Wariant „Arcturus” Covid: Czy powoduje zaczerwienienie oczu i co jeszcze warto wiedzieć o nowym szczepie

Urzędnicy ds. zdrowia twierdzą, że śledzą garstkę nowych szczepów SARS-CoV-2 krążących w całym kraju, w tym podlinię XBB.1.16. To napięcie już tam było Nazwany przez niektórych naukowców Nazywany „Arcturus” w mediach społecznościowych rozczarowanie niektórych władz sanitarnych.

Naukowcy twierdzą, że XBB.1.16 jest stosunkowo podobny do wcześniejszych szczepów, które niedawno zdominowały Stany Zjednoczone. Wariant XBB.1.5 Wywołał ostatnią falę infekcji zeszłej jesieni i zimy i wydaje się, że nie prowadzi do gorszych lub innych objawów w porównaniu z innymi szczepami.

„Nie zaobserwowaliśmy dramatycznej zmiany od tej delty do przesunięcia omikrona” – powiedział dr. Natalie Thornburg powiedziała 27 kwietnia Szczepionki. Spotkanie Prowadzone przez FDA.

Thornburg twierdzi, że XBB.1.16 ma tylko kilka mutacji w białku szczytowym SARS-CoV-2 w porównaniu z jego niedawnymi poprzednikami, mniej niż ponad dwa tuziny zmian obserwowanych, gdy oryginalne szczepy Omicron wyprzedziły inne szczepy przed pandemią.

XBB.1.16 może być na dobrej drodze do wyprzedzenia innego wariantu o nazwie XBB.1.9, który odpowiada za 12,7% wirusa krążącego w USA. Tak uważają urzędnicy federalni Pojedynczy schemat szczepień tej jesieni może wzmocnić ich wszystkich.

„Z biegiem czasu nadal obserwujemy akumulację substytucji w białku wypustki. Można to opisać jako dryf, który zachodzi bardzo powoli” – powiedział Thornburg.

Oto najnowsze informacje, jakie znamy o XBB.1.16.

Ile osób jest zarażonych tym wariantem covida?

Co tydzień Prognozy Według szacunków CDC opublikowanych 28 kwietnia, XBB.1.16 stanowi do 11,7% wirusów krążących w całym kraju. Tam Zgłoszono ponad 88 000 przypadków w całym kraju w ciągu ostatniego tygodnia, ale urzędnicy CDC powiedzieli, że testy w domu znacznie zmniejszają liczbę przypadków, a stany nie przekazują konsekwentnie danych.

Na poziomie regionalnym XBB.1.16 wzrósł do ponad 1 na 10 infekcji w wielu częściach kraju. Ma największy odsetek przypadków w Arkansas, Luizjanie, Nowym Meksyku, Oklahomie i Teksasie, szacowany na 15,6%.

Wśród podróżnych na międzynarodowych lotniskach, badanie przeprowadzone przez CDC projekt wykrył XBB.1.16 w 1 z 5 pozytywnych próbek pobranych z lotów przylatujących na początku kwietnia.

Na całym świecie Indie — które w ostatnich miesiącach odnotowały fale nowych infekcji — odnotowują największy udział sekwencji XBB.1.16 w globalnych bazach danych wirusów. Odmiana ta dominuje tam od lutego.

Czy ten szczep COVID powoduje „różowe oczy” lub inne objawy?

Organy ds. zdrowia na całym świecie, w tym Światowa Organizacja Zdrowia, bagatelizują twierdzenia, że ​​XBB.1.16 powoduje nowe lub gorsze objawy w porównaniu z innymi wariantami Omicron, które napędzały poprzednie fale.

W Indiach XBB.1.16 wzrósł, podała WHO 17 kwietnia Hospitalizacja i inne wskaźniki ciężkości choroby nie były gorsze w porównaniu z innymi zmiennymi dotyczącymi krążenia.

Przez niektórych nazywany także „różowym okiem”. Zapalenie spojówek – Jako nowy objaw spowodowany przez XBB.1.16. Ale o pierwszej w nocy Konferencja prasowa 18 kwietnia urzędnicy WHO opisali to jako „objaw znany już jako część COVID”.

Lekarze mają zgłoszone Zapalenie spojówek jest czasami przedstawiane jako jedyny objaw Covid-19 u pacjentów Na początku 2020 r. Pojawia się również przed innymi powszechnymi objawami.

„Nie jestem świadomy żadnych większych zmian w symptomatologii tego wariantu, ale obserwujemy cechy związane ze zwiększoną transmisyjnością” – powiedział dziennikarzom dr Mike Ryan z WHO.

Czy ten szczep COVID wywoła nową falę?

WHO określiła przewagę wzrostu wariantu jako „umiarkowaną” w porównaniu z innymi szczepami. Odkąd został po raz pierwszy zgłoszony na początku stycznia, wariant ten stale rośnie na całym świecie.

„To, co tak naprawdę widzimy, to dowody na pewnego rodzaju domniemaną przewagę rozwojową, charakterystykę ucieczki immunologicznej, więc ten wariant może rozprzestrzeniać się bardziej globalnie i może być odpowiedzialny za wzrost zachorowalności” – powiedział Ryan.

Według Wielkiej Brytanii wstępne badania wykazują „niewielką różnicę” w zdolności przeciwciał ze szczepionki do blokowania XBB.1.16 w porównaniu z wcześniejszymi szczepami XBB. 21 kwietnia. W stosunku do poprzedniego wariantu XBB.1.5, dane z doświadczeń na zwierzętach opisane 17 kwietnia WHO znalazła „porównywalną” zdolność do unikania wcześniejszych infekcji.

Chociaż XBB.1.16 wykryto w całym spektrum epidemii w Indiach, dokładna rola mutacji w tym wariancie pozostaje niejasna. Według Swiss Variance Trackers Indie odnotowały „niezwykle podobny” wzrost w 2021 roku w tym samym czasie. Wspomniany Na dzień 27 kwietnia trudno określić, na ile jest to „efekt sezonowy”.

Na razie odczyty Covid-19 nadal wykazują tendencję spadkową w Stanach Zjednoczonych Przyjęcie do szpitala Wirus zbliża się do rekordowo niskich poziomów obserwowanych wiosną 2021 i 2022 r., po tym, jak dwa lata temu zaobserwował ponowne wzrosty w lecie.

„Jeszcze nie przyjęło to odpowiedniego wzorca sezonowego, ale w ciągu ostatnich kilku lat widzieliśmy gwałtowny wzrost późnym latem, wczesną jesienią lub w środku lata i wczesną jesienią, a następnie kolejny wzrost w okolicach wakacji”, Thornburg powiedział.

