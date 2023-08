WeWork ostrzega przed ryzykiem bankructwa po stracie netto w wysokości 700 mln USD w 2023 r

W zgłoszeniu do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd firma odnotowała stratę netto w wysokości prawie 700 mln USD w pierwszych sześciu miesiącach tego roku, po odnotowaniu straty netto w wysokości 10,7 mld USD w poprzednich trzech latach.

WeWork, firma zajmująca się przestrzenią coworkingową, która przeszła od wyceny 47 miliardów dolarów do przestrogi w szkołach biznesu, ostrzegła we wtorek, że grozi jej bankructwo.

„Nasze straty z działalności operacyjnej i ujemne przepływy pieniężne budzą poważne wątpliwości co do naszej zdolności do kontynuowania działalności” – powiedział WeWork w zgłoszeniu. W rachunkowości, kropka „będzie się martwić” Firma ma wystarczające zasoby, aby utrzymać się na powierzchni. Firma zgłosiła około 2,9 miliarda dolarów zadłużenia długoterminowego na dzień 30 czerwca.