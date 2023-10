Bill Belichick – Patriots QB Mack Jones zaczyna przeciwko Raiders

Mike’a ReyesaPisarz pracowniczy ESPN4 minuty czytania

Jeff Saturday: Generalny dyrektor Bill Belichick naprawdę skrzywdził trenera Billa Belichicka Jeff Saturday i Domonique Foxworth rozmawiają o przyszłości Billa Belichicka w Nowej Anglii po przegranej w sezonie 1-4.

Foxborough, Massachusetts — Mack Jones jest podstawowym rozgrywającym drużyny New England Patriots.

„Tak, nie wprowadziliśmy żadnych zmian” – potwierdził w środę rano trener Bill Belichick.

Kiedy Patriots (1-4) zmierzą się z Las Vegas Raiders (2-3) w niedzielę, trzymanie się Jonesa – który został wycofany z obu meczów w drugiej połowie po dwóch meczach załamania – sprawi, że Belichick w zasadzie powie swoje Gracze wybór w pierwszej rundzie wyborów w 2021 r. zapewnią drużynie największe szanse na zwycięstwo. Nadal w to wierzy.

Belichick powiedział w poniedziałek, że rozważane są zmiany personalne w całym składzie i przeanalizuje je później w ciągu dnia.

Główny rezerwowy Patriots, Bailey Chappe, został wstrzymany 29 sierpnia, po czym przywrócono go do składu treningowego. Pięcioletni weteran Will Grier zajął 3. miejsce i 23 września podpisał kontrakt z drużyną treningową Cincinnati Bengals.

W ostatnich dniach Belichick wielokrotnie powtarzał, że każdy zawodnik i trener musi się poprawić, dając jasno do zrozumienia, że ​​nie chodzi tylko o Jonesa. Jednak głównym problemem Patriots są decyzje i błędy rozgrywającego: ich 10 strat zajmuje trzecie miejsce w NFL.

Nowa Anglia została pokonana 72-3 po porażkach z Dallas Cowboys i New Orleans Saints – co stanowiło dwie najgorsze porażki w karierze trenerskiej Belichicka – a Jones zdobył trzy przyłożenia. Miał dwa inne przechwyty i zły rzut w grze biegowej, co doprowadziło do przegranej fumble.

We wtorek koordynator ofensywy Bill O’Brien spodziewał się, że Jones wystartuje przeciwko Raiders, potwierdzając niedawny kryzys Jonesa, ale zauważając pewne „przebłyski” ataku z początku sezonu.

„Będzie pierwszym, który powie ci, że jest wiele rzeczy, które musi robić lepiej, niezależnie od tego, czy chodzi o dbanie o piłkę, lepsze czytanie toru, czy poprawianie naszej gry. Ale to wspólny wysiłek” – Oh. – powiedział Brian.

Jak źle potoczyła się sytuacja z atakiem Patriots?

Według ESPN Stats and Information Research zajmują ostatnie miejsce pod względem punktów na mecz, a ich wynik 0,85 punktu na przejazd to najgorszy wynik spośród wszystkich drużyn od czasu Raiders z 2006 roku (0,77).

Zaliczyli 34 przejazdy z rzędu bez ofensywnego przyłożenia i 24 kolejne przejazdy bez zdobycia punktu, z czego ta ostatnia jest najdłuższą passą w jednym sezonie jakiegokolwiek zespołu od czasu Browns w 2008 roku (31 z rzędu).

To nagła zmiana w przypadku Jonesa, który po trzech meczach w tym sezonie wydawał się wracać na boisko, pracując pod wodzą O’Briena. W tym czasie Jones notował 81 ze 125 trafień na odległość 748 jardów, a do tego miał pięć przyłożeń i dwa przechwyty.

Według statystyk NFL Next Gen nierówna gra w linii ataku nie pomogła Jonesowi, ani też nie miał on szerokiego korpusu przyjmującego w dolnej części NFL, który umożliwiałby utworzenie separacji, co Belichick przyznał w środę: „Wszyscy musimy się skupić na tym, co każdy z nas musi zrobić… wszyscy musimy dać z siebie wszystko.” Musimy – sztab trenerski, główny trener, zawodnicy, my wszyscy”.