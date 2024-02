Typy na koszykówkę w college'u, harmonogram: Kentucky kontra Gonzaga i więcej prognoz na 25 najlepszych sobotnich meczów

Sobotni harmonogram koszykówki w college'u jest prawie pełny i obejmuje 22 drużyny z 25 najlepszych drużyn Associated Press, a mecz zmierza do środkowej sceny Super Bowl według węższego niż zwykle niedzielnego harmonogramu. Chociaż dzień jest jasny na pojedynki w namiotach — nie. 4 Kansas i nie. 13 Baylor to jedyna gra pomiędzy dwoma rankingowymi drużynami – z dużym potencjałem do niepokojów i konsekwencji.

Do 12:30 ET cztery rankingowe drużyny zmierzą się z ligowymi przeciwnikami, aby w jednym oknie doprowadzić do co najmniej jednej niespodzianki. Popołudnie przynosi duży doubleheader w CBS. Illinois nr 10 udaje się do stanu Michigan, po czym Gonzaga udaje się do Kentucky z numerem 17 na rzadki lutowy mecz konferencyjny.

Spartanie i Jacks w kolejnych występach w turniejach NCAA wyprzedzają jedynie Kansas, ale obaj żyją w bąbelku i muszą poprawić swoje życiorysy. Oba mecze powinny charakteryzować się trudnymi warunkami i dużą ilością dramatyzmu, ponieważ pięć tygodni do niedzieli selekcji.

Nasi eksperci mają typy na te i inne najważniejsze sobotnie starcia.

Kursy według konsensusu SportsLine | Zawsze na wschód

Nr 10 Illinois w stanie Michigan



14:00 | CBS, CBSSports.com, Aplikacja sportowa CBS (Bezpłatny) — To sprowadza się do miejsca. Illinois w tym sezonie w prawdziwych meczach wyjazdowych ma bilans 1-5, a jedyne zwycięstwo odnotowuje walcząca drużyna z Maryland różnicą 2 punktów. Stan Michigan chce zemścić się za wcześniejszą porażkę z Illinois 71-68 i potrzebuje tego meczu do swoich nadziei na turniej NCAA. Dodatkowo Spartanie nie przegrali meczu u siebie od 5 grudnia. Każde zwycięstwo u siebie w tym okresie oznaczało co najmniej dziewięć punktów dla stanu Michigan. Prognoza: stan Michigan -2,5

16:00 | CBS, CBSSports.com, Aplikacja sportowa CBS (Bezpłatny) — Kentucky w tym sezonie przegrało dwa mecze z rzędu na Rupp Arena i trzy mecze u siebie. To powód do dumy dla Wildcats, którzy we wtorek wrócili na właściwe tory ze 109 punktami w Vanderbilt. Gonzaga potrzebuje zwycięstwa w czwórce 1, ale oczekiwanie, że Jags przemierzą cały kraj i pokonają tak ofensywnego molocha, jak Wielka Brytania, to nie lada wyzwanie. Prognoza: Kentucky -4

18:00 | ESPN, fuboTV (Spróbuj za darmo) — Kansas przypomniało nam, dlaczego Allen Fieldhouse jest uważany za jednego z najlepszych graczy na własnym boisku w zeszłym tygodniu, kiedy pokonał Houston 13 runami. Jayhawks mieli swoje wady, ale szczęście zastąpiło ich w ich miejsce. Baylor ma skłonność do rozgrywania zaciętych meczów, ale KU jest właściwą stroną w tej wielkiej bitwie Wielkiej 12. Prognoza: Kansas -6,5

20:00 | ESPN, fuboTV (Spróbuj za darmo) — Każde zwycięstwo w Tennessee w tym sezonie oznaczało sześć lub więcej punktów. Kiedy wolontariusze odnoszą sukcesy, odnoszą sukcesy często i to duże. Biorąc pod uwagę znaczący wkład drugoplanowej obsady Daltona Knechta, poszukaj Tennessee, aby dać sobie chwilę wytchnienia w końcówce meczu z drużyną Texas A&M, która przegrała w tym sezonie trzy mecze u siebie. Prognoza: Tennessee -3,5

20:00 | lis, fuboTV (Spróbuj za darmo) — Indiana wykazała się we wtorek pewnym talentem, odbudowując się po deficycie w końcówce i pokonując Ohio State. styczeń Po przegranej 21 u siebie z Purdue 16, Hoosiers będą zmotywowani, aby się zrehabilitować. Purdue wygra, ale spodziewaj się, że Indiana będzie walczyć przy jednej z ostatnich szans na wygłoszenie ważnego oświadczenia. Prognoza: Indiana +18,5

