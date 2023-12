„Zostawili mnie” – mówi Amerykanin Paul Whelan po nieudanej próbie uwolnienia się z rosyjskiego więzienia

Paul Whelan, Amerykanin przetrzymywany w Rosji przez pięć lat pod zarzutem szpiegostwa, który on i rząd USA odrzucili jako bezpodstawne, stwierdził, że „niezrozumiałe” jest to, że administracja Bidena „porzuciła mnie”, podczas gdy inni Amerykanie zostali uwolnieni. Transfer więźniów. Whelan powiedział BBC News, partnerskiej sieci CBS News, w rozmowie telefonicznej z więzienia, że ​​obawia się zwolnienia z jakiejkolwiek wymiany więźniów z Rosją.

„Poważna zdrada. To bardzo frustrujące” – powiedział powiedział BBC. „Wiem, że Ameryka przedstawiła najróżniejsze plany – poważne propozycje. Ale Rosjanie nie o to im chodzi. Więc krążą tam i z powrotem. Jedynym problemem jest to, że kiedy to robią, moje życie jest zmarnowane.”

„To już pięć lat. Nie mogę uwierzyć, że mnie opuścili” – powiedział Whelan, obywatel Anglii, Irlandii i Kanady.

W nagraniu wideo rosyjskich mediów państwowych widziano, jak Paul Whelan odmawia odpowiedzi na pytania 28 sierpnia 2023 roku. Rosyjskie media państwowe



Na początku tego miesiąca Departament Stanu USA podał, że Rosja Odrzucił „nową i znaczącą” propozycję wraz z reporterem „Wall Street Journal” w celu zapewnienia uwolnienia Whelana Iwan GerszkowiczZostał aresztowany pod bezpodstawnymi zarzutami o szpiegostwo podczas podróży reporterskiej do Rosji w marcu.

Gershkovich wciąż oczekuje na proces, ale Whelan, który został aresztowany pod podobnymi zarzutami podczas ślubu przyjaciela w 2018 roku, został skazany na 16 lat więzienia. W więzieniu W 2020 r. On i jego rodzina stanowczo zaprzeczają wszystkim stawianym mu zarzutom, twierdząc, że Rosja wykorzystuje go jako pionka politycznego.

Rząd USA sklasyfikował obu jako bezprawnie przetrzymywanych przez Rosję.

W Waszyngtonie sekretarz stanu USA Anthony Blinken nalegał, aby rodziny Amerykanów przetrzymywanych lub przetrzymywanych jako zakładników, aby nie traciły nadziei. Podczas środowej konferencji prasowej szczególnie odniósł się do spraw Gershkovicha i Whelana.

„Mogę tylko powiedzieć tyle: pracujemy bardzo aktywnie i nie pozostawimy kamienia bez kamienia, aby sprawdzić, czy nie uda nam się znaleźć odpowiedniego sposobu, aby sprowadzić je do domu i to szybko” – powiedziała Blinken reporterom.

Blinken powiedział, że ich uwolnienie było „bardzo skoncentrowane na naszych działaniach i działaniach”, ale nie mógł podać szczegółów na temat wysiłków.

W przemówieniu podczas wtorkowej regularnej konferencji prasowej Departamentu Stanu rzecznik Matthew Miller powtórzył, że Rosja odrzuciła „istotne propozycje” dotyczące uwolnienia obu mężczyzn, w tym jedną przedstawioną kilka tygodni temu. Będziemy w dalszym ciągu szukać sposobów nawiązania kontaktu z rządem rosyjskim w celu przynieś je do domu.

Ivan Gershkovich (z lewej) i Paul Whelan są obecnie przetrzymywani w Rosji pod zarzutami szpiegostwa, które według Stanów Zjednoczonych są bezpodstawne. Dziennik Wall Street; Sofia Santurskaja/AP



Miller nie chciał podać szczegółów, zapytany, czego Rosja żądała w zamian za uwolnienie mężczyzn, odrzucając jednocześnie niedawne oferty USA.

Według CBS DetroitBrat Whelana, David, napisał na początku tego miesiąca w e-mailu, że Biały Dom stwierdził, że rodzina Paula jest priorytetem, ale nie był pewien, co to oznacza.

„Stanom Zjednoczonym zebranie środków i złożenie osobnej oferty w sprawie wolności Paula zajęło prawie dwanaście miesięcy” – napisał w e-mailu David Whelan. „Oferta odrzucona. I wróciliśmy do punktu wyjścia, nie dalej niż 28 grudnia 2018 r. Jeśli są jakieś perełki, czas je znaleźć”.

„Teraz byłby świetny czas dla Białego Domu” – powiedział David Whelan, który zadzwonił do prezydenta Bidena na spotkanie z rodziną – „co będzie bardzo pomocne. Zapewnij nas, że prezydent dotrzyma obietnicy złożonej Paulowi i nie przepuści ani chwili”. możliwość sprowadzenia Paula do naszej rodziny.”

Stany Zjednoczone negocjowały w przeszłości wymianę więźniów z Rosją, w tym głośną umowę na rok 2022, w ramach której gwiazda koszykówki otrzymała. Brittney Griner została uniewinniona przez Moskwę w zamian za uwolnienie długo więzionych USA Handlarz bronią Victor BottJego nielegalna działalność przyniosła mu przydomek „Kupca Śmierci”.

Whelan powiedział BBC, że warunki w obozie jenieckim, w którym był przetrzymywany, „drastycznie się pogorszyły”, powołując się w szczególności na wilgoć i czarną pleśń, oraz że obawia się, że ponownie zostanie wykluczony z jakichkolwiek nowych transferów więźniów uzgodnionych przez Waszyngton i Moskwę.

„Obawiam się, że może dojść do porozumienia, które mnie wykluczy” – powiedział w rozmowie telefonicznej. „W każdym przypadku moja sprawa trafia na dalszy plan i zostaje w tyle”.

—Alex Sundby wniósł wkład w raportowanie.

