacja barier granicznych w Teksasie nie pomoże w egzekwowaniu prawa ani zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom amerykańskim” – powiedział Paxton. Powiedział w X. „Ta walka się nie skończyła i nie mogę się doczekać obrony suwerenności naszego państwa”.