Trump atakuje Haley za to, że nie ma męża, została zatrudniona

CNN

—



Były prezydent Donald Trump wykorzystał w sobotę wiec w Karolinie Południowej, aby zaatakować rywalkę Nikki Haley w jej rodzinnym stanie i wyśmiewać nieobecność jej męża, który przebywa za granicą.

„Gdzie jest jej mąż? Och, nie ma go. … Co się stało z jej mężem? Gdzie on jest? Nie ma go” – powiedział Trump na wiecu w Conway, będącym jego pierwszą wizytą w tym stanie.

Michael Haley z Gwardii Narodowej Armii Południowej Karoliny stacjonuje w Afryce, wspierając Dowództwo Stanów Zjednoczonych w Afryce.

Nikki Haley odpowiedziała na komentarze Trumpa późną sobotą, mówiąc: „Jeśli naśmiewasz się ze służby weterana bojowego, nie zasługujesz na prawo jazdy, nie mówiąc już o prezydencie Stanów Zjednoczonych”.

„Donaldzie, jeśli masz coś do powiedzenia, nie mów tego za moimi plecami; Wejdź na podium i powiedz mi to w twarz” – powiedział tłumom w Gilbert w Południowej Karolinie.

W rzadkim posunięciu Michelle Haley odpowiedziała byłemu prezydentowi, publikując na Twitterze mema o następującej treści: „Różnica między ludźmi i zwierzętami? Zwierzęta nigdy nie pozwalają głupcom prowadzić” – głosi podpis, nawiązujący do relacji Trumpa.

Warto zauważyć, że od czasu ogłoszenia prezydenta w listopadzie 2022 r. była pierwsza dama Melania Trump nie towarzyszyła mężowi podczas żadnych wydarzeń związanych z kampanią publiczną i nie pojawiła się z nim na żadnym z jego wystąpień sądowych.

bez przerwy Wielkie zwycięstwa We wszystkich czterech konkursach na wcześniejsze nominacje na prezydenta Donald Trump ośmielił się, utrzymując pozycję faworyta Partii Republikańskiej. Były prezydent i jego kampania są bardziej niż kiedykolwiek pewni, że do połowy marca zdobędzie wystarczającą liczbę delegatów, aby ogłosić go kandydatem Partii Republikańskiej w walce z byłym gubernatorem Karoliny Południowej Haleyem. Kilka miesięcy przed lipcową Krajową Konwencją Partii Republikańskiej kilku doradców ds. kampanii Trumpa powiedziało CNN.

Przystanek Trumpa w Karolinie Południowej poprzedza kilka pracowitych dni podróży. W czwartek pojawił się w Nevadzie i w piątek przemawiał na przyjaznym zgromadzeniu na forum Krajowego Stowarzyszenia Strzeleckiego, po czym udał się do Pensylwanii, aby ogłosić swoje zwycięstwo w stanowym klubie GOP.

Widziałem to w czwartek Wiele pozytywnych zmian W tym nowy materiał na kampanię przeciwko Trumpowi Prezydent Joe Biden Po wydaniu Raport prokuratora specjalnego. Choć raport nie zawierał żadnych sugestii dotyczących zarzutów wobec Bidena, znalazł się w nim kilka nieprzyjemnych słów na jego temat Niewłaściwe obchodzenie się z dokumentami niejawnymi i wzbudził obawy dotyczące jego pamięci i wiek.

A w czwartek Sąd Najwyższy Wydawało się, że strona Trumpa będzie miała przewagę i odrzucił podjętą w Kolorado próbę uznania go za buntownika i usunięcia go z wyborów prezydenckich w stanie.

Haley nalegała Planuje wziąć udział w wyścigu 24 lutego w jej rodzinnym stanie uczęszczała do szkoły podstawowej i później – podbudowana jej nieustającymi umiejętnościami w zakresie zbierania funduszy. Jednak Trump i jego zespół postrzegają stan Palmetto jako miejsce, w którym zada ostateczny cios swojemu ostatniemu głównemu rywalowi.

Ta pewność siebie stanowi część ciągłych sukcesów Trumpa w sondażach wewnętrznych i publicznych, które konsekwentnie wykazały mu oszałamiającą przewagę nad Haley na szczeblu krajowym i stanowym.

Optymistyczne spojrzenie na pozostałe prawybory w 2024 r. skłoniło kampanię Trumpa do przyjęcia mniej agresywnego podejścia do prawyborów w Południowej Karolinie, zwłaszcza w porównaniu z intensywnością gry w parterze i taktyką unikania głosowania w poprzednich stanach nominujących.

W przeciwieństwie do tygodni poprzedzających wybory parlamentarne w Iowa i prawybory w New Hampshire, kiedy Trump i jego kampania nieustannie przemierzali cały stan, walcząc o miliony przeciwko swoim rywalom, harmonogram Trumpa w Karolinie Południowej był stosunkowo napięty.

Sobotni wiec w Conway, 25 mil od Myrtle Beach, był pierwszą wizytą państwową Trumpa od 77 dni. Planuje zorganizować w stanie jeszcze kilka wydarzeń związanych z kampanią przed 24 lutego, ale jego zespół podchodzi do zawodów bardziej wyluzowanym, skupiając się bardziej na rewanżu z Bidenem w wyborach powszechnych.

Doradcy Trumpa upierają się, że nie oznacza to, że uważa Karolinę Południową za coś oczywistego.

„Ostatecznie nie możemy przyjmować żadnego stanu za pewnik. Uważamy jednak, że jest to już przesądzone” – powiedział CNN starszy doradca Trumpa, odnosząc się konkretnie do Karoliny Południowej.

Jego doradcy twierdzą, że tegoroczne wysiłki kampanii Trumpa w Karolinie Południowej są znacznie bardziej wyrafinowane niż podczas jego pierwszej kampanii prezydenckiej w 2016 r., twierdzą jego doradcy, w dużej mierze dzięki zbudowanemu przez nich zespołowi, na którego czele stoi starszy doradca. Susie Wiles.

W kampanii biorą udział pracownicy w 46 hrabstwach Karoliny Południowej, rozsyłacze listów wychwalających kandydaturę Trumpa oraz czołowi prawodawcy stanowi i ich zastępcy, w tym gubernator Henry McMaster; Senator USA Tima Scotta, były kandydat na prezydenta; i kilku czołowych członków stanowej delegacji Kongresu – aby zaatakować Haley na jej własnym podwórku.

„Nikki nie jest w tym momencie osobowością” – powiedział CNN Justin Evans, dyrektor projektów specjalnych Trumpa w Południowej Karolinie. „Nikki reprezentuje markę Republikanów, której sprzeciwia się Trump; Cała frakcja partii George'a Busha i Karla Rove'a jest ucieleśniona i reprezentowana przez Nikki Haley. To ich ostatnie tchnienie i wiedzą, że jeśli je przegrają, zdobycie jakiegokolwiek punktu oparcia nie tylko w tych wyborach, ale także w partii będzie prawie niemożliwe.

Trump nasilił ataki na Haley podczas sobotniego przemówienia, nazywając ją „martwą mózgu” i mówiąc, że jego zdaniem były gubernator Karoliny Południowej nie przejdzie testu na inteligencję. Jej zapewnienie pojawiło się kilka godzin po tym, jak Haley przeprowadziła testy zdolności umysłowych podczas jej przerwy w kampanii w Newberry w Południowej Karolinie. Haley (52 l.) kwestionuje zdrowie psychiczne Trumpa i wezwała do poddania testowi zdrowia psychicznego każdego polityka, który przekroczył 75. rok życia. Trump ma 77 lat, a Biden 81.

„Skrajnie lewicowi Demokraci lubią Nikki Haley, ponieważ wiedzą, że łatwo ją wygrać” – powiedział w sobotę Trump, zwiększając swoją przewagę w sondażach.

Wypowiedzi te odzwierciedlają szeroką wizję kampanii Trumpa, która chce, aby szybko został kandydatem GOP. Z licznych rozmów z doradcami Trumpa wynika, że ​​chcą oni wykorzystać w pełni infrastrukturę GOP. To Republikański Komitet Narodowyrozpocząć gorliwe prowadzenie kampanii przed wyborami powszechnymi przeciwko Bidenowi.

Haley ze swojej strony wydaje się niewzruszona presją. pewnego dnia Po przegranej „Żaden z tych kandydatów” – powiedział we wtorek podczas prawyborów w Nevadzie, zorganizował zbiórkę pieniędzy i wiec w Kalifornii, nalegając, aby wyborcy trzymali się go w jednym z kilku stanów w Super Wtorek, w którym planuje startować w przyszłym miesiącu.

W rozmowach prywatnych i publicznych Haley upierała się, że nie planuje w najbliższym czasie rezygnować z wyścigu i twierdzi, że jest zdecydowana walczyć z Trumpem do Super Wtorku, 5 marca.

Jest też były gubernator Karoliny Południowej zaostrzył swoje ataki w ostatnich tygodniach na Trumpa, atakując jego morale i łącząc go z Bidenem jako jednego z dwóch „zrzędliwych staruszków”.

Ta historia i temat zostały zaktualizowane o dodatkowe ulepszenia.

Ebony Davis z CNN przyczyniła się do powstania tego raportu.